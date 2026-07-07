La huella de Iván Sanz Cid, el bodeguero de Ribera marcado por una tragedia

El trayecto de regreso desde Cantabria hacia Valladolid se tornó en tragedia en el kilómetro 83 de la A-67, cerca de Herrera de Pisuerga, en Palencia. El vehículo en el que viajaban Iván Sanz Cid, su esposa Irene Garijo y sus tres hijos se salió de la carretera y volcó varias veces, resultando en la muerte del bodeguero, de 48 años, su mujer, de 45 años, y dos de sus hijos, de 17 y 14 años.

La tercera hija, que tiene solo nueve años, fue trasladada en helicóptero al Hospital de Burgos. Allí fue sometida a una intervención urgente y se encuentra estable dentro de la gravedad, según el comunicado emitido por la bodega. La principal hipótesis sobre el accidente sugiere que pudo haber sido provocado por una posible somnolencia o distracción del conductor al volante.

El impacto emocional ha sido inmediato en Pesquera de Duero y Valladolid, donde residía la familia. En el tanatorio de Las Contiendas se ha habilitado un velorio. La noticia ha circulado rápidamente por el sector vitivinícola y las redes sociales, donde han proliferado los mensajes de condolencia y apoyo a la niña que logró sobrevivir.

El perfil de un bodeguero de nueva generación

Iván Sanz Cid encarna a esa generación que ha sabido profesionalizar y modernizar las bodegas familiares en la Ribera del Duero, sin perder el respeto por las tradiciones. Como director general de Dehesa de los Canónigos, era responsable tanto de la gestión diaria como de las estrategias comerciales y la proyección internacional de esta bodega histórica.

Algunos aspectos destacados sobre su trayectoria:

Nacido en el seno de la familia propietaria del negocio, se involucró desde joven en este proyecto.

Formado en gestión empresarial, con un enfoque claro hacia la internacionalización del vino.

Presente en ferias, presentaciones y catas, donde solía ser el rostro visible de su marca.

Muy conectado con la vida cotidiana en Pesquera de Duero, entre viñedos y bodegas.

Los que tuvieron el placer de conocerlo destacan su habilidad para explicar el vino con un lenguaje accesible y su dedicación para que cada visita a la bodega fuera una mezcla perfecta entre hospitalidad y rigor. En redes sociales y eventos públicos solía aparecer acompañado por su familia, a quienes presentaba como el núcleo central del proyecto.

Dehesa de los Canónigos: historia y estilo de una bodega emblemática

La tragedia ha puesto bajo los focos a Dehesa de los Canónigos, una bodega emblemática dentro del panorama vitivinícola ribereño. Fundada en el siglo XIX, esta finca comenzó como un pago agrícola vinculado a canónigos de la Catedral vallisoletana. Con el tiempo pasó a manos privadas, transformándose en un proyecto vitivinícola con identidad propia.

Entre las características más notables tanto de la bodega como sus vinos:

Situación privilegiada en Pesquera de Duero, uno de los lugares más renombrados dentro del área.

Viñedos principalmente dedicados a tempranillo (tinta del país), con una edad media considerable que respalda sus crianzas y reservas.

Un estilo centrado en tintos con un perfil clásico ribereño: fruta negra madura, buena estructura y uso equilibrado del roble.

Imagen cuidada y fuerte presencia tanto en hostelería como en restauración selecta.

Un reportaje reciente describía cómo es Dehesa de los Canónigos, la bodega ribereña cuyo CEO ha fallecido trágicamente, destacando cómo han logrado fusionar tradición y modernidad tanto en viñedos como en bodega. Este equilibrio se sustentaba principalmente gracias al trabajo diario realizado por Iván Sanz Cid al frente.

El accidente de Palencia: contexto y detalles

El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo pasadas las 16:20 horas. En dirección a Palencia, el Ford Bronco que transportaba a la familia se salió abruptamente del asfalto y volcó varias veces. Los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que llevó a requerir asistencia urgente por parte de Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Datos clave sobre el accidente:

Ubicación: kilómetro 83 de la A-67, dentro del término municipal Herrera de Pisuerga.

Víctimas fatales: Iván Sanz Cid , su esposa e hijos mayores (de 17 y 14 años).

, su esposa e hijos mayores (de 17 y 14 años). Superviviente: hija menor evacuada al hospital burgalés; tras ser intervenida está estable dentro del estado grave.

Hipótesis inicial: posible somnolencia o distracción del conductor mientras recorría una recta.

La subdelegación del Gobierno palentino ha recordado que hace pocas semanas se había registrado otro accidente mortal similar en ese mismo tramo. La combinación entre trayectos largos, cansancio acumulado y carreteras amplias vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de prevenir episodios relacionados con somnolencia al volante.

Reacciones en el mundo del vino y anécdotas personales

La pérdida trágica de Iván Sanz Cid junto con gran parte su familia ha caído como un rayo sobre el sector vitivinícola castellano-leonés. Colegas viticultores, sumilleres y restauradores han resaltado su contribución fundamental para consolidar Dehesa de los Canónigos como una referencia constante tanto dentro como fuera del país.

Entre las anécdotas recordadas estos días destacan:

Su costumbre inquebrantable de acompañar visitas significativas hasta los viñedos; siempre enfatizaba que el vino se comprende primero pisando tierra.

Reservaba tiempo durante vendimia para llevar consigo a sus hijos a la finca para transmitirles así el oficio familiar.

Su insistencia para que los vinos fueran servidos por copa en bares y restaurantes con el fin acercarlos al público general.

La cercanía con todo su equipo; solía mencionarlos frecuentemente durante entrevistas o comunicados como parte esencial del proyecto.

El breve comunicado emitido por la empresa tras esta tragedia agradeció sinceramente las muestras solidarias recibidas e hizo un llamado al respeto hacia la intimidad familiar—especialmente considerando lo delicada que es ahora la situación para su hija menor. Tanto en Pesquera como dentro del sector vitivinícola se entiende que ahora hay un reto importante: cuidar a esta niña mientras se preserva el legado humano y profesional dejado por su padre.

En Pesquera de Duero y cada vez que aparezca una botella proveniente allí será imposible no recordar a Iván Sanz Cid, quien queda asociado irremediablemente a una historia entrelazada con familia, vino e inmenso dolor; una narrativa imborrable para toda Ribera del Duero.