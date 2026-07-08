El colapso del ‘rey del oro’: así se desplomó Gabriel Ruiz tras defraudar 50 millones a 3.600 inversores

El pasado viernes, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención en Jerez de la Frontera del empresario Gabriel Ruiz Ramírez, conocido en el sector como el rey español de la inversión en oro, siguiendo una orden emitida por la Audiencia Nacional. La investigación lo señala como el principal responsable de una presunta estafa piramidal que habría causado un daño económico superior a 50 millones de euros a alrededor de 3.600 inversores en todo el país.

Durante años, Ruiz se presentó como un experto en metales preciosos y líder visible de Sempi Gold España, la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (SEMPI). Ofrecía a miles de ahorradores una inversión que parecía segura: oro físico, rentabilidad estable y un riesgo casi inexistente. Sin embargo, ese relato ha cambiado radicalmente: ahora, la juez de la Audiencia Nacional ha dictado su prisión provisional, que solo podrá evitar si paga una fianza de un millón de euros, dada la gravedad del caso y el riesgo de fuga.

El modelo de negocio: oro como valor refugio… sobre un esquema frágil

Ruiz supo aprovechar un contexto muy propicio: ante una inflación elevada, tipos de interés bajos y una volatilidad financiera creciente, el oro se posiciona como un auténtico valor refugio. Muchos inversores tradicionales, desconfiando tanto del mercado bursátil como de las criptomonedas, se decidieron por productos que prometían:

Oro físico guardado en cámaras acorazadas.

Rentabilidades anuales cercanas al 4% , estables y “sin sobresaltos”.

, estables y “sin sobresaltos”. Contratos claros y renovables, con opción a rescatar su capital.

Sempi Gold ofrecía precisamente eso: inversiones en lingotes y metales preciosos como una alternativa segura frente a los fondos y a la renta variable. La propuesta era sencilla y atractiva: “oro, rentabilidad fija y protección del capital”, algo difícil de resistir para aquellos perfiles conservadores que buscaban alejarse del riesgo.

Sin embargo, detrás de esa fachada se había conformado un complejo conglomerado empresarial entre España e Italia, con múltiples cuentas bancarias repartidas por diversos países, diseñado para complicar la trazabilidad del dinero invertido por los clientes. Este entramado permitió que los fondos aportados por nuevos inversores sostuvieran los pagos a anteriores, siguiendo el clásico modelo de estafa piramidal.

Cómo salta la alarma: lingotes falsos y pagos que dejan de llegar

La situación comenzó a desmoronarse hacia finales de 2020, cuando los primeros clientes dejaron de recibir las rentas prometidas. Las denuncias se multiplicaron y la Guardia Civil inició una investigación sobre Sempi Gold. La Unidad de Delincuencia Económica descubrió un dato alarmante: muchos supuestos lingotes eran en realidad piezas de hierro pintadas.

Los elementos que describen este caso, según los autos judiciales y las pesquisas policiales, pueden resumirse así:

Lingotes falsos intervenidos en cámaras acorazadas durante una operación previa contra Ruiz.

intervenidos en cámaras acorazadas durante una operación previa contra Ruiz. Contratos que aparentaban seguridad pero dependían constantemente del ingreso nuevo dinero.

Clientes que al intentar recuperar su inversión se encontraron con retrasos, excusas y finalmente silencio absoluto.

Un número total superior a 3.500 personas afectadas, con pérdidas que superan los 50 millones de euros.

La magistrada María Tardón destaca en su auto que Ruiz incluso continuó operando después de su primera detención en 2022, lo cual refuerza las sospechas sobre su posible fuga y su continuidad delictiva.

La detención en Jerez y la respuesta de la Audiencia Nacional

La Policía Nacional localizó a Ruiz en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde fue arrestado bajo orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. La resolución judicial establece:

Sujeción a prisión provisional, evitable mediante una fianza estipulada en 1 millón de euros.

Mantenimiento continuo de medidas cautelares mientras se analizan los flujos financieros relacionados con Sempi Gold.

Un horizonte penal que podría superar los 6–8 años tras las rejas, dependiendo las acusaciones formuladas y el perjuicio total acreditado.

La Fiscalía y diversas acusaciones particulares han respaldado esta solicitud penitenciaria, aunque algunas han aceptado considerar fianza debido a tratamientos médicos que Ruiz habría alegado durante el proceso.

Perfil de Gabriel Ruiz: del experto en metales al presunto estafador

Su imagen pública se construyó sobre varios pilares:

Fue presidente de Sempi Gold España, marca líder en inversiones en metales preciosos.

Realizó numerosas apariciones como especialista en el mercado del oro, defendiendo este metal como escudo ante crisis financieras.

Dirigió su discurso hacia pequeños y medianos ahorradores enfatizando seguridad, estabilidad y activos tangibles.

Con el avance del caso, su perfil ha cambiado drásticamente: ahora es visto por la Audiencia Nacional como principal investigado dentro un entramado empresarial que utilizó el atractivo del oro como valor refugio para llevar a cabo una estafa masiva por todo el país.