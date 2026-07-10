Desastres Óscar Puente: Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

El viaje que debía ser rutinario entre Madrid y Andalucía terminó convirtiéndose en una jornada de calor extremo, nervios y sensación de abandono en la estación de Córdoba, tras un incendio que impactó la infraestructura ferroviaria. Este incidente reabre el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario español y pone en el punto de mira al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ya enfrentó críticas tras el trágico accidente en Adamuz.

Los pasajeros relatan la angustia vivida debido a la falta de aire acondicionado en el tren, que quedó detenido en una estación sobrecalentada. Con el termómetro en torno a los 36 grados, muchos buscaban alivio en el andén, mientras otros se mostraban inquietos ante la falta de información sobre la situación. “La gente estaba muy nerviosa”, comentaron algunos viajeros en medio del descontrol operativo que predominó en la escena.

Un incendio que paraliza la alta velocidad

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se ha visto severamente afectada. La alarma se encendió de inmediato:

Cancelaciones masivas de servicios de alta velocidad.

Presiones para evitar desplazamientos no esenciales en la zona.

Alternativas de transporte por carretera con tiempos de viaje prolongados.

La interrupción en esta línea clave refuerza la percepción de fragilidad de la red ferroviaria española, un miedo que se intensifica tras el reciente accidente de Adamuz, donde un tren chocó con otro, causando varias muertes.

La escena de pasajeros atrapados

El evento en Córdoba fue un ejemplo claro del impacto humano de la avería. Con el tren parado y sin refrigeración, los viajeros experimentaron angustia y caos. Las normativas de emergencia deberían garantizar:

Ventilación en el interior del tren. Información clara y continua acerca de la situación. Atención especial a personas vulnerables.

Sin embargo, los testimonios de los afectados dibujan un panorama de desorganización y falta de respuesta. Vídeos en redes sociales muestran a centenares de personas concentradas en andenes sin sombra, con el malestar muy visible.

Seguridad ferroviaria y antecedentes nefastos

El trágico accidente de Adamuz sigue marcando la controversia. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, apuntó a la interacción entre la vía y el tren como posible causa del descarrilamiento. Los datos preliminares están alarmando:

A las 19:45, los dos últimos coches del Iryo descarrilaron e invadieron la vía del Alvia.

La colisión ocurrió en un momento de escasez de seguridad, con solo 20 segundos de distancia.

El sistema de seguridad no atrapó la emergencia en el margen adecuado.

Este escenario ha conducido a la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía durante varios días, y a la limitación de velocidad en otros tramos, evidenciando una serie de incidentes preocupantes para usuarios y expertos.

La presión política sobre Óscar Puente

A medida que aumentan las críticas, Óscar Puente se defiende asegurando que la siniestralidad se atribuye a la distancia entre trenes. Su estilo de comunicación ha sido cuestionado y sus declaraciones han alimentado un clima político complicado, con comentarios que lo describen como “ministro incompetente”.

Mientras la presión crece, se destacan errores previos en la infraestructura y la necesidad urgente de revisar los protocolos existentes. Es un momento crítico donde la responsabilidad política se entrelaza con la falta de confianza en la infraestructura y la tecnología existentes.

Tabla: impacto reciente en la línea Madrid–Andalucía

Incidente Efecto principal Consecuencias para pasajeros Accidente en Adamuz Suspensión alta velocidad Madrid–Andalucía Retrasos masivos, cancelaciones, cambio de rutas Incendio en infraestructura Corte adicional de circulación en tramo clave Pasajeros atrapados en Córdoba a 36 grados Limitación velocidad AVE Reducción a 160 km/h en tramo Madrid–Barcelona Aumento de tiempos de viaje, ajustes horarios

Momentos humanos en el caos ferroviario

En medio de la tensión, el comportamiento de los pasajeros dejó huellas de la realidad social. En Córdoba, al abrirse las puertas, algunos se apresuraron a fumar al andén, mientras otros buscaban sombra y creaban refugios improvisados. Un vídeo viral de un trabajador de Iryo intentando calmar a los viajeros después del descarrilamiento se ha vuelto símbolo de la humanidad en tiempos de crisis ferroviaria. Cada avería refleja más que números; son historias personales de incertidumbre y espera ante una situación que parece repetirse de forma preocupante.