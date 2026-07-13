Un cable viejo, un restaurante cerrado y un fuego letal en Almería

La escena es desoladora: un cuneta junto a la N-340A, un viejo poste de luz asociados a un restaurante abandonado y un cable caído. Así, el incendio de Los Gallardos (Almería) se convirtió en una trampa mortal que dejó al menos 12 personas fallecidas y numerosos desaparecidos y heridos. Los primeros agentes que llegaron al lugar encontraron un cable cortado y llamas a ambos lados de la carretera, lo que sostiene la hipótesis principal: un “chispazo” en una infraestructura eléctrica privada, antigua y mal mantenida, vinculada a un negocio cerrado desde 2009.

La cuestión crucial que surge es si el cable debía tener tensión y, sobre todo, quién debía garantizar que no la tenía. Aunque Endesa y Red Eléctrica aseguran que el tendido en el punto de origen no forma parte de sus redes, fuentes de Endesa argumentan que se trata de una línea privada que abastecía a un restaurante que había dado de baja su contrato hace más de una década. La compañía insiste en que no había corriente en esa línea, a lo que la Guardia Civil responde que podría haber luz en parte de esa infraestructura, suficiente para provocar el fatal chispazo que generó el incendio más mortal en Almería.

¿Por qué no estaba cortada la corriente?

Los investigadores trabajan con las siguientes hipótesis:

El cable podía, a pesar de estar dado de baja, mantener algún punto con corriente debido a una desconexión incompleta o, incluso, a un fraude eléctrico. O el tendido estaba realmente sin tensión y el fuego se originó por otras causas, aprovechándose la caída del cable como detonante visual.

Se espera que las pruebas periciales aclaren el estado del cable, el registro del suministro desde 2009 y la responsabilidad sobre la instalación.

Cómo murió la gente en el incendio de Almería

Lamentablemente, las víctimas perdieron la vida no atrapadas en viviendas, sino intentando huir del fuego. Dos escenarios han sido descritos:

Cuatro personas murieron dentro de un vehículo calcinado, probablemente turistas extranjeros. Al menos siete perdieron la vida al intentar escapar a pie, tras dejar sus coches y adentrarse en una rambla que se convirtió en una trampa mortal.

El consejero Antonio Sanz explica que muchos decidieron buscar una salida por su cuenta, en lugar de seguir las instrucciones de evacuación.

Cuántos y quiénes han sido los muertos

El balance de víctimas ha ido cambiando. Aunque inicialmente se afirmaron 12 fallecidos y más de 20 desaparecidos, algunas informaciones rebajaron la cifra a 11, mientras que en otros informes se menciona que podrían ser 13.

Los puntos comunes:

Se han realizado 12 autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Almería.

en el Instituto de Medicina Legal de Almería. La mayoría de las víctimas son extranjeros, destacando un alto número de ciudadanos británicos.

Hay ocho heridos, varios con quemaduras graves, trasladados al hospital Virgen del Rocío en Sevilla.

La identificación de las víctimas continúa, con la colaboración de consulados y familiares.

Qué responsabilidad puede tener la compañía eléctrica

La responsabilidad se centra en varios actores: la empresa distribuidora, el propietario del poste y la administración.