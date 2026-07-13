Noche de fuego en Bangkok: 27 personas mueren abrasadas en un bar abarrotado

Las imágenes del pub Na Ladprao, envuelto en llamas, han transformado una noche de diversión en una tragedia en Tailandia.

El incendio estalló el pasado domingo poco antes de la medianoche, atrapando a decenas de personas en un espacio cerrado y sin salidas despejadas. Los primeros relatos indican que el fuego arrasó el local en menos de media hora, dejando a su paso 27 muertos y entre 60 y 73 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Los bomberos lograron controlar el fuego alrededor de las 00:26, pero para entonces el interior se había convertido en un escenario devastador, con cuerpos calcinados y estructuras colapsadas. Este suceso reaviva el debate sobre las fallas de seguridad en locales de ocio nocturno en Tailandia.

Detalles del incendio en el bar de Bangkok

A continuación, se presentan los puntos clave relacionados con el trágico evento:

Inicio del fuego : El incendio comenzó en la planta principal del pub, donde los clientes notaron primero un olor a quemado antes de que las llamas y el humo invadieran el lugar.

: El incendio comenzó en la planta principal del pub, donde los clientes notaron primero un olor a quemado antes de que las llamas y el humo invadieran el lugar. Condiciones de evacuación : El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt , informó que la ruta de salida principal estaba bloqueada, contribuyendo así al elevado número de víctimas. La combinación de un local abarrotado, música alta y poca visibilidad complicó la evacuación.

: El gobernador de Bangkok, , informó que la ruta de salida principal estaba bloqueada, contribuyendo así al elevado número de víctimas. La combinación de un local abarrotado, música alta y poca visibilidad complicó la evacuación. Número de víctimas: Hasta el momento, se han reportado 27 fallecidos, en su mayoría tailandeses, y entre 63 y más de 70 heridos, muchos con quemaduras graves e intoxicación por humo.

Las autoridades han comenzado el proceso de identificación de los fallecidos y la notificación a las familias, un trabajo complicado en morgues ya saturadas.

Investigación sobre la seguridad del local

La gran incógnita que rodea al Na Ladprao radica en cómo un bar de esta magnitud pudo convertirse en una trampa mortal. Los investigadores se enfocan en varios aspectos:

Causa del incendio: Aun se están analizando las causas, siendo el fallo eléctrico uno de los factores barajados. No se han encontrado indicios de intencionalidad.

Medidas de seguridad: Se indagarán las medidas de seguridad internas, como la presencia de rociadores automáticos y la señalización de salidas de emergencia. Las primeras inspecciones apuntan a rutas de evacuación estrechas y a una alta carga de materiales combustibles en la decoración.

Licencias y aforo: Las autoridades verificarán si el local cumplía con las licencias necesarias y si se realizaron inspecciones de seguridad recientes. Testigos relatan que el bar estaba muy lleno, lo que intensificó el caos.

Esta tragedia se enmarca en un contexto más amplio de problemas de seguridad en el ocio nocturno en Tailandia, donde la seguridad a menudo se pasa por alto por el afán de maximizar el aforo.

Patrón de catástrofes en Tailandia

Este incidente no es aislado. En años recientes, Tailandia ha lidiado con otros siniestros en locales de ocio:

Mountain B : Un incendio en una discoteca dejó 15 muertos. Los problemas con las salidas de emergencia y materiales inflamables estaban a la orden del día.

Evento Año Lugar Víctimas Problemas Mountain B 2022 Chonburi 15 Salidas bloqueadas Na Ladprao 2023 Bangkok 27 Rutas de evacuación obstaculizadas

Este trágico patrón resalta la necesidad urgente de mayores medidas de seguridad y de un control más estricto sobre los locales nocturnos.

Perfil del local y de sus clientes

El Na Ladprao era un bar popular, conocido por su música en vivo y su ambiente atractivo. La noche del incendio, una velada animada atrajo a un gran número de asistentes.

Las primeras informaciones indican que la mayoría de las víctimas eran residentes locales y trabajadores que consideraban el bar un sitio de ocio habitual. A diferencia de otras tragedias, en este caso, no se reporta un alto número de turistas extranjeros entre las víctimas.

Curiosidades y detalles sobre la tragedia

Algunos datos destacan cómo se vivió la noche de la tragedia:

El incendio se extinguió en aproximadamente 30 minutos , pero este breve periodo fue letal.

, pero este breve periodo fue letal. Vídeos en redes muestran a personas rompiendo ventanas para escapar del fuego.

Na Ladprao es un nombre muy conocido en el norte de Bangkok, lo que hace aún más conmovedora la tragedia.

es un nombre muy conocido en el norte de Bangkok, lo que hace aún más conmovedora la tragedia. Los residentes indican que el bar solía estar abarrotado casi todas las noches, lo que complicó aún más la situación esa fatídica noche.

La historia del Na Ladprao, convertido en cenizas en cuestión de minutos, quedará marcada en la memoria colectiva de Bangkok y servirá como un recordatorio de la necesidad de mejorar urgentemente la seguridad en los locales de ocio nocturno.