Muere Luis Goytisolo, el narrador que exploró los límites del lenguaje

El escritor Luis Goytisolo ha fallecido este lunes a los 91 años, según adelantó La Vanguardia. Nacido en Barcelona en 1935, formó parte de una de las sagas literarias más influyentes del país, junto a sus hermanos Juan y José Agustín. A lo largo de su carrera fue reconocido con importantes galardones, como el Premio Nacional de Literatura en 1992 y el Premio Nacional de las Letras en 2013.

Licenciado en Derecho, debutó con fuerza en el panorama literario al ganar en 1958 el Premio Biblioteca Breve con su novela Las afueras. A esta le siguieron otros títulos tempranos como Las mismas palabras, antes de embarcarse en su ambicioso proyecto narrativo Antagonía, una tetralogía iniciada con Recuento y completada en los años siguientes con tres volúmenes más que consolidaron su prestigio. Durante las décadas posteriores continuó publicando novelas y ensayos, entre ellos Estela del fuego que se aleja, reconocida por la crítica, y La paradoja del ave migratoria.

Además de su faceta como novelista, Goytisolo mantuvo una intensa actividad como articulista en medios como El País o ABC, y participó en jurados literarios. En los años noventa asumió la dirección de la revista Letra Internacional. Su novela Estatua con palomas, galardonada con el Nacional de Narrativa, marcó un punto de inflexión en su trayectoria y dio impulso a la creación de la Fundación Luis Goytisolo, dedicada al estudio de la narrativa contemporánea.

Su interés por el viaje y la reflexión cultural se plasmó en obras como su recorrido por países del Índico, que también tuvo adaptación televisiva. Elegido académico de la RAE en 1994, defendió en su discurso de ingreso la independencia del lenguaje frente al predominio de la imagen.

En los años siguientes alternó narrativa, ensayo y proyectos audiovisuales, con títulos como Escalera hacia el cielo, Diario de 360 grados o Naturaleza de la novela, este último premiado con el Anagrama de Ensayo. Su producción se mantuvo constante hasta fechas recientes, con libros como Coincidencias y Chispas.

En el plano personal, Goytisolo estuvo casado con María Antonia Gil Moreno de Mora, fallecida en 1993, con quien tuvo dos hijos. Su vida también estuvo marcada por su oposición al franquismo, que le llevó a militar brevemente en el Partido Comunista y a pasar por la cárcel de Carabanchel.

Con su muerte desaparece una de las voces más singulares de la literatura española contemporánea, cuya obra exploró durante décadas las posibilidades narrativas y el papel del lenguaje en la creación literaria.