Detenido Pere Albó, exalcalde socialista, acusado de masturbarse en la piscina delante de menores

La Policía Local de Santa Susanna detuvo el domingo 12 de julio de 2026 a Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols y exdiputado en el Parlament de Catalunya, por un presunto delito de exhibicionismo después de que, supuestamente, se masturbara en la zona de la piscina de un hotel del municipio delante de decenas de personas, muchas de ellas menores de edad.

Lo que debía ser una tarde tranquila de verano en un hotel de la costa del Maresme se convirtió en una escena de alarma generalizada que terminó con la detención de un exdirigente político de 54 años que hasta hace apenas dos años ocupaba un escaño en el Parlament de Catalunya.

Lo que ocurrió en el Hotel Tahití

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 12 de julio de 2026. Albó, de 54 años, no estaba alojado en el establecimiento y habría entrado en la zona de piscinas sin autorización hacia las 17:15 horas.

Según las primeras informaciones, Albó habría accedido sin autorización al Hotel Tahití Playa de Santa Susanna y se habría dirigido a la zona de piscinas, donde había una cincuentena de clientes. Una vez allí, se habría tumbado en una hamaca, se habría bajado los pantalones y habría empezado a hacerse tocamientos de manera visible, hecho que provocó una fuerte alarma entre los presentes.

La escena provocó la huida de varios clientes y desató momentos de fuerte tensión, ya que algunos de los presentes intentaron agredir al exhibicionista ante la indignación generada por la presencia de menores.

El incidente tiene además un componente adicional especialmente grave. Un joven ha presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra asegurando que el detenido le agarró del brazo mientras continuaba realizándose tocamientos.

La detención y el habeas corpus denegado

Tras ser arrestado y trasladado a dependencias policiales, Pere Albó, que ejerce de abogado, trató de impugnar su detención. El expolítico solicitó un habeas corpus alegando que se trataba de un arresto ilegal.

El juzgado de guardia de Arenys de Mar desestimó esta petición después de escuchar al detenido, al considerar que la detención había sido legal y ajustada a derecho.

El caso quedó en manos del juzgado de instrucción de Arenys de Mar, que investiga al expolítico por un presunto delito de exhibicionismo. Tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos mientras continúa la investigación.

Lo que dice el Código Penal

La jurisprudencia entiende que estos actos pueden vulnerar la estabilidad psicológica y emocional de las víctimas, así como pueden tener consecuencias en sus procesos de educación, formación y maduración. La ley establece: «El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

La trayectoria política: del PSC a Junts pasando por el independentismo

La trayectoria de Pere Albó Marlés es la de alguien que recorrió buena parte del espectro político catalán en poco más de dos décadas. Comenzó vinculado al PSC, partido con el que fue elegido alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre 2007 y 2010, ocupando también responsabilidades municipales durante años en esa misma formación.

Posteriormente dio el salto al espacio independentista, participando en listas de Junts y accediendo al Parlament de Catalunya en 2021, cargo que mantuvo hasta 2024. Tras abandonar el escaño, anunció su retirada de la política para centrarse en su actividad profesional en el ámbito jurídico y empresarial.

La ironía de que un abogado de profesión intentara impugnar su propia detención mediante un habeas corpus que el juez rechazó no ha pasado desapercibida.

La reacción del partido: suspensión cautelar y expediente

MEScat Independentistes d’Esquerra ha suspendido su militancia al partido hasta que concluya el expediente judicial. Además, han expresado sentir una «absoluta sorpresa y consternación» por lo sucedido.

La formación, a la que Albó se había incorporado después de su etapa en Junts, no ha tardado en tomar medidas. La apertura de un expediente interno y la suspensión cautelar de militancia son la respuesta estándar ante un caso que mezcla la gravedad de los hechos con la presencia de menores y la condición de exdirigente político del imputado.

Un caso que genera preguntas sin respuesta

No se conoce una explicación fiable de por qué habría actuado así. Tampoco ha trascendido una versión pública de Albó sobre el fondo de las acusaciones.

Lo que sí está documentado es el comportamiento errático que el exdirigente presentaba en el momento de su detención, según las fuentes municipales consultadas por varios medios. Un comportamiento que no cuadra con el perfil de un abogado y exdiputado con décadas de vida pública.

El caso seguirá su curso judicial. Las denuncias presentadas, el testimonio de decenas de testigos presenciales y el personal del Hotel Tahití proporcionan al juzgado de Arenys de Mar material más que suficiente para instruir el caso con solidez.

La pregunta que los medios catalanes se hacen es la misma que cualquier ciudadano que lea la noticia: qué lleva a un exdiputado de 54 años, abogado de profesión y con una carrera política que abarcó desde el PSC hasta el independentismo, a colarse en la piscina de un hotel lleno de familias y menores en una tarde de domingo de julio.

La respuesta, si existe, tendrá que darla él ante el juez.