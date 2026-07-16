Drones, cartas y ‘droga caníbal’: la nueva grieta de seguridad en las cárceles españolas

La voz de una funcionaria de prisiones da cuenta de un temor que se repite en numerosos centros penitenciarios: internos consumiendo la denominada ‘droga caníbal’ tras haber eludido controles y cámaras, y drones sobrevolando tejados sin protección para dejar entregas en patios y módulos.

El relato difundido por Infobae en su reportaje “Una funcionaria de prisiones relata cómo los presos introducen la ‘droga caníbal’ en las cárceles” no describe un hecho aislado, sino que refleja un problema estructural.

En este testimonio, la trabajadora resume el desajuste existente entre la rapidez con que cambian las rutas para introducir droga y la lentitud de las respuestas institucionales. Lo hace desde su rutina diaria: cacheos, supervisión de las comunicaciones, avisos de compañeros y de internos, aunada a la sensación constante de que la tecnología y las nuevas sustancias siempre llevan la delantera.

Qué es la ‘droga caníbal’ y por qué preocupa tanto

Recientemente, sindicatos y funcionarios han empezado a utilizar el término ‘droga caníbal’ para referirse a una mezcla de cannabinoides sintéticos y otros compuestos que se impregnan en papeles, careciendo de color y olor apreciables, y que se fuman o inhalan junto con tabaco5. Es un término informal, pero capta de manera efectiva dos aspectos: sus efectos extremadamente agresivos y su habilidad para camuflarse, lo que supera los protocolos de control tradicionales.

Un caso que ilustra este riesgo se vivió en la prisión de Villahierro (León), donde en pocas horas cinco internos quedaron en estado crítico en el Hospital de León tras consumir estos papeles tratados. Los primeros antecedentes indican que el consumo se realiza por inhalación o fumando fragmentos de papel que han sido tratados con cannabinoides sintéticos y otras sustancias aún por identificar. Este patrón se repite en otros centros: internos que pierden el control, crisis convulsivas, estados de agitación extrema y una atención sanitaria que debe reaccionar casi en la oscuridad.

Los papeles llegan, principalmente, a través de:

Correspondencia ordinaria: cartas, documentos o folios que contienen sustancias5.

Envíos y comunicaciones: paquetes que aparentan ser inocuos y que logran superar los filtros sin despertar sospechas.

Para los funcionarios, el dilema va más allá de la toxicidad. Se trata de la indetectabilidad: el papel no presenta cambios evidentes, no despide olores, tiene el mismo peso y puede mover por prisión como si se tratara de una carta familiar5. Esto dificulta tanto la intervención como la posibilidad de probar lo sucedido posteriormente.

Drones y tejados sin vallar: el nuevo corredor aéreo de la droga

El testimonio de la funcionaria destaca otro aspecto preocupante: “Hay un techo que no está vallado y por ahí pueden pasar drones”. No se trata de una exageración. En diversas comunidades, los informes internos ya advierten sobre el uso sistemático de drones para introducir droga y teléfonos en las cárceles14.

Datos recientes ayudan a comprender la magnitud del fenómeno:

En cárceles catalanas se ha observado un aumento “preocupante” de drones que dejan droga y teléfonos en lugares específicos dentro de los recintos1.

Los funcionarios los identifican como tercera vía de entrada de drogas, tras las visitas (vis a vis) y los retornos de permisos.

de drogas, tras las visitas (vis a vis) y los retornos de permisos. En algunos centros españoles se han interceptado paquetes con sustancias y móviles lanzados desde el aire hacia patios o áreas comunes.

La escena es sencilla: alguien controla el dron desde afuera, se aprovecha de zonas sin malla superior, sin inhibidores o con ángulos muertos en la vigilancia y deja pequeños paquetes que posteriormente son recuperados por internos o por personas con acceso a la instalación. El tiempo de exposición es breve y, a menos que se detecte el aparato o se observe el lanzamiento, las evidencias se limitan al hallazgo de la carga.

Varios planes oficiales ya incluyen:

Inhibidores de drones y móviles alrededor de los centros penitenciarios.

alrededor de los centros penitenciarios. Escáneres corporales similares a los de los aeropuertos para reforzar los controles personales.

Sin embargo, la brecha que indica la funcionaria —ese techo sin vallar— es física y concreta: se trata de puntos vulnerables que transforman al dron en una herramienta eficiente y económica, apta para el transporte de pequeñas dosis de sustancias que tienen un alto valor en el mercado interno.

Más allá de la ‘droga caníbal’: fentanilo y papeles impregnados

La ‘droga caníbal’ no llega sola. Se cruzan con otro fenómeno que se encuentra en expansión: el fentanilo y otros compuestos sintéticos que igualmente se impregnan en papel para acceder a prisión. Funcionarios de distintos centros han denunciado el uso de cartas rociadas con fentanilo o mezclas similares, posteriormente recortadas y consumidas por los internos38.

Las características son comparables:

Vehículo discreto: el papel de una carta o documento.

Dosis muy reducidas que generan efectos potentes.

Dificultad en la detección por parte de escáneres o controles rutinarios.

En la cárcel de Botafuegos (Algeciras), dos internos perdieron la vida tras consumir papeles con sustancias tóxicas como fentanilo, que fueron mezclados y fumados con tabaco. Los sindicatos penitenciarios apuntan un patrón claro: las drogas impregnadas entran mediante paquetería, comunicaciones e incluso correspondencia ordinaria y, una vez dentro, se trocean y distribuyen a altos precios en un mercado cerrado y sin apenas competencia10.

Esta combinación —‘droga caníbal’, fentanilo, drones, cartas— obliga a replantear la seguridad en las prisiones, no solo en términos de control físico, sino en la gestión de flujos de información y tecnología: quién envía, qué envía, cómo se revisa y cómo se monitorea el espacio aéreo inmediato de los centros.

Perfil y voz de la funcionaria: entre la rutina y la alarma

La trabajadora que habla desde el interior de la prisión representa a aquellos cuyas historias suelen reducirse a cifras y comunicados. Su perfil es el de tantos funcionarios: años de experiencia, contacto directo con internos y un profundo conocimiento de las grietas que presenta el sistema más allá de lo que está escrito.

Su relato ofrece elementos clave:

Conoce los puntos vulnerables físicos del centro, como el techo sin vallar por donde “pueden pasar drones”.

Observa la evolución del consumo: de sustancias tradicionales a papeles sintéticos cuya composición exacta, incluso los sanitarios, tienen dificultades para identificar.

Percibe la tensión existente entre el deber de control y la falta de herramientas tecnológicas adecuadas.

No se trata solo de una queja. Es una mirada al día a día: módulos donde los internos se avisan entre sí cuando algo “nuevo” entra, rumores sobre los efectos extremos de ciertos “papelitos”, partes médicos sobre crisis súbitas y un personal que opera bajo la sensación perpetua de ir detrás de la próxima modalidad de droga.

Curiosidades y anécdotas de este nuevo escenario penitenciario

En este contexto adverso, hay detalles que facilitan entender cómo se adapta el sistema —y cómo se transforma el mercado interno de la droga— ante cada novedad:

En varios centros, los internos ya emplean un vocabulario particular: ‘papelitos’, ‘pescao’, ‘droga caníbal’ para identificar tipos de papel impregnado y sus efectos.

Algunos drones interceptados en cárceles catalanas transportaban únicamente uno o dos móviles junto a pequeñas cantidades de droga1, lo que sugiere envíos frecuentes y de bajo volumen, más difíciles de rastrear.

Funcionarios explican que hay internos que se niegan a probar estas sustancias por temor a “quedarse mal para siempre”, mientras que otros las buscan como una vía rápida de evasión, incluso siendo conscientes del peligro.

En ciertos módulos, se han identificado intentos de “blindar” patios con mallas adicionales, precisamente tras incidentes con drones, en una especie de carrera entre tecnología y alambre1.

La anécdota se repite: cartas que contienen mensajes afectivos que, en realidad, ocultan un tratamiento químico del papel que puede costar la vida a quien lo consuma8.

En esta mezcla de argot, improvisación y tecnología, la ‘droga caníbal’ y los drones se han convertido en un nuevo emblema de la creciente presión sobre las cárceles, una batalla que se libra tanto en los tejados como en el interior de un sobre que parece inofensivo.