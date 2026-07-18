Sin noticias de Zapatero: dos meses después de que la UCO pillara sus joyas sigue sin encontrar un penitente que se coma el ‘marrón’

La historia de las joyas de Zapatero se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo una versión oficial se desmorona, sílaba a sílaba, con el paso del tiempo.

A dos meses del hallazgo de la caja fuerte del tesoro, realizado por la UCO —un muestrario de alta joyería tasado en 1,3 millones de euros, encontrado en un despacho del PSOE—, el expresidente sigue sin dar la explicación que él mismo prometió al juez en un plazo de «una semana o diez días como máximo», tal y como recuerda La Razón en su cobertura del caso.

Y esa ausencia, dos meses después, empieza a parecer una estrategia y no un simple retraso. Da la impresión, cada día más nítida, de que Zapatero -que anda deprimido y se encierra en su mansión de Las Roza- ha renunciado a defenderse alegando que los hechos no son ciertos, y que en su lugar ha optado por agarrarse como a un clavo ardiendo al procedimiento: al silencio, a los plazos, a los tecnicismos, a una posible nulidad de las actuaciones antes que a ofrecer un relato verificable sobre el origen de las joyas.

Sesenta días sin penitente para el «marrón»

El 19 de mayo, efectivos de la UDEF encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero tres juegos completos de alta joyería —collar, pulsera, pendientes y sortija— junto a relojes y otros objetos de lujo, valorados en una primera tasación en torno a 1,3 millones de euros. Desde entonces, cada intento de aclaración ha abierto más preguntas que respuestas.

El 17 de junio, ya como investigado, Zapatero ejerció su derecho a no declarar sobre las joyas y se comprometió a volver en siete o diez días con documentación y un relato ordenado sobre su procedencia. Ese plazo no solo ha expirado: se ha duplicado sin que nadie mueva un papel. No hay nueva comparecencia ni solicitud formal de su defensa para aclarar nada, según fuentes judiciales. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que, «de momento», se desconoce en qué circunstancias obtuvo las piezas, y le invita —sin mucho éxito hasta ahora— a aclarar lo que considere conveniente.

En los círculos judiciales y mediáticos la sensación es unánime: nadie quiere «comerse el marrón» de respaldar una versión que después no se sostenga. Y ese silencio, cuanto más se prolonga, más se parece a una táctica: dejar pasar el tiempo, agotar plazos, y confiar en que algún defecto de forma —una posible nulidad probatoria en el registro, un vicio procesal— acabe salvando lo que ninguna explicación de fondo podría salvar.

La versión del regalo saudí, cada vez más débil

En las primeras horas tras el registro, el entorno del expresidente filtró una explicación sencilla: las joyas habrían sido un regalo del rey saudí Abdalá durante una visita oficial a España en 2007. Pero esa versión se desinfla semana a semana:

No existe constancia oficial en los registros de regalos institucionales de una entrega de alta joyería de esa magnitud a un presidente del Gobierno español.

en los registros de regalos institucionales de una entrega de alta joyería de esa magnitud a un presidente del Gobierno español. Las piezas no aparecen declaradas en Aduanas , ni hay evidencia del pago de impuestos por su entrada en España.

, ni hay evidencia del pago de impuestos por su entrada en España. El monarca saudí ya falleció, así que no existe contraparte directa que pueda confirmar o desmentir nada.

Y hay una ironía adicional: la hipótesis del regalo choca frontalmente con el propio código ético del PSOE, que prohíbe la aceptación de obsequios de lujo como los que ahora se investigan. Presentarlas como simples presentes de cortesía abre más frentes de los que cierra.

Herencias familiares y viajes: la otra coartada en apuros

El relato del entorno de Zapatero ha ido mutando hacia una versión más difusa: parte de las joyas vendrían de herencias de su madre y de la familia de Sonsoles Espinosa, y otra parte serían regalos de viajes al extranjero. Un relato diseñado, más que para explicar, para diluir la carga política del asunto.

El problema, otra vez, es la falta de papeles. Según El Español y otras fuentes, no hay documentación que demuestre ni la autenticidad ni el origen concreto de los tres juegos de alta joyería. Sin testamentos, certificados de compra ni registros aduaneros, la coartada de «todo es herencia y regalos personales» se sostiene con alfileres frente a un instructor que también analiza un posible delito fiscal y de contrabando.

De «regalo incómodo» a posible soborno: el giro del relato

Sin pruebas que respalden el regalo saudí ni documentos que sostengan la herencia familiar, la atención se desplaza hacia la hipótesis más delicada: ¿pueden estas joyas estar vinculadas a algún pago clandestino relacionado con su etapa de Gobierno o con gestiones posteriores? No hay, por ahora, imputación formal por cohecho. Pero las joyas aparecieron precisamente durante el registro vinculado al caso Plus Ultra, la aerolínea rescatada con dinero público — una coincidencia que alimenta la sospecha política aunque los instructores no hayan establecido públicamente ninguna relación directa.

Resumiendo:

Origen desconocido — Anticorrupción reconoce que no sabe cómo llegaron las joyas a manos de Zapatero. Silencio prolongado — prometió explicaciones en menos de diez días; lleva dos meses sin darlas. Versión oficial debilitada — ni el regalo saudí ni las herencias familiares tienen respaldo documental. Giro hacia la defensa procesal — en lugar de desmentir los hechos con pruebas, todo apunta a que la estrategia se apoya en el silencio, los plazos y una eventual batalla por la nulidad de las actuaciones, más que en una explicación verificable.

Qué hace hoy Zapatero y cómo encaja el caso en su vida pública

Lejos de desaparecer del foco público —al menos en su actividad conocida—, Zapatero ha mantenido en la última década un perfil activo: participa en foros económicos, da conferencias internacionales, mantiene contactos con gobiernos de América Latina y el Magreb, ha ejercido de mediador informal en la crisis venezolana, y preside el Ateneo de Madrid —sede, precisamente, de la caja fuerte donde aparecieron las joyas—.

En cada intervención pública surge la misma pregunta sin respuesta: ¿de dónde proceden exactamente esos collares, esas pulseras, esos anillos?

Anécdotas y curiosidades en torno al caso

En un podcast sobre el asunto, el silencio de Zapatero se resumió en apenas «cuatro segundos de audio» donde admitía que aún debía reunir documentos para justificar el origen de las joyas.

donde admitía que aún debía reunir documentos para justificar el origen de las joyas. El collar más valioso, con diamantes y esmeraldas, tiene una tasación preliminar de 278.000 euros — casi el precio medio de una vivienda en muchas ciudades españolas.

— casi el precio medio de una vivienda en muchas ciudades españolas. El propio código ético de su partido prohíbe justo el tipo de regalo que ahora intenta justificar, una ironía que varios dirigentes comentan en privado.

En tertulias y artículos se ha popularizado la frase de que las joyas son «el marrón que nadie quiere firmar».

A medida que el expediente avanza y las versiones se adaptan, la imagen de aquel presidente que prometía «talante» contrasta cada vez más con la de un político experimentado que, en lugar de defenderse con hechos, parece haber optado por resistir el desgaste del procedimiento y confiar en que el tiempo, los plazos o un tecnicismo procesal hagan el trabajo que ninguna explicación ha logrado hacer hasta ahora.