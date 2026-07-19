La agotadora y estéril lucha por expulsar de España a los delincuentes extranjeros, que nunca se van

La cifra impacta en el debate sobre inmigración ilegal y criminalidad: según datos publicados por Interior y analizados por VOX, el 94% de los delincuentes extranjeros con orden de expulsión permanece en España, en muchos casos gracias a la excepción de arraigo que establece el Código Penal.

Lo detalla OKDIARIO.

Esta estadística reactiva la discusión sobre la gestión de las expulsiones, el coste de mantener a los presos extranjeros en las cárceles españolas y el grado en que el sistema protege el arraigo frente a la seguridad ciudadana y la efectividad de la política migratoria.

Qué implica tener orden de expulsión… y continuar en España

Todo parte del artículo 89 del Código Penal, que permite reemplazar penas de prisión de entre uno y cinco años por la expulsión del territorio nacional cuando el condenado no es español. En teoría, este mecanismo debería aliviar el sistema penitenciario y reducir la reincidencia entre quienes no tienen vínculos sólidos con España. Sin embargo, la misma norma introduce una excepción notable: no se procederá a la expulsión cuando resulte desproporcionada por las circunstancias del hecho, de la persona y, sobre todo, por su arraigo en España.

Este arraigo se ha convertido en un gran salvavidas legal. Según información divulgada por VOX, miles de condenados extranjeros con orden de expulsión logran permanecer en el país alegando vínculos familiares, tiempo de residencia o integración social. El Ministerio del Interior admite que un gran número de expulsiones nunca se llevan a cabo, lo que incrementa las críticas sobre la desidia administrativa y el exceso de garantías que partidos como VOX señalan frente a la política de Fernando Grande-Marlaska.

La Ley de Extranjería refuerza este marco. El artículo 57 de la LO 4/2000 permite sustituir sanciones económicas por expulsiones para extranjeros que cometen faltas graves o muy graves, o que han sido condenados por delitos dolosos con penas superiores a un año. No obstante, aquí también se aplican criterios de proporcionalidad y protección de derechos, que terminan limitando la aplicación instantánea de la expulsión en numerosos casos, especialmente cuando hay menores a cargo, parejas españolas o períodos prolongados de residencia.

Cifras, coste y la presión sobre el Ministerio de Interior

El impacto se mide no solo en términos de seguridad, sino también en lo económico. VOX estima que el gasto anual que supone para el contribuyente español mantener a presos extranjeros asciende a 770 millones de euros, representando aproximadamente el 33% del presupuesto total destinado a instituciones penitenciarias, según los datos proporcionados por el partido y publicados en medios como OKDIARIO. Este dato se presenta como parte de un discurso que vincula inmigración ilegal y criminalidad, señalando que el sistema termina recompensando a quienes ignoran la ley y se quedan en el país a pesar de tener orden de expulsión.

Paralelamente, recientes estadísticas policiales muestran que los extranjeros suponen ya más de la mitad de las detenciones diarias en España: en una jornada analizada por Euronews, de 1.032 detenidos, 527 eran extranjeros (51,02%). Estos datos refuerzan la percepción de una creciente presión sobre el sistema penal y migratorio, aunque los estudios académicos aportan matices a esta conclusión. Un estudio de la Universidad Carlos III destaca que ser inmigrante no es el único factor que explica la criminalidad; intervienen aspectos como la edad, el sexo, la pobreza, la exclusión social y el entorno urbano.

La conjunción de cifras de detenidos, la baja efectividad en las expulsiones y el alto coste del sistema penitenciario alimentan una narrativa política contundente: el Ministerio de Interior no ejecuta las expulsiones que la ley permite y, al final, asume un coste económico y social evitable con políticas más severas.

Las propuestas de VOX

Ante esta situación, VOX ha presentado un conjunto de propuestas para endurecer el régimen de expulsión de delincuentes extranjeros, con varios puntos clave:

Priorizar la expulsión efectiva en lugar del cumplimiento íntegro de la pena en España para todos los delitos con condenas inferiores a cinco años, minimizando las excepciones por arraigo.

en lugar del cumplimiento íntegro de la pena en España para todos los delitos con condenas inferiores a cinco años, minimizando las excepciones por arraigo. Restringir el concepto de arraigo en el Código Penal, de modo que no basten la mera residencia prolongada o vínculos débiles, y exigir criterios más estrictos para impedir la expulsión.

en el Código Penal, de modo que no basten la mera residencia prolongada o vínculos débiles, y exigir criterios más estrictos para impedir la expulsión. Fortalecer la cooperación con los países de origen para documentar y admitir a los expulsados, un punto en el que Interior ha esgrimido obstáculos diplomáticos y burocráticos.

con los países de origen para documentar y admitir a los expulsados, un punto en el que Interior ha esgrimido obstáculos diplomáticos y burocráticos. Vincular de manera más clara la irregularidad administrativa y ciertas infracciones graves con la orden de expulsión, acorde a la Ley de Extranjería.

y ciertas infracciones graves con la orden de expulsión, acorde a la Ley de Extranjería. Realizar una auditoría específica del coste penitenciario de extranjeros y establecer mecanismos para repercutir parte del gasto a los países de origen en casos de reincidencia.

Estas iniciativas buscan convertir la expulsión en la respuesta habitual para el delincuente extranjero, con el objetivo de reducir el peso de la inmigración ilegal asociada a la criminalidad y aliviar tanto la presión en las cárceles como los costes para el contribuyente.

Inmigración ilegal y delito: más allá de la retórica

La relación entre la inmigración ilegal y la criminalidad se ha convertido en un tema candente en el debate político y mediático, pero los datos requieren un análisis más profundo. Las cifras de extranjeros detenidos son elevadas, y el porcentaje de presos sin nacionalidad española también es significativo, pero los estudios criminológicos advierten que la concentración de jóvenes, hombres y personas en situación de precariedad es un factor clave, tanto en la población local como en la inmigrante.

En esta tensión se desarrolla el debate:

Por un lado, existe una demanda de seguridad y la expulsión efectiva de quienes delinquen y no son españoles.

de quienes delinquen y no son españoles. Por otro, está la necesidad de evitar que la política migratoria se convierta en un castigo colectivo que identifique inmigración e ilegalidad con criminalidad de forma automática.

La cuestión no es solo cuántos delitos cometen los extranjeros, sino qué措施 toma el sistema respecto a aquellos que sí delinquen y tienen orden de expulsión: si se les expulsa con celeridad o se les permite permanecer en territorio español a través del arraigo y la burocracia.

Perfil del “delincuente arraigado” y peculiaridades del sistema

No hay un único perfil del delincuente extranjero con orden de expulsión que se queda en España, pero se observan varios patrones recurrentes:

Residencia prolongada, a veces más de diez años , con hijos escolarizados y pareja estable.

, con hijos escolarizados y pareja estable. Condenas por delitos no particularmente graves , que encajan en el intervalo de uno a cinco años de prisión.

, que encajan en el intervalo de uno a cinco años de prisión. Documentación irregular o en proceso de regularización, combinada con empleos precarios o en la economía sumergida.

Uso sistemático del recurso judicial para impugnar la expulsión y alegar desproporción debido al arraigo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.

El sistema también presenta algunas curiosidades y paradojas:

Un extranjero al que se le sustituye la pena por expulsión no puede regresar entre 5 y 10 años ; si vuelve antes y es detectado en la frontera, será expulsado de nuevo y el plazo comenzará nuevamente.

; si vuelve antes y es detectado en la frontera, será expulsado de nuevo y el plazo comenzará nuevamente. Hay casos donde la expulsión no se efectúa porque el país de origen no reconoce al expulsado o no facilita la documentación; la orden existe, pero no se ejecuta materialmente.

La multa es, en teoría, la sanción preferida para irregularidades administrativas, pero la jurisprudencia ha estado considerando la expulsión como una respuesta proporcional cuando no se puede identificar al extranjero o se acumulan infracciones.

es, en teoría, la sanción preferida para irregularidades administrativas, pero la jurisprudencia ha estado considerando la expulsión como una respuesta proporcional cuando no se puede identificar al extranjero o se acumulan infracciones. Algunos condenados intentan salir voluntariamente dentro del plazo estipulado por Extranjería para eludir la prohibición de entrada; otros prefieren cumplir parte de la pena en España y luego buscar vías para regresar a pesar de la restricción.

En este laberinto legal y político, el arraigo se convierte en la llave que abre o cierra la puerta de salida, y el sistema penal español es el escenario donde se determina quién se marcha… y quién se queda.