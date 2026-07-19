Los criminales más peligrosos de España, que están en prisión, y su enorme coste para el sistema

Los reclusos más peligrosos de España hacen resaltar una realidad que incomoda: en la cárcel, no todos los internos son considerados iguales.

Casos como el de Sebastián Santiago Heredia, mencionado por el Colegio de Criminólogos de Madrid como uno de los más temidos, envuelven delitos de asesinatos, robos y asaltos y trayectorias criminales que obligan a establecer controles severos.

El sistema penitenciario español intenta diferenciar a los internos más violentos del resto, aunque a veces no puede eliminar todo riesgo.

La combinación de largas condenas, antecedentes problemáticos, dificultades de adaptación y episodios anteriores de fugas o agresiones alimentan el perfil de los considerados más peligrosos; un estatus que no solo depende del delito cometido, sino también de su comportamiento dentro y fuera de la prisión.

Quiénes son y por qué generan tanto temor

El caso de Sebastián Santiago Heredia se ha vuelto el más referenciado al hablar de presos de alto riesgo. Varios medios lo catalogan como el “nuevo Hannibal Lecter”, colocándolo en la cúspide de los internos más conflictivos debido a su historia y a la necesidad de vigilancia extrema. Este tipo de perfil no se sujeta a un solo esquema, pero suele compartir ciertas características: violencia desmedida, comportamientos impredecibles y la capacidad de desestabilizar el ambiente penitenciario.

En estas listas de altos riesgos también aparecen reclusos condenados por asesinatos especialmente crueles así como por robos y asaltos que implicaron el uso de armas o una violencia extrema. El Código Penal español establece las penas más severas para los delitos más graves, entre los que se encuentran el asesinato cualificado, el terrorismo con resultado de muerte y los delitos de lesa humanidad que ocasionan muertes. Esta jerarquía penal explica el porqué de algunas condenas prolongadas y, en ocasiones, la prisión permanente revisable.

No obstante, la peligrosidad no se mide únicamente por el delito inicial. Instituciones Penitenciarias también evalúa la actitud dentro del centro, la conflictividad, la resistencia a seguir las normas y la capacidad para ocasionar incidentes. Por lo tanto, un condenado por un robo podría acabar en módulos de especial vigilancia si acumula incidentes de agresión, amenazas o intentos de fuga.

Robos violentos, asesinatos y el salto al máximo control

Los delitos de robos y asaltos desempeñan un papel central en este entramado, ya que muchos de los reclusos más problemáticos ingresaron en prisión tras episodios de violencia creciente. Cuando un robo se lleva a cabo con un arma, coacciones o lesiones, el peso de la condena aumenta, así como el nivel de riesgo que la administración detecta. Si, además, el autor cuenta con antecedentes de agresiones, la situación se complica aún más.

En el caso de los asesinatos y homicidios especialmente graves, el sistema penitenciario suele aplicar clasificaciones más restrictivas y un seguimiento más intenso. La finalidad es minimizar el peligro para los funcionarios, los demás internos y el mismo recluso. Aunque España carece de un listado oficial y público de “los más peligrosos”, sí existen perfiles que los medios y expertos siempre sitúan en la zona de máxima alerta.

Tipo de delito Riesgo penitenciario habitual Impacto en el cumplimiento Asesinatos Muy alto Mayor vigilancia, restricciones severas de movimientos Robos y asaltos violentos Alto Clasificación más rigurosa en casos de reincidencia Delitos con agresión a funcionarios Muy alto Aislamiento o módulos de control más estrictos

Cuántos presos hay y cuánto cuesta mantenerlos

La población penitenciaria en España es bastante elevada, y el gasto público que le corresponde también se encuentra en cifras considerables. Aunque las estadísticas pueden variar según el momento y la fuente, el sistema gestiona a decenas de miles de internos distribuidos por centros a lo largo del país. La cifra diaria que cuesta mantener a un recluso se sitúa en torno a los 80-85 euros, lo que eleva el gasto mensual a poco más de 2.000 euros.

Este coste abarca aspectos como alimentación, seguridad, personal, sanidad y mantenimiento de infraestructuras. En algunos análisis internacionales o sectoriales, el mantenimiento anual por interno puede aumentar cuando se consideran necesidades especiales, problemas médicos o unidades de alta seguridad. En otras palabras: cuanto más complejo es el recluso, mayor es el coste de su contención.

Cómo funciona la “buena conducta” en prisión

La conocida como buena conducta no es un tratamiento que se otorgue de forma automática. Más bien, tiene un peso en la clasificación, en permisos y en la evolución del interno dentro de la prisión. En la práctica, la administración observa si el recluso cumple con las normas, respeta al personal, se involucra en actividades y no es protagonista de incidentes. Esa evaluación se traduce en decisiones como el acceso a salidas, cambios de módulo o ciertos beneficios penitenciarios.

La idea es clara: quien demuestra una buena adaptación puede acceder más rápidamente a regímenes más flexibles; mientras que aquellos que presentan partes disciplinarios, agresiones o amenazas quedan excluidos de este circuito. En el caso de los reclusos más peligrosos, esta cuestión es crucial, ya que su comportamiento dentro del centro pesa tanto como la condena misma. Aquí el sistema no solo castiga el delito cometido, también evalúa el riesgo que representan en el presente.

Perfil del preso más peligroso: lo que suele compartir

En estos casos, los expertos se fijan en ciertos rasgos comunes:

Antecedentes de violencia grave .

. Reincidencia en robos y asaltos con intimidación.

con intimidación. Un historial de asesinatos o agresiones extremas.

o agresiones extremas. Dificultades significativas para adaptarse a la disciplina penitenciaria.

Conflictos recurrentes con otros internos o con funcionarios.

El grado de notoriedad también tiene su peso. Algunos reclusos alcanzan fama por el impacto mediático de sus crímenes, pero la administración no toma decisiones basadas en titulares, sino en informes de riesgo, clasificaciones internas y comportamientos que se observan con detenimiento.

Curiosidades sobre estos internos y la vida entre rejas

Los reclusos más temidos no siempre son los más conocidos; en ocasiones, el interno menos mediático es el que provoca más incidentes.

Un buen comportamiento mantenido durante meses puede pesar más que una mala reputación anterior.

Los centros más sensibles intensifican horarios, traslados y recuentos para mitigar riesgos.

En algunos casos, el aislamiento no solo se realiza como castigo, sino también como medida de protección para el mismo recluso.

La clasificación penitenciaria puede cambiar si el interno deja de ser conflictivo o si su conducta se deteriora.

Detrás de los barrotes, la peligrosidad no se mide únicamente por la sentencia impuesta: se evalúa, sobre todo, por lo que cada preso sigue siendo capaz de hacer en el presente.