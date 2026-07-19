Un encargo para quemarla viva: el caso de Aisha y el mercado del sicariato en España

La escena, tal y como la relatan las autoridades policiales y judiciales, es a la vez simple y brutal: dos hombres llaman a la puerta, ingresan en la vivienda, rocían a una mujer con un líquido inflamable y la encienden fuego. No hay intención de robar, solo cumplir con un encargo.

La víctima, Aisha, de 30 años, madre de tres niños, falleció tras más de cinco meses de ingreso en el Hospital de La Paz, donde luchó por su vida debido a quemaduras que afectaron el 50 % de su cuerpo. Esa información ya fue adelantada por 20Minutos en relación a la agresión que tuvo lugar en Sevilla la Nueva, localizada en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y ahora se actualiza tras el triste desenlace de la joven.

El ataque: Sevilla la Nueva, telón de fondo de un encargo

El ataque ocurrió el 2 de febrero en el hogar familiar de Aisha en Sevilla la Nueva. Los dos agresores, que estaban al servicio de su marido, entraron en la vivienda, la inmovilizaron, la rociaron con un líquido inflamable y la incendiaron, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil. No existió discusión ni intento de robo; el objetivo estaba claro: eliminarla.

Las llamas le causaron quemaduras graves en la mitad de su cuerpo. Los servicios de emergencia la trasladaron en estado crítico a La Paz, donde los médicos lograron mantenerla con vida durante más de cinco meses, a pesar de múltiples intervenciones quirúrgicas y una evolución descrita como extremadamente complicada. La muerte fue confirmada este fin de semana, según la Delegación del Gobierno.

El 23 de marzo fueron apresados tres hombres por la Guardia Civil:

el marido, como presunto instigador

dos empleados suyos, como autores directos del ataque

Los tres se encuentran actualmente en prisión provisional, comunicada y sin fianza, siendo inicialmente acusados de homicidio en grado de tentativa, una calificación que ahora deberá ser reevaluada como homicidio o asesinato consumado.

Quién era Aisha: una vida truncada por la violencia machista

Los pocos datos que han salido a la luz son escasos, pero permiten esbozar un perfil básico:

Mujer de 30 años

Habitante de Sevilla la Nueva (Madrid)

Madre de tres hijos en común con el presunto inductor, Ibrahim B.

Los vecinos y conocidos retratan a Aisha como una mujer discreta, dedicada a sus hijos y a su rutina diaria. El entorno familiar se configura ahora como un rompecabezas: un hogar que exteriormente parecía normal, pero que en realidad enmascaraba un conflicto de pareja suficientemente profundo para que, como sugiere la investigación, el marido decidiera contratar su muerte a colaboradores de su propia empresa.

El caso se reviste de múltiples capas:

Machista : el Ministerio de Igualdad lo clasifica como un asesinato por violencia de género. Con este crimen, se eleva a 29 el número de mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas en España en 2026, siendo esta la tercera en la Comunidad de Madrid, y 1.370 desde 2003.

: el Ministerio de Igualdad lo clasifica como un asesinato por violencia de género. Con este crimen, se eleva a el número de mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas en España en 2026, siendo esta la tercera en la Comunidad de Madrid, y desde 2003. Laboral y de poder : los presuntos sicarios eran trabajadores del marido, lo que sugiere un abuso de la relación de subordinación para llevarles al delito.

: los presuntos sicarios eran trabajadores del marido, lo que sugiere un abuso de la relación de subordinación para llevarles al delito. Criminal profesionalizada: se recurre a un “encargo” con apariencia mercenaria, aunque no se entremezclan mafias internacionales, sino un círculo próximo.

Violencia machista en 2026: el contexto numérico

El asesinato de Aisha se agrega a una serie de casos que mantienen la estadística en niveles alarmantes. Según los últimos datos aportados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hasta junio de 2026 se contaban 25 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Con el deceso de Aisha, la cifra se eleva a 29, lo que confirma una tendencia persistente y alarmante.

Algunos datos relevantes que ayudan a contextualizar el caso:

Mujeres asesinadas por violencia de género en 2025: 49 .

. Acumulado desde 2003: más de 1.340 víctimas mortales por violencia de género, cifra que ahora asciende a 1.370 tras incluir el caso de Sevilla la Nueva.

por violencia de género, cifra que ahora asciende a 1.370 tras incluir el caso de Sevilla la Nueva. Una de cada tres mujeres en España ha sido víctima de algún tipo de violencia de pareja a lo largo de su vida, según una macroencuesta oficial.

Detrás de cada cifra se esconde un contexto similar: relaciones de control, dinámicas de poder, escaladas de violencia y deficiencias en la detección o protección. El caso de Aisha añade un componente particularmente ominoso: un encargo a sicarios para borrar a la víctima, no un acto impulsivo.

Qué cobra un sicario en España y dónde se contrata

La incertidumbre sobre cuánto puede recibir un sicario en España y los lugares donde se contrata no tiene una única respuesta. Sin embargo, varias investigaciones policiales y judiciales han establecido rangos y patrones.

Rangos de precios detectados

Diferentes operaciones y reportajes han apuntado a un mercado muy definido, con tarifas que varían en función de la relevancia del objetivo, el riesgo y la profesionalidad del grupo:

Tipo de encargo Banda de precios habituales (aprox.) Fuente policial/judicial Asesinato de persona «común» 20.000–30.000 € Operaciones recientes en Madrid y Costa del Sol Asesinato de objetivo «relevante» Hasta 50.000 € o más Fuentes policiales en casos de crimen organizado «Trabajo» puntual (tiro/ejecución) 2.500–20.000 € Casos con sicarios residentes en España Paliza grave 3.000 € aprox. Testimonios e investigaciones mediáticas Rotura de extremidad / «aviso serio» 1.500–3.000 € Datos de reportajes y sumarios Casos extremos a la baja ~1.700 € por asesinato Investigación en Canarias que sorprendió a la Policía

No hay información oficial sobre cuánto podrían haber cobrado los dos empleados que atacaron a Aisha; el sumario permanece bajo secreto parcial y la cantidad no ha sido revelada. En muchos casos de “sicarios de proximidad” —empleados, conocidos, familiares lejanos— el pago se mezcla entre dinero en efectivo con favores laborales o deudas.

Dónde se “contrata” a un sicario hoy

Las investigaciones más recientes han delineado varios canales de captación y encargo, que se entrelazan:

Entorno criminal cercano

– Ajustes de cuentas en contextos de narcotráfico, narcopisos, trata o bandas de la Costa del Sol y el Corredor del Henares.

– El encargo se realiza de forma informal, contándose entre conocidos que tienen la reputación de “trabajar” por terceros.

Redes sociales y mensajería cifrada

– Captación de jóvenes —incluso menores— a través de chats privados, canales de Telegram o grupos de apuestas/juegos, especialmente asociados a organizaciones como la Mocro Maffia.

– Se ofrecen “trabajos” con pagos que oscilan entre 20.000 y 30.000 euros por asesinato, aprovechando sus dificultades económicas.

Internet superficial y anuncios encubiertos

– Anuncios que evitan utilizar términos como sicario o asesino, empleando eufemismos tales como solucionador de problemas, trabajos delicados o recuperación de deudas.

– Tras un primer contacto, las conversaciones se trasladan a canales encriptados.

Círculo personal y laboral

– Tal como sugiere el caso de Aisha, donde el marido presumiblemente recurrió a sus empleados, se difumina la línea entre sicario profesional y ejecutor de confianza.

– El pago puede disfrazarse como una deuda saldada, incremento informal de salario o promesa de protección.

Las autoridades insisten en que no hay un «mercado abierto» en este tema, sino redes cerradas donde la reputación, el temor y el silencio juegan un papel crucial en los cobros y la impunidad, si bien las operaciones recientes demuestran que tales círculos no son impermeables.

Apuntes clave sobre el caso y el fenómeno

Algunas reflexiones que permiten entender la seriedad del expediente de Sevilla la Nueva dentro del contexto del sicariato y la violencia machista:

no se trata únicamente de un crimen de pareja, sino de un asesinato planeado , con encargo y ejecución progresiva: búsqueda de ejecutores, elección del momento, método especialmente cruel (fuego dentro del hogar).

, con encargo y ejecución progresiva: búsqueda de ejecutores, elección del momento, método especialmente cruel (fuego dentro del hogar). el uso de fuego y líquido inflamable complica la investigación técnica al destruir evidencia, además de aumentar la capacidad intimidatoria sobre los allegados.

el paso de la violencia psicológica o física a la contratación de terceros representa un escalón en el incremento del riesgo que, hoy por hoy, las instituciones aún apenas abordan.

Curiosidades y detalles menos obvios del caso y del sicariato

Desde que existen registros oficiales en 2003, la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista supera ya las 1.370 , un dato que posiciona a España entre los países con mayor seguimiento del fenómeno, aunque no se puede afirmar que sea de los que menos lo padecen.

, un dato que posiciona a España entre los países con mayor seguimiento del fenómeno, aunque no se puede afirmar que sea de los que menos lo padecen. En España, la etiqueta “sicario” comprende desde profesionales asociados a mafias latinoamericanas o europeas hasta ejecutores casi amateurs, con trabajos por 2.500 euros y gastos cubiertos .

. En diversas investigaciones recientes, los sicarios han resultado ser jóvenes sin antecedentes delictivos significativos , reclutados a través de redes sociales y capacitados a distancia con vídeos y manuales sobre crimen organizado.

, reclutados a través de redes sociales y capacitados a distancia con vídeos y manuales sobre crimen organizado. Se han documentado casos donde el costo de un homicidio no supera los 1.700 euros , una cantidad que los investigadores consideran un “mínimo histórico” y que pone de relieve hasta qué punto se puede devaluar la vida en ciertos entornos criminales.

, una cantidad que los investigadores consideran un “mínimo histórico” y que pone de relieve hasta qué punto se puede devaluar la vida en ciertos entornos criminales. A pesar de la imagen cinematográfica de “profesionales del crimen”, muchas ejecuciones contratadas en territorio español terminan mal, con errores logísticos, testigos inesperados o fracasos en la fuga que facilitan detenciones y desmantelan redes completas.

En Sevilla la Nueva, el error no fue técnico, sino moral y absoluto: pensar que el fuego y el miedo serían suficientes para eliminar a Aisha de la historia; su nombre, por el contrario, ahora queda ligado a las estadísticas y al debate sobre hasta dónde puede escalar la violencia cuando se cruzan el machismo y el sicariato.