Terrible desgracia en Ciudad Rodrigo: muere un niño de 13 años y tres heridos más en la celebración del Mundial

$Esta es la Glorieta del Árbol Gordo, el lugar de la tragedia.

La celebración por el triunfo mundial de la selección se convirtió, en cuestión de segundos, en un espectáculo de desconsuelo y caos en la glorieta del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo. Allí, un menor de 13 años fue aplastado bajo los escombros de una fuente que se derrumbó en medio de la fiesta.

La instantánea que solo unas horas antes mostraba a numerosos jóvenes riendo y chapoteando en el agua de la fuente, que representa los grandes logros deportivos de la localidad, se transformó en un afán desesperado para los efectivos sanitarios, bomberos y policías, que combatieron durante largos minutos contra los escombros que aplastaron a varias personas

De la celebración a la tragedia en un instante

El trágico suceso se produjo alrededor de las 0:33 horas en la glorieta del Árbol Gordo, un punto habitual donde los aficionados se reúnen para festejar los éxitos futbolísticos en Ciudad Rodrigo

Dentro y alrededor de la fuente, una multitud, en su mayoría jóvenes y adolescentes, se lanzó al agua tras el pitido final del partido que dio la victoria a España en el Mundial

De acuerdo con los relatos iniciales de los testigos, en un instante de máxima concurrencia, una parte de la ornamentación de la fuente colapsó repentinamente, cayendo sobre aquellos que se encontraban más cerca del borde, atrapando al niño bajo bloques de piedra y materiales de decoración

La estructura no se desplomó del todo, pero el deslizamiento fue lo suficientemente grave como para bloquear parcialmente el vaso y provocar un gran desbarajuste, con personas tratando de escapar y otras esforzándose por levantar la pieza caída, mientras múltiples llamadas al 112 describían una “fuente rota con gente atrapada”

Los primeros en actuar fueron los agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, que se encontraban en la zona por las festividades y se acercaron mientras los cánticos y bocinas resonaban en otros puntos del municipio

Varios policías se adentraron en la fuente, retirando manualmente los escombros del derrumbe para liberar al joven, pidiendo a la vez refuerzos y mantas térmicas a sus compañeros que llegaban al lugar

Víctimas, respuesta y primeras interrogantes

El balance inicial del incidente indica:

1 menor fallecido, de 13 años, residente en Ciudad Rodrigo

3 personas heridas, de las cuales al menos dos jóvenes presentan lesiones de gravedad variable

Decenas de jóvenes atendidos por crisis de ansiedad y ataques de pánico, según fuentes del Ayuntamiento

El niño fue rescatado en estado crítico; los servicios de emergencia del Sacyl llevaron a cabo maniobras de reanimación en el lugar y durante el traslado, pero finalmente falleció debido a las lesiones por aplastamiento, un hecho confirmado por las autoridades policiales y sanitarias

Los otros heridos fueron trasladados a hospitales de la provincia, con contusiones y posibles fracturas; según el Ayuntamiento, su evolución es positiva, aunque se están evaluando los partes médicos

Por ahora, las autoridades no han precisado qué parte exacta de la fuente se colapsó ni qué peso podía soportar en el momento del incidente

Se investiga si la cantidad de personas que estaban sobre el borde de la fuente, el efecto de saltos y empujones, y el estado previo de la estructura fueron factores determinantes en el desplome

Reacción institucional y enfoque en la seguridad

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emitió un comunicado de emergencia a través de sus redes sociales y en su página web, donde expresaba “el dolor que siente toda la ciudad” y ofrecía apoyo psicológico a la familia del menor y a los amigos presentes durante el trágico suceso

El texto destaca que “lo que debía ser una celebración por el triunfo en el Mundial se ha transformado en una tragedia para toda la sociedad mirobrigense”, una declaración que refleja adecuadamente la conmoción generada

Además de expresar su duelo, el consistorio ha anunciado:

Declaración de días de luto oficial en la localidad

Suspensión o revisión de actividades festivas relacionadas con el triunfo mundialista

Apertura de un expediente para evaluar la situación de la fuente y otras infraestructuras utilizadas comúnmente en celebraciones deportivas

Simultáneamente, técnicos municipales y responsables de Urbanismo han comenzado a examinar la estructura del Árbol Gordo y el área de la glorieta, mientras la Policía Judicial recoge testimonios y grabaciones de teléfonos móviles para recrear cronológicamente cómo se produjo el derrumbe

Lo que ya se discute en el municipio, y que probablemente se debatirá en otros ayuntamientos, es hasta qué punto los espacios públicos están preparados para gestionar concentraciones espontáneas y comportamientos de riesgo impulsados por la euforia, como subir a barandillas o encaramarse a elementos decorativos durante grandes celebraciones

Una fuente emblemática y un incidente inesperado

La fuente del Árbol Gordo no es solo un elemento decorativo: se ha convertido en un símbolo de festejo en Ciudad Rodrigo, actuando como un “kilómetro cero” de las noches deportivas memorables

Desde ascensos de equipos locales hasta importantes eventos de la selección española, el patrón era constante: bocinas, banderas, personas metiéndose al agua y fotografías sobre el borde de la estructura, una imagen que hasta ese momento solo evocaba alegría compartida.