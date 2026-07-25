¿Fue un coche eléctrico el responsable del incendio que asola Madrid?

Las primeras pericias descartan que el vehículo que originó el incendio de San Martín de Valdeiglesias fuera un eléctrico puro, mientras los datos técnicos disponibles matizan uno de los mitos más repetidos: que los coches eléctricos arden más que los de combustión

Basta que un coche arda junto a una carretera para que, antes incluso de que el primer perito llegue al lugar, se dispare la misma sospecha: tiene que ser un eléctrico.

El incendio que ha sacudido la Comunidad de Madrid ha vuelto a activar ese reflejo colectivo, casi automático, de vincular cualquier fuego de origen vehicular con la batería de litio.

Los datos, sin embargo, apuntan en otra dirección.

Agricultores ayudan a abrir cortafuegos con sus propios tractores para colaborar en la extinción del incendio. El vídeo se ha hecho viral y muchos recuerdan que, pese a las dificultades que atraviesa el sector, vuelven a estar entre los primeros en ayudar. #incendio pic.twitter.com/8SYDlWOmDH — Onda Capital (@ondacapitalfm) July 25, 2026

Lo que dicen las primeras evidencias en San Martín de Valdeiglesias

Según la información publicada por RTVE (Radiotelevisión Española), el foco del incendio en San Martín de Valdeiglesias se situó en «el vehículo que ardió en un arcén». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó el viernes que el fuego comenzó en ese automóvil, mientras las pesquisas sobre otros focos siguen su curso. El análisis del ingeniero industrial José María Barquilla, recogido también por RTVE, concluye que el vehículo no era un eléctrico puro: se trataba de un motor de combustión, sin descartar que fuera un híbrido.

El matiz importa, porque el debate público suele simplificar en exceso el origen de estos incendios. La imagen de un coche en llamas al borde de la carretera dispara conjeturas rápidas; la investigación técnica exige, en cambio, reconstruir el punto exacto de ignición, examinar el estado del vehículo y verificar si hubo fallo mecánico, avería, colilla, imprudencia o algún factor externo. Ese trabajo —lento, pericial, poco vistoso— es el que de verdad separa una causa de una hipótesis.

Calor, sequía y viento: el terreno que convierte una chispa en emergencia

La Comunidad de Madrid atraviesa estos días una situación especialmente precaria, con temperaturas elevadas, vegetación extremadamente seca y vientos irregulares. En ese contexto, un incendio menor puede convertirse en un frente voraz en minutos, sobre todo en zonas de interfaz forestal o en cunetas con maleza acumulada. Los focos de Burgohondo, Almorox y Villa del Prado abren, de hecho, otra línea de análisis centrada en negligencias humanas, accidentes y el efecto multiplicador de unas condiciones ambientales extremas: una colilla mal apagada, una avería o una maniobra imprudente pueden bastar cuando se combinan sequedad, calor y viento.

Coche eléctrico: la sospecha habitual, los datos reales

Aquí es donde conviene salir del relato y entrar en la técnica. Los análisis disponibles sobre parques automovilísticos sitúan la tasa de incendios de los vehículos eléctricos en torno a 25 casos por cada 100.000 unidades vendidas, frente a cerca de 1.530 por cada 100.000 en los vehículos de combustión y hasta 3.475 por cada 100.000 en los híbridos, según estimaciones basadas en registros de siniestralidad de varios mercados. Los datos recopilados en Polonia entre 2020 y 2025 van en la misma dirección: de 51.142 incendios de vehículos registrados, 50.833 correspondieron a coches de combustión, 222 a híbridos y solo 87 a eléctricos. Dicho de otro modo: en la práctica totalidad de los mercados analizados, arden muchos más coches de gasolina y diésel —y, según algunas mediciones, más híbridos— que eléctricos.

Lo que sí distingue a un incendio de batería de litio no es la frecuencia, sino su comportamiento. Cuando una celda entra en thermal runaway (fuga térmica), el calor se propaga en cadena a las celdas contiguas hasta afectar a todo el paquete de baterías, en un proceso mucho más difícil de detener que el de un depósito de combustible ardiendo. Apagarlo exige volúmenes de agua grandes y sostenidos, capaces de enfriar directamente las celdas internas —no basta con sofocar las llamas visibles—, y el vehículo puede reencenderse horas o incluso días después si el calor residual no se disipa del todo. El agua utilizada, además, arrastra óxidos metálicos, litio y compuestos de flúor, lo que obliga a tratarla antes de verterla. Un incendio de motor de combustión, en cambio, suele originarse por vapores de carburante o fallos en el sistema eléctrico convencional, y aunque ocurre con mucha más frecuencia, su extinción sigue protocolos más estandarizados una vez controlado el foco de combustible.

En el caso de los incendios recientes en Madrid, el rastro apunta a un vehículo de combustión o híbrido, tal como indican las primeras investigaciones. Eso no descarta que un eléctrico pueda arder —puede, y arde—, pero desmonta la idea de que este tipo de vehículo explique, por sí solo, el fuego que ha consumido la Comunidad de Madrid.

Las hipótesis que siguen abiertas

La investigación sobre este tipo de incendios suele moverse entre un conjunto de posibilidades bien definidas:

Negligencia humana : desde una colilla mal apagada hasta una imprudencia en plena ola de calor.

: desde una colilla mal apagada hasta una imprudencia en plena ola de calor. Accidente fortuito : avería mecánica, sobrecalentamiento o fallo eléctrico sin intervención externa clara.

: avería mecánica, sobrecalentamiento o fallo eléctrico sin intervención externa clara. Condiciones del entorno : cunetas secas, maleza acumulada y viento que impulsa la propagación.

: cunetas secas, maleza acumulada y viento que impulsa la propagación. Vehículo implicado: de gasolina, híbrido o eléctrico, siempre pendiente de confirmación pericial.

En estas situaciones, la secuencia de los hechos pesa más que la etiqueta del motor. Un vehículo puede ser el origen del fuego sin ser, necesariamente, el responsable último: la distinción entre origen, propagación y responsabilidad legal es la que termina definiendo tanto el resultado de la investigación como el relato que se instala en la opinión pública.

El fuego, como de costumbre, no ha esperado al informe pericial para propagarse; tampoco debería esperar la sospecha a que llegaran los datos. Mientras se aclara del todo lo ocurrido en ese arcén de San Martín de Valdeiglesias, la evidencia técnica ya deja una lección incómoda para el relato fácil: en España arden, con mucha diferencia, más coches de combustión que eléctricos. La próxima vez que un vehículo arda junto a una carretera, la pregunta más honesta no es qué motor llevaba, sino qué lo encendió.