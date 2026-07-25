La emergencia por incendio se extiende de Madrid y Ávila a Toledo y ya hay 100.000 personas afectadas

El mismo Gobierno, sectario hasta la médula, que arrastró los pies antes de permitir que acudieran al rescate los medios del Estado y presumiía en mayo del «mayor despliegue antiincendios» de la historia, hoy ruega hidroaviones a la Unión Europea.

Y envía, con una desfachatez sideral, a su mentiroso presidente en helicóptero militar a una emergencia, que ya afecta a 100.000 personas entre evacuados, confinados y residentes en zonas de riesgo en Madrid y Ávila.

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.

Hay gestos que no necesitan una sola palabra para retratar a un Gobierno.

Este viernes, mientras el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid obligaba a evacuar y confinar a decenas de miles de personas, Pedro Sánchez despegó del helipuerto de La Moncloa a las 9:12 de la mañana a bordo de un Super Puma militar. Veinte minutos después, a las 9:32, aterrizaba en Cadalso de los Vidrios, a unos 90 kilómetros de Madrid por carretera.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad más golpeada por las llamas, cubrió ese mismo trayecto en coche, tal y como ha revelado OKDiario.

El contraste, pequeño en apariencia, resume bastante bien el tono de una tragedia que ha vuelto a sacar a escena lo peor —y, esta vez también, lo más torpe— de este Ejecutivo.

Noventa kilómetros en el aire, seis en coche oficial

Tras aterrizar en Cadalso de los Vidrios, Sánchez recorrió en un vehículo oficial los aproximadamente seis kilómetros que le separaban del puesto de mando avanzado (PMA) instalado en Cenicientos. Ayuso, por su parte, llegó hasta ese mismo puesto de mando por carretera desde la capital. La diferencia de medios —Super Puma militar frente a coche— no cambia una sola hectárea calcinada, pero sí dice algo sobre las prioridades de imagen de cada institución en mitad de una tragedia que exigía, ante todo, discreción y eficacia.

El delegado que pidió explicaciones mientras Madrid ardía

El primero en salir a escena fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Ante la petición de Ayuso de declarar la emergencia nacional por la evolución de unos incendios que afectaban ya, de forma simultánea, a Madrid y Castilla y León, el delegado respondió con una frialdad burocrática difícil de justificar: «que explique los motivos en los que fundamenta su solicitud, porque esto no funciona así». Poblaciones enteras estaban siendo evacuadas y la vida y las propiedades de miles de personas corrían serio peligro; ese «que explique los motivos» no retrata solo una torpeza de comunicación, retrata la catadura moral —y la incapacidad de gestión— de todo un cargo público en el momento exacto en que más se necesitaba lo contrario.

Marlaska, la excepción sensata

Por fortuna, quien tuvo la última palabra no fue el delegado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, corrigió la indecente respuesta de su subordinado, y la emergencia nacional acabó declarándose, con el Ministerio del Interior al frente de la coordinación de los medios estatales. Era lo lógico, dada la magnitud de una tragedia que afectaba a distintos territorios. Que lo lógico tuviera que abrirse paso a pesar del propio Gobierno —y no gracias a él— es, en sí mismo, un diagnóstico. Puede que por eso a Marlaska le lluevan hoy las críticas desde dentro de su propio Ejecutivo.

Puente, camino a la cumbre de la infamia

El segundo gran protagonista ha sido, cómo no, el ministro de Transportes, Óscar Puente, entretenido en escribir tuits incendiarios contra el Gobierno de Ayuso mientras el fuego avanzaba a velocidad de vértigo. Es difícil encontrar un comportamiento más indecente que el de un miembro del Gobierno empeñado en alcanzar, tuit a tuit, la cumbre de la infamia mientras miles de familias hacían las maletas a toda prisa. Que siga escalando.

El «mayor despliegue» que dos meses después mendiga aviones

Hay una tercera pieza en este puzle, y quizá sea la más reveladora de todas. Apenas dos meses antes de que estallara esta emergencia, el propio Sánchez presumía de haber puesto en marcha el «mayor despliegue antiincendios» de la historia del Estado. OKDiario ha documentado cómo ese mismo Gobierno ha tenido que solicitar a la Unión Europea el envío de cuatro hidroaviones de refuerzo para poder hacer frente a los incendios de Ávila y Madrid. Entre el anuncio triunfal de mayo y la petición de auxilio de julio no ha cambiado el discurso oficial; ha cambiado, eso sí, la realidad sobre el terreno, que es la que decide, al final, si un despliegue es el mayor de la historia o simplemente el que hizo falta pedir prestado a los vecinos.

Un solo frente, evacuaciones en cadena

El incendio que afecta al suroeste de Madrid y a los alrededores de Ávila se ha comportado, de hecho, como un único frente, favorecido por el viento y por unas condiciones extremadamente secas en plena ola de calor. La emergencia ya afecta a unas 93.000 personas, entre evacuados, confinados y residentes en zonas de riesgo, según los recuentos disponibles. La orden de desalojo del Valle del Tiétar, en Ávila, ha afectado a cerca de 30.000 personas; en Madrid se ha evacuado también el municipio de Cenicientos —que hasta hace apenas unas horas albergaba el propio centro de mando—, y Ayuso ha advertido de que las próximas horas podrían resultar todavía peores si las llamas siguen avanzando. Un primer recuento oficial de la emergencia en ambos territorios cifraba ya en más de 11.500 los evacuados confirmados.

El aire, otro peligro para la población

La emergencia no se limita a la pérdida de masa forestal y a la amenaza sobre las viviendas. Sanidad ha pedido a los residentes de las zonas próximas a los incendios que eviten permanecer al aire libre, ante una calidad del aire muy deteriorada por la presencia de partículas finas PM2,5, capaces de agravar problemas respiratorios y cardiacos. El riesgo, advierten los servicios de emergencia, no se limita al entorno inmediato de las llamas: el humo también afecta a urbanizaciones, núcleos urbanos y carreteras con visibilidad reducida, muy lejos de donde arde el monte.

Carreteras cortadas y movilidad limitada

Los incendios han obligado a cerrar o restringir varios tramos en la sierra occidental de Madrid:

Vía Situación Tramo afectado M-507 Corte y restricciones Entre los km 18,5 y 36, con cierre parcial en más tramos M-540 Cerrada Entre los km 1 y 6,9 M-541 Cerrada Entre los km 0 y 6,4 M-501 Corte y limitaciones Entre los km 43,5 y 59,4, con tramos de restricción y cierre total

La Dirección General de Tráfico monitoriza estos cortes, mientras la prioridad del operativo pasa por abrir corredores seguros para los equipos de extinción y evitar que el fuego alcance nuevas áreas habitadas.

Perfil del incendio: rapidez, viento y riesgo de confluencia

El incendio se distingue por la velocidad de propagación y por el riesgo de que varios focos terminen fusionándose en uno solo, todavía mayor. Los equipos de extinción llevan horas trabajando en distintos frentes en Madrid y Ávila, con especial atención al avance hacia zonas pobladas y a la presión del viento durante las horas críticas de la noche y la madrugada. A la respuesta nacional se ha sumado el apoyo europeo: el Gobierno ha solicitado medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para reforzar un operativo que, pese al «mayor despliegue» anunciado en mayo, se ha visto desbordado sobre el terreno.

Noventa kilómetros por el aire, dos meses de fanfarria antes de mendigar aviones a Bruselas, un delegado exigiendo explicaciones y un ministro insultando por Twitter: ese ha sido, de principio a fin, el rostro que este Gobierno ha decidido mostrarle a una tragedia que ya suma 93.000 afectados. El fuego, mientras tanto, ha seguido su propia lógica, ajena a los helicópteros, los tuits y los despliegues anunciados: avanza donde encuentra monte seco y viento, y no pregunta quién ha llegado antes, ni en qué medio de transporte.