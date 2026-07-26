El incendio de Ávila es ya el mayor de la historia de España con 50.000 hectáreas quemadas

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros.

Se han calcinado 153.000 hectáreas en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, y se han contabilizado 32 grandes incendios forestales.

La principal preocupación del operativo de extinción se sitúa ahora en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las reactivaciones del incendio compliquen la evolución del fuego hacia el norte del embalse.

El teniente coronel de la UME Alfonso Arribas ha asegurado que todos los frentes del incendio que afecta a la Comunidad de Madrid y Ávila están contenidos, aunque persisten varias cabezas activas.

España arde por al menos quince provincias a la vez, y el país empieza a acostumbrarse a algo que debería seguir resultando excepcional: ciudades cubiertas de humo tóxico, carreteras cortadas, pueblos enteros vaciados en cuestión de horas. El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se ha convertido en el emblema de un verano marcado por el desastre ambiental, la tensión social y, cómo no, el cruce de acusaciones políticas.

Porque mientras el monte se consume, este Gobierno ha vuelto a demostrar dos cosas a la vez: su incompetencia para anticiparse a la tragedia, y su agilidad —esta sí, sin fisuras— para convertirla en munición contra Isabel Díaz Ayuso y el PP.

Abuchearon a @sanchezcastejon tras visitar unas zonas afectadas por los incendios, con sus escoltas y resto de Corte 😱😡

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Un mapa del desastre: quince provincias, 100.000 hectáreas y un muerto

Según la cobertura en tiempo real de 20minutos sobre los incendios en España, el fuego de La Mierla ha consumido ya unas 32.000 hectáreas, dentro de un verano que acumula más de 100.000 hectáreas calcinadas y frentes activos en al menos quince provincias. El mismo balance confirma la dimensión humana del desastre: más de 115.000 personas evacuadas en Madrid, Ávila y Castellón, y una víctima mortal confirmada en medio de esta ola de incendios.

La situación más grave se concentra en tres focos: Madrid, Ávila y Castellón, donde las decisiones de evacuación y confinamiento cambian constantemente. En el área de San Martín de Valdeiglesias, los incendios de Madrid y Ávila han llegado casi a unirse, creando un corredor de fuego que ha forzado desalojos preventivos, cortes de carretera y un despliegue masivo de bomberos, brigadas forestales y medios aéreos.

Siete millones de personas, encerradas por el humo

Sanidad ha recomendado a más de siete millones de personas en Madrid, Ávila y Toledo que permanezcan en casa por la alta concentración de humo tóxico, con especial atención a ancianos y niños. La lista de trastornos en la vida cotidiana es larga: colegios cerrados, actividades al aire libre canceladas, transporte alterado y servicios de urgencias reforzados para atender crisis respiratorias e intoxicaciones leves por inhalación de humo. Las recomendaciones oficiales se reducen a lo básico: cerrar ventanas, evitar el ejercicio al aire libre y usar mascarilla en las zonas de mayor densidad de humo, sobre todo entre quienes ya arrastran problemas respiratorios.

Cuando el fuego se convierte en arma política

Mientras los operativos de emergencia seguían su curso, el Gobierno optó por abrir otro frente, este puramente político. Voces como las de Óscar Puente y Ana Redondo cargaron contra el PP por su supuesta falta de previsión y sus recortes en prevención, utilizando los incendios como argumento contra gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP, en pleno operativo de evacuación y con una víctima mortal ya confirmada. Varios dirigentes del PP, junto con medios afines, calificaron estas críticas de «miserables», por aprovechar un desastre con miles de evacuados y recursos al borde del colapso para sacar rédito político. Mientras la confrontación se encendía casi tan rápido como los propios incendios, buena parte de los vecinos afectados seguía sin saber cuándo podría volver a casa.

La incompetencia que el relato oficial no logra tapar

Más allá del ruido, tres datos concretos retratan la gestión del Ejecutivo central. Primero, la falta de anticipación: pese a los informes que advertían de un verano de alto riesgo, la planificación de recursos estatales llegó tarde, con refuerzos aéreos y coordinación europea activados cuando los incendios ya habían alcanzado dimensiones difíciles de controlar. Segundo, la dependencia de ayuda externa: la movilización de aviones de otros países de la UE, como Grecia, deja en evidencia que el sistema nacional de respuesta ha resultado insuficiente en el momento crítico. Y tercero, el uso comunicativo de la propia crisis: el relato oficial presenta la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil como un éxito diplomático, mientras los afectados denuncian problemas logísticos en los albergues, indemnizaciones que tardan en llegar y una falta casi total de información clara sobre los plazos de retorno a sus casas.

El Airbus que Francia ya vuela y Sánchez solo prometió

El símbolo más claro de esta brecha entre el relato y la realidad tiene nombre propio: el Airbus A400M modificado para extinción de incendios que Francia ha empezado a utilizar este mismo fin de semana. Hace dos meses, Pedro Sánchez se comprometió a que España contaría con ese mismo recurso, capaz de descargar grandes volúmenes de agua o retardante con rapidez sobre zonas de difícil acceso. Francia ya ha realizado sus primeras operaciones con el aparato, como parte de la modernización de su flota. España, mientras tanto, sigue dependiendo de la combinación tradicional de helicópteros, aviones anfibios Canadair y unidades ligeras, con algún refuerzo europeo puntual, pero sin ese Airbus operativo en su propio territorio. La discrepancia entre lo comprometido y lo disponible alimenta una sospecha que cada verano resulta más difícil de descartar: que el Gobierno anuncia capacidades que aún no existen, mientras los medios realmente disponibles llevan años sin cambios significativos.

Un país que arde cada verano un poco más

Más allá del cruce de acusaciones, los datos de los últimos veranos indican que la superficie quemada en España no es una anomalía aislada, sino una tendencia. Sistemas como Copernicus EFFIS y los informes del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) sitúan a España, año tras año, entre los países con mayor superficie quemada de la UE, con veranos recientes que han superado las 300.000 hectáreas arrasadas. Tres factores estructurales explican buena parte del problema: el cambio climático, que intensifica las olas de calor y alarga la temporada de riesgo; el abandono rural, que reduce el control del monte y multiplica el combustible vegetal disponible; y la proliferación de urbanizaciones en plena interfaz forestal, viviendas dispersas entre el monte que complican tanto su protección como las decisiones de extinción.

Los que de verdad esperan respuestas

La población evacuada se reparte ahora entre albergues, casas de familiares y hoteles habilitados para la emergencia. Muchos salieron de sus casas con lo puesto, sin tiempo ni margen para llevarse más que documentos esenciales y algún objeto de valor. Para ellos, el debate sobre el Airbus, sobre Puente o sobre Ayuso resulta casi ajeno: lo que piden son respuestas concretas sobre alojamiento temporal, ayudas económicas, limpieza de cenizas y restitución de los servicios básicos. Mientras el Gobierno encuentra tiempo para señalar culpables ajenos, esas respuestas siguen llegando tarde, o no llegan.

Curiosidades y paradojas de un país en llamas

España tiene una de las mayores extensiones de pinar de Europa, pero muchos de esos montes se plantaron de forma homogénea en el siglo XX, lo que hoy actúa como auténticas «autopistas» para las llamas cuando se dan las condiciones adecuadas.

Algunos pueblos han recuperado prácticas tradicionales, como el pastoreo extensivo, para reducir el combustible vegetal: en las zonas con rebaños activos, el avance del fuego ha sido más lento, facilitando la extinción.

Los bomberos forestales hablan ya de incendios «de comportamiento extremo»: columnas convectivas que generan su propio viento, saltos de fuego de un valle a otro y focos secundarios a varios kilómetros de distancia, algo que hace una década se consideraba excepcional y hoy aparece casi cada verano.

Cada vez más localidades incluyen en sus fiestas patronales protocolos específicos contra incendios: planes de evacuación, puntos de encuentro y simulacros vecinales, reflejo de cuánto se ha normalizado ya este riesgo.

La paradoja es evidente, y dolorosamente repetida: mientras una parte de la clase política —empezando por quien gobierna España— usa el fuego para alimentar su propio relato y desgastar al adversario, el país entero se ve obligado a convivir con los incendios como una amenaza latente. Los vecinos de La Mierla, de San Martín de Valdeiglesias o de tantos pueblos evacuados esta semana no preguntan por el Airbus, ni por Puente, ni por Ayuso: preguntan cuándo podrán volver a casa. Ese Gobierno, mientras tanto, parece tener tiempo para todo menos para eso.