La avalancha migratoria deja la frontera colapsada y el CETI al doble de su capacidad

Más de mil inmigrantes ilegales invaden Ceuta con la connivencia del Gobierno Sánchez

La semana más tensa en la valla desde 2021: más de mil entradas irregulares, recursos insuficientes y el temor a un bloqueo de devoluciones por parte de Marruecos

Inmigrantes invaden Ceuta
Inmigrantes invaden Ceuta PD.
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En apenas siete días, Ceuta ha registrado la mayor oleada migratoria de los últimos años. Más de 1.000 personas —adultos y menores no acompañados— han cruzado la frontera de forma irregular, la inmensa mayoría a nado, sorteando el espigón del Tarajal. El ritmo, superior a cien accesos diarios, ha puesto al límite los dispositivos de seguridad y asistencia.

Fuentes policiales y sindicales describen un escenario que no se veía desde la crisis de mayo de 2021. La Guardia Civil advierte de que la combinación de volumen, continuidad y escasez de medios está generando una presión “insostenible” sobre los efectivos desplegados.

Agentes desbordados, sin refuerzos ni marco legal claro

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha trasladado que los agentes están “completamente desbordados” y urgen refuerzos inmediatos, más medios materiales y espacios adecuados para gestionar la entrada masiva. También reclaman un blindaje jurídico para los policías y guardias civiles que actúan en primera línea.

Desde la Guardia Civil se insiste en que los refuerzos humanos y materiales siguen siendo insuficientes y que la falta de una estrategia a medio plazo deja a los efectivos en una posición de vulnerabilidad, con la sensación de “contener una avalancha” sin horizonte de solución.

El CETI, saturado y con cientos acampados fuera

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha rebasado con creces su techo. Con una capacidad oficial de 512 plazas, ahora alberga a más de 1.200 internos previstos, mientras que en el exterior hay más de 500 personas acampadas a la espera de filiación por las autoridades y Cruz Roja.

El personal del centro transmite intranquilidad por los posibles conflictos derivados de esta saturación extrema. De hecho, el colapso del CETI ha dejado a decenas durmiendo en la calle y colapsando las puertas de acceso, ante la imposibilidad de absorber más personas.

Devoluciones en el aire: el fantasma de un bloqueo marroquí

Un elemento clave agrava la crisis: la postura de la Guardia Civil, que sostiene que Marruecos bloqueará cualquier tipo de devolución. Temen que Rabat utilice el actual marco legal español —tras la sentencia del Supremo que limita las “devoluciones en caliente” a intentos por la valla— para negarse a readmitir a sus nacionales y complicar aún más la gestión.

Esto podría prolongar la estancia de migrantes en territorio español sin posibilidad de expulsión inmediata, alimentando la saturación y el colapso de los dispositivos de acogida.

El eco de 2021: mismas dinámicas, peores medios

La situación actual recuerda a la de mayo de 2021: entradas continuadas a nado, recursos saturados y dificultades para mantener el control fronterizo. La diferencia, según fuentes policiales, es que ahora la presión se prolonga en el tiempo y los medios no han crecido en la misma proporción que la llegada de migrantes.

El resultado es un escenario que las propias fuentes policiales definen como insostenible a corto plazo: más de 1.000 entradas en una semana, CETI al doble de su capacidad, falta de recursos y la amenaza de un bloqueo de devoluciones configuran una crisis migratoria en Ceuta que muestra claros signos de agravamiento.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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