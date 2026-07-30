Barcelona, ciudad sin ley: Un hombre muere víctima de un apuñalamiento en Sant Adrià de Besòs

La noche del miércoles se cerraba con tragedia en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, donde un hombre ha fallecido tras ser apuñalado en plena vía pública. El suceso, que ha conmocionado a los residentes de una zona ya marcada por la violencia, se ha producido alrededor de las 20:30 horas en la avenida Manuel Fernández Márquez, en su intersección con la calle Sant Ramon de Penyafort.

Según ha podido saberse a través de fuentes policiales, fueron los propios vecinos quienes alertaron de la situación al observar a una persona tendida en el suelo con heridas de arma blanca. Una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona que realizaba labores de vigilancia rutinaria en las inmediaciones fue la primera en llegar al escenario de los hechos, donde confirmar la gravedad de la situación.

Intentos frustrados de reanimación

Los agentes de la Urbana actuaron de inmediato y emprendieron maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el herido mientras esperaban la llegada de asistencia médica especializada. Poco después se personaron en el lugar dotaciones del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que retomaron las tareas de salvamento con todos los medios a su alcance. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y el hombre fue declarado fallecido en el mismo lugar donde fue hallado.

Por el momento, no se ha facilitado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre su edad, y los Mossos mantienen el más estricto hermetismo sobre los posibles motivos que pudieron desencadenar la agresión. Tampoco se ha producido ninguna detención en relación con estos hechos, según han confirmado fuentes del cuerpo policial.

La DIC toma el relevo

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de las indagaciones para esclarecer las circunstancias que rodean el homicidio. Los investigadores trabajan ahora con varias hipótesis sobre la mesa, aunque desde el cuerpo policial se ha señalado que aún es prematuro determinar si la víctima conoció a su agresor o si el ataque respondió a un móvil concreto. Todo apunta a que la agresión pudo surgir a raíz de una discusión, si bien esta línea de investigación no ha sido confirmada de manera oficial.

La Mina, una herida abierta

El barrio de La Mina lleva años arrastrando un estigma de inseguridad que ha llevado a las autoridades a implementar planes específicos de seguridad. Lejos de erradicarse, la violencia ha seguido golpeando sus calles de forma recurrente. Tan solo el pasado 29 de junio, un hombre resultó herido por un arma de fuego en un tiroteo registrado en la misma zona, un episodio que también quedó sin resolución y que ha contribuido a alimentar la sensación de alarma social entre los vecinos.

Este nuevo homicidio se suma además a una sucesión de crímenes violentos que ha conmocionado a Cataluña en las últimas semanas. El pasado lunes, un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en l’Hospitalet de Llobregat en el transcurso de una pelea en un bar, y el 21 de julio otro varón fue encontrado muerto a puñaladas en el paseo marítimo de la Barceloneta.

La investigación permanece abierta y los Mossos han pedido la colaboración ciudadana para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.