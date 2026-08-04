El vídeo viral del enfermero tranquilo que neutraliza con jiu-jitsu a un paciente violento, intoxicado y descontrolado

Eran alrededor de las dos de la madrugada de octubre de 2024 en el servicio de urgencias del Royal Brisbane and Women’s Hospital cuando el enfermero registrado Daniel Nelson vivió una escena que, contada en frío, suena a guion de cine de acción, pero que para buena parte del personal sanitario australiano forma parte de una rutina cada vez menos excepcional.

Un paciente, visiblemente intoxicado, llevaba un rato escupiendo en el suelo, insultando al personal y comportándose de forma agresiva y disruptiva. Tras pedirle que abandonara el recinto, fue Nelson quien decidió acompañarlo hasta la salida. En un pasillo sin visibilidad directa para el resto del personal ni para el equipo de seguridad, el hombre se giró de golpe, le lanzó objetos y cargó contra él intentando golpearlo en la cara.

Con más de una década de entrenamiento en Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) —algunas coberturas del vídeo lo describen como cinturón negro, un dato que no ha podido confirmarse de forma independiente, aunque sí su largo historial como practicante—, Nelson reaccionó con una precisión que ha sorprendido incluso a especialistas del propio deporte. Bloqueó los golpes, ejecutó un derribo limpio de tipo head-and-arm takedown, pasó a posición de knee-on-belly y terminó controlando al agresor desde atrás, inmovilizado en el suelo, mientras esperaba la llegada de los refuerzos. Según la propia narración del incidente, la seguridad del hospital tardó cerca de un minuto en llegar; cuando lo hizo, Nelson se puso en pie, cruzó unas palabras con el personal y se marchó con una compostura que, en las imágenes, resulta casi tan llamativa como la propia reducción.

«No creo que anticipara que el enfermero tenía una obsesión con el jiu-jitsu»

El propio Nelson compartió las imágenes de las cámaras de seguridad en Facebook a finales de julio de 2026, casi dos años después de que ocurrieran, acompañadas de un relato con humor negro que se hizo viral casi de inmediato: «En un golpe de genialidad, decidió que quería un abrazo. Basta decir… no le salió como esperaba. No creo que anticipara que el enfermero tenía una obsesión con el jiu-jitsu desde hace más de diez años». El vídeo saltó rápidamente de Facebook a Instagram y Reddit —donde superó las 3.000 votaciones positivas en el foro especializado r/bjj— y generó, según distintas coberturas del caso, cifras de visualización que rondarían el millón, aunque ese dato concreto de audiencia no ha podido verificarse de forma independiente más allá de lo que reportan las propias plataformas.

«No es solo parte del trabajo»: la advertencia detrás del vídeo

Lo más revelador del episodio no está en la técnica marcial, sino en lo que el propio Nelson escribió a continuación. El enfermero, vinculado también al Ejército australiano según su perfil profesional, subrayó que él pudo defenderse gracias a años de entrenamiento, pero lanzó una pregunta incómoda: «¿Qué habría pasado si hubiera elegido a una enfermera de la mitad de mi tamaño? ¿A un recién graduado? ¿A un estudiante? Alguien que sencillamente no pudiera defenderse». Nelson fue más allá y rechazó de plano la idea de que este tipo de agresiones sean un simple gaje del oficio: «Nadie va a trabajar esperando ser agredido. Enfermeras, médicos, paramédicos y otros trabajadores sanitarios están ahí para ayudar a la gente. Eso nunca debería implicar la expectativa de sufrir abusos o ataques. La violencia contra el personal sanitario no es “simplemente parte del trabajo”. Es inaceptable».

Una estadística que respalda la denuncia, aunque con matices

Los datos oficiales de Queensland respaldan la alarma de Nelson, aunque conviene precisarlos. Según cifras de Queensland Health recogidas por la prensa sanitaria australiana, los hospitales públicos del estado registraron 14.122 incidentes de agresión contra su personal en el ejercicio 2022-2023 —un 13,45% más que en 2019-2020—, lo que equivale a una media cercana a los 40 incidentes diarios en el conjunto del sistema. Una encuesta a 1.279 trabajadores de Queensland Health, citada por el sindicato Australian Workers’ Union (AWU), encontró que más del 69% había sufrido o presenciado una agresión en su puesto de trabajo. El propio Royal Brisbane and Women’s Hospital —el mismo centro donde trabaja Nelson— ya aparecía años antes entre los cuatro hospitales queenslandeses (junto al Princess Alexandra, el Gold Coast University y el Cairns) donde, según datos del sindicato Queensland Nurses Union (QNU), 2.695 trabajadores denunciaron abusos de pacientes a lo largo de un periodo de tres años, con casos que incluyeron fracturas de cráneo y amenazas de muerte contra el propio personal y sus familias.

El jiu-jitsu como herramienta de contención, no de castigo

El episodio de Nelson ilustra, además, una de las virtudes más prácticas del jiu-jitsu brasileño en un entorno hospitalario: el control posicional y el apalancamiento permiten inmovilizar a una persona sin recurrir a golpes que puedan causarle lesiones graves, algo especialmente relevante cuando se trata de un paciente ya de por sí vulnerable, intoxicado o en crisis. Nelson no «peleó» de forma descontrolada: contuvo al agresor y esperó a que llegaran los refuerzos, sin ir un paso más allá de lo estrictamente necesario para garantizar su propia seguridad.

Aun así, especialistas en gestión de riesgo médico advierten de que este tipo de reacciones, por justificadas que parezcan, se mueven en un terreno delicado: aplicar técnicas de artes marciales fuera de los protocolos hospitalarios de contención puede acarrear consecuencias laborales para el profesional, incluso cuando la actuación responde a una legítima defensa frente a una agresión física real. La distancia entre el instinto de supervivencia y el protocolo institucional es, en estos casos, mucho más estrecha de lo que el aplauso viral del vídeo sugiere.

El vídeo de Daniel Nelson no es, en el fondo, un simple momento épico de un enfermero que «se la sabe». Es el recordatorio, incómodo y cuantificable en decenas de incidentes diarios, de que quienes cuidan de los demás afrontan a diario riesgos físicos reales, a menudo en soledad y sin apoyo inmediato. Mientras sindicatos y autoridades sanitarias siguen reclamando mejores condiciones de seguridad en los hospitales de Queensland, este caso deja una lección incómoda: a veces, la herramienta que evita una tragedia no está en el botiquín, sino en años de tatami.