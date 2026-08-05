“El 15 de agosto vuelve a arder la frontera”: Marruecos planea otro asalto masivo a Ceuta

Solo han pasado días desde que la frontera de Ceuta se viera superada por una de las mayores entradas irregulares de los últimos tiempos, y ya hay quien prepara el siguiente capítulo. En las redes sociales de Marruecos circulan, desde hace casi una semana, decenas de publicaciones que llaman a organizar un nuevo intento de cruce masivo hacia la ciudad autónoma la noche del 15 de agosto de 2026. El mensaje, repetido en distintos perfiles con gran alcance entre usuarios marroquíes, es claro: “Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido”.

Frases como “Nuestra última oportunidad” o “Todo se verá ese día” acompañan la fecha marcada, mientras se anima a sumarse a grupos privados donde se estaría coordinando la logística de la movilización. La expresión recurrente es “harraga Marruecos”, el término con el que en el norte de África se designa a quienes emprenden la migración irregular hacia Europa. Algunos de estos grupos, según medios locales, ya reúnen hasta un millar de participantes.

De Facebook a WhatsApp: la arquitectura de la convocatoria

La organización de este llamado se ha estructurado en varias capas, cada una con un rol específico:

Facebook actúa como el gran altavoz: allí se lanzan los mensajes públicos, se capta a nuevos interesados y se comparten enlaces de invitación o números de teléfono para acceder a espacios más cerrados.

WhatsApp y Telegram son el núcleo operativo: una vez dentro, la conversación deja de ser propagandística y se centra en detalles prácticos. Se comentan el estado de la frontera, la presencia policial, la situación de quienes lograron cruzar en la última crisis y se dan recomendaciones para quienes intenten el salto.

Instagram cumple una función más simbólica: perfiles personales publican fotos con la fecha “15/08/2026” superpuesta y etiquetas como Fnideq o FENIDG, sin apenas texto adicional.

En algunos espacios, incluso se debate sobre adelantar la fecha, argumentando que el 15 podría concentrar demasiada gente y, con ello, un mayor despliegue de seguridad.

Un informe de la empresa tecnológica Golden Owl señala que la red que impulsó la entrada masiva del 30 de julio sigue activa y está detrás de esta nueva convocatoria.

Tras analizar más de 5.000 cuentas y miles de publicaciones, la compañía identifica 25 activos principales en Facebook que funcionaron como nodos de captación y amplificación, y que ahora continúan operando en la fase de reclutamiento y coordinación.

Preocupación institucional, pero prudencia operativa

La proliferación de estos mensajes ya ha llegado a las instituciones. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, admitió esta semana que el Ejecutivo autonómico sigue con inquietud la evolución de estas publicaciones. “Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes”, afirmó en rueda de prensa, tras explicar que la Ciudad Autónoma ha trasladado toda la información recopilada a los organismos competentes.

Pese a esa preocupación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen un tono prudente. Consideran que, por ahora, la convocatoria tiene escasa viabilidad, dado que tanto España como Marruecos han reforzado significativamente la vigilancia fronteriza tras la crisis de finales de julio. Aun así, no descartan que la presión digital pueda derivar en intentos de cruce, aunque sea de menor escala.

Mientras, Ceuta sigue gestionando las consecuencias del último episodio migratorio. La ciudad mantiene acogidos a 862 menores migrantes, una cifra que supera ampliamente la capacidad ordinaria de sus recursos de protección y que mantiene bajo presión a los servicios asistenciales.

Un patrón que ya se conoce

La aparición de esta nueva convocatoria en redes ha devuelto la atención al entorno fronterizo y ha obligado a reforzar el seguimiento de las plataformas digitales. El patrón es el mismo que precedió a la entrada masiva de finales de julio: publicaciones abiertas para atraer participantes, grupos privados para organizar la movilización y una fecha marcada en el calendario, el 15 de agosto, sobre la que, por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia sin dar por hecho que llegue a materializarse