Un guardia civil condenado por violencia de género asesina a su exmujer en Llanes tras seguir en activo sin arma

El trágico episodio en Llanes se desarrolla de manera abrupta. Un guardia civil separado, con una condena por violencia de género y recién suspendido, entra en el cuartel, toma una pistola de un compañero y, ante la mirada de otros agentes, ejecuta a su exesposa. Así reporta el suceso el Diario de Castilla y León

El caso de Dámaso F. S., de 49 años, resalta un fallo en la cadena de control: aunque no contaba con arma reglamentaria, seguía en activo, a pesar de haber sido condenado a 1 año y 8 meses de prisión por lesiones y coacciones a su pareja. La sentencia era firme y conllevaba una orden de alejamiento de Llanes. Laura, de 50 años, guardia civil en el cuartel asturiano, había comenzado a rehacer su vida mientras avanzaba lentamente el procedimiento disciplinario contra su agresor.

Una condena de cárcel, un servicio aún en marcha

De acuerdo con la información judicial y disciplinaria, Dámaso fue sentenciado por un delito de lesiones en el contexto de la violencia de género y coacciones, recibiendo una pena de 1 año y 8 meses de prisión, que se suspendió al no superar los dos años. La condena incluía:

Prohibición de acercarse a Laura .

. Prohibición de entrar en el municipio de Llanes .

. Retirada de la arma reglamentaria y separación del servicio, que se comunicó esa misma semana.

Sin embargo, continuaba oficialmente como guardia civil en el Servicio Cinológico de Zamora, a la espera de que se completara el expediente de separación definitiva. El dato clave: el sistema le había retirado el arma, pero no lo había expulsado realmente del cuerpo. Tenía acceso a instalaciones, compañeros y rutinas internas.

Los investigadores y medios relatan una escena escalofriante. En la mañana del miércoles, Dámaso se presentó en el cuartel de Llanes, donde había trabajado años atrás y donde sus tres hijos vivían con Laura. Robó la pistola de un compañero y, equipado con un chaleco antibalas, se dirigió a la zona de oficinas. Allí encontró a su exmujer y disparó a corta distancia, causándole la muerte casi al instante.

Al intentar escapar, disparó contra otros agentes, dejando gravemente herido a un teniente y lesionando a otro guardia. Finalmente, fue abatido por sus propios compañeros al salir del cuartel. Poco después, falleció en el hospital a causa de un disparo en el pecho.

El contexto: violencia de género dentro del cuerpo

Este crimen se enmarca en una problemática que involucra violencia machista, gestión disciplinaria y cultura corporativa. Laura había denunciado a Dámaso por agresiones y coacciones, lo que resultó en su condena penal. Con la sentencia:

Se activó la retirada del arma y la separación del servicio.

Se dictó una orden de alejamiento y se prohibió el acceso a Llanes.

Se inició un expediente disciplinario que, sin embargo, no llegó a expulsarle del cuerpo.

No se trata de un hecho aislado. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha ratificado expulsiones de miembros de la Guardia Civil por amenazas y lesiones a sus parejas cuando la conducta perjudicaba gravemente la imagen del cuerpo. En otros casos, incluso se han anulado expulsiones por defectos formales, a pesar de contar con condenas por violencia machista. La consecuencia ha sido un mapa con decisiones dispares y procedimientos administrativos dilatados, lo que mantiene el riesgo mientras el expediente no se cierra adecuadamente.

En el caso de Dámaso, la notificación de su separación del servicio llegó solo unos días antes del crimen. Esta noticia, sumada al proceso de divorcio y a los cambios familiares, se investiga ahora como posible disparador del ataque, en un contexto que se conoce en violencia de género como el periodo más peligroso: la ruptura y la pérdida del control.

Perfil de Dámaso: guía canino, reservado y recién suspendido

En Zamora, Dámaso F. S. era reconocido por su papel como guardia civil en el Servicio Cinológico, donde se especializaba en el entrenamiento de perros. Sus compañeros lo describen como un individuo reservado, con escasos lazos fuera del trabajo y dedicado a la unidad canina. Tras separarse de Laura, se mudó a Castilla y León sin su familia y llevó allí una vida bastante discreta.

Aquí algunos detalles relevantes de su perfil:

Edad: 49 años.

Origen: gallego.

Último destino: Comandancia de Zamora , Servicio Cinológico.

, Servicio Cinológico. Vida familiar: tres hijos con Laura , que residen en Llanes.

, que residen en Llanes. Situación administrativa: activo pero sin arma y con notificación de separación del servicio en la última semana.

En su ámbito laboral, era considerado un agente experimentado en unidades caninas, familiarizado con protocolos de seguridad y manejo de armas. Esta experiencia explica en parte su capacidad para circular por el cuartel, localizar a su víctima, robar un arma de un compañero y ejecutar su fuga hasta el trágico desenlace.

Lo que se investiga ahora

La investigación abierta se focaliza en tres aspectos:

Cadena de decisiones disciplinarias y penales: – Tiempos de ejecución de la separación del servicio. – Supervisión de la orden de alejamiento sobre el municipio de Llanes. – Acceso de un agente suspendido a dependencias y a compañeros.

Medidas de protección a la víctima: – Valoración del riesgo tras la condena por lesiones y coacciones. – Coordinación entre el juzgado de violencia sobre la mujer y el mando de la Guardia Civil. – Informe a Laura sobre los movimientos de su exmarido.

Seguridad interna en cuarteles: – Custodia de armas reglamentarias y protocolos ante personal sancionado. – Revisión de accesos a áreas sensibles. – Formación específica en identificación de conductas de riesgo dentro del cuerpo.

El Ministerio de Igualdad ha afirmado que recopila datos sobre este asesinato por violencia de género. Al mismo tiempo, la Guardia Civil examina de forma interna todo el proceso seguido desde la primera denuncia hasta el tiroteo en Llanes.