Lisa, el “ángel lleno de bondad” hallada descuartizada en una maleta en Atenas

La trágica historia de Elisabeth‑Jane “Lisa” Ross se sitúa en el corazón de una serie de sucesos escalofriantes. Esta cooperante escocesa, cuya vida estuvo marcada por su dedicación a ayudar a refugiados y colectivos en riesgo, fue asesinada por uno de los hombres a los que intentaba apoyar. En las últimos días, la prensa griega y británica ha ido desvelando un caso que mezcla una violencia brutal, precariedad social y una confianza traicionada de la manera más cruda.

La reconstrucción del suceso que han llevado a cabo la policía y los medios resalta a Lisa como una figura reconocida dentro de la red de ONG y grupos que trabajan con migrantes en Atenas. Aquellos que la conocieron la describen como un “ángel lleno de bondad”. Un artículo de 20 Minutos sobre el “ángel lleno de bondad” cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una maleta ofrece un contexto personal valioso: una voluntaria con 38 años de experiencia que viajaba recurrentemente a Grecia para colaborar en proyectos de apoyo a refugiados y personas sin hogar.

El descubrimiento de la maleta y la primera pista

El 18 de julio, un hombre sin hogar percibió un olor fuerte en la parte alta de un edificio abandonado en el barrio de Kypseli, en el centro de la capital griega. Al investigar, se topó con una maleta oscura de grandes dimensiones, en la que asomaba una extremidad humana. Dentro, el cuerpo de Lisa estaba envuelto en tela y bolsas de basura, descuartizado para ocultar su identidad.

Las primeras evaluaciones forenses indicaron que la muerte ocurrió entre cinco y siete días antes del hallazgo, situando el crimen a mediados de julio. El análisis preliminar no reveló heridas visibles ni evidencias claras de lucha, lo que complicó la tarea de los investigadores. Sin embargo, la forma en que fue oculto el cadáver llevó a tratar el caso como un homicidio desde el principio.

La identificación de la víctima se realizó mediante huellas dactilares y datos biométricos compartidos con autoridades de Estados Unidos y Reino Unido. Una vez confirmada la identidad de Elisabeth‑Jane Ross, escocesa de 38 años, la investigación tomó un rumbo acelerado y se unieron al caso Police Scotland, la Agencia Nacional contra el Crimen británica y diferentes cuerpos de seguridad estadounidenses.

Cronología básica del caso

26–29 de junio: Lisa llega a Grecia desde Edimburgo a través de Chipre, con intenciones de visitar amigos y realizar voluntariado.

a través de Chipre, con intenciones de visitar amigos y realizar voluntariado. Principios de julio: se aloja en diversas áreas de Atenas, incluido Pireo y posteriormente Kypseli.

y posteriormente Kypseli. Entre el 11 y el 13 de julio: se pierde el contacto habitual; su teléfono permanece “activo”, enviando mensajes que los investigadores consideran sospechosos.

18 de julio: un indigente descubre la maleta con el cuerpo en Kypseli y avisa a las autoridades.

Finales de julio: se confirma la identidad de la víctima; la policía griega califica el suceso como asesinato.

Primeros días de agosto: se arresta a un afgano de 26 años, identificado como Sharif Ahmadzai, relacionado con Lisa por su trabajo con refugiados.

El afgano a quien ayudaba y ahora acusado de su muerte

El personaje clave en esta trama, junto a Lisa, es Sharif Ahmadzai, un afgano de 26 años que llegó a Europa tras escapar de los talibanes y sufrir la pérdida de su familia en Afganistán. Varios informes indican que él vivía en la frontera de la marginación, con empleos inestables, inmersión en la comunidad migrante y estancias intermitentes en refugios.

Lisa lo conoció a través de su voluntariado en grupos que apoyan a refugiados en Atenas. Se presume que le brindó ayuda y compañía, dentro de esa red informal de solidaridad entre cooperantes y migrantes. Esta relación inicial explica por qué los investigadores lo incluyeron rápidamente en el círculo próximo a la víctima.

La policía griega lo arrestó tras estudiar imágenes de las cámaras de seguridad en las inmediaciones del edificio donde fue hallada la maleta. En ellas se observa a un hombre empujando un carrito con un bulto oscuro hacia el edificio abandonado. Esta secuencia, junto a movimientos posteriores de las tarjetas bancarias de Lisa, condujo a la policía hasta Ahmadzai.

Qué ha admitido y qué disputa

Los investigadores y varios medios coinciden en tres aspectos fundamentales:

Traslado del cuerpo – El afgano ha aceptado que introdujo el cadáver en la maleta y lo transportó hasta el edificio en cuestión, utilizando un carrito para moverlo por la calle.

Uso de las tarjetas de crédito – La policía le atribuye retiros de efectivo que rondan los 10.000 euros usando las tarjetas de la víctima en los días posteriores a su muerte. Un portavoz de la policía en Atenas enfatizó que las tarjetas se usaron de manera continua justo después de que Lisa desapareciera.

Negación del asesinato – Ahmadzai alega que encontró a Lisa ya muerta en el apartamento donde ambos se encontraban y que, en lugar de informar a la policía, decidió esconder el cuerpo y aprovecharse de su dinero. – Esta versión contrasta con la acusación formal de homicidio intencionado que le han formulado las autoridades griegas.

A pesar de su defensa, el afgano ha sido llevado a juicio acusado de asesinato, robo y otros delitos relacionados con armas, después de que en su vivienda se encontrara una réplica de pistola y un cuchillo. La policía clasifica el caso como un homicidio con premeditación, insistiendo en que hay suficientes pruebas que sugieren que Lisa fue víctima de una agresión y no de una muerte accidental.

Las últimas horas de Lisa y los interrogantes forenses

La reconstrucción de las últimas horas de vida de Lisa sigue en curso. Los informes forenses, aunque incompletos debido al estado avanzado de descomposición, sugieren una muerte por asfixia, aunque no han descartado otras posibilidades. El primer examen no reveló lesiones traumáticas evidentes ni señales claras de resistencia, lo que obliga a recurrir a análisis toxicológicos y pruebas complementarias.

Un aspecto perturbador del caso son los mensajes enviados desde el teléfono de Lisa tras la fecha que se estima que falleció. La policía sospecha que alguien utilizó el móvil para enviar textos en los que ella supuestamente decía necesitar tiempo para sí misma y estar sola. Esta actividad posterior se interpreta, para los investigadores, como un intento de engañar a familiares y amigos al ganar tiempo antes de que se denunciara su desaparición.

La investigación se centra ahora en:

Confirmar la causa definitiva de la muerte mediante los resultados toxicológicos.

Comparar la versión del afgano con los movimientos de las tarjetas y el teléfono.

Revisar cámaras y testimonios en el área de Kypseli y los círculos de voluntariado donde activa a Lisa.

Perfil de Lisa: una cooperante experimentada y resiliente

Los que la conocieron describen a Elisabeth‑Jane Ross como una trabajadora humanitaria tenaz, que se movía entre Grecia, Escocia y otros países para involucrarse en proyectos sociales. Nacida en el área de Edimburgo, había dedicado años a colaborar con iniciativas en favor de refugiados, personas sin hogar y comunidades vulnerables.

Algunos rasgos comunes que han destacado en los testimonios:

Era conocida en su entorno como Lisa , más que por su nombre completo.

, más que por su nombre completo. Prefería la acción directa: acompañar a migrantes a hacer trámites, colaborar en la distribución de alimentos y alojamiento, y participar en clases y actividades.

Tenía lazos fuertes con voluntarios estadounidenses y griegos, con quienes se reunía en barrios como Kypseli.

Aunque no tenía una gran exposición pública, sí disfrutaba de una reputación bien cimentada en la comunidad de apoyo a refugiados.

Las voces de amigos y familiares resaltan su temperamento sereno y su capacidad de empatizar con personas en situaciones críticas, lo que explica su decisión de ayudar también a jóvenes como Ahmadzai.