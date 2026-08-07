Tras la invasión, media docena niñas marroquíes son atendidas en el hospital de Ceuta con indicios de violación

Media docena de niñas menores de 14 años han acudido durante la última semana al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), tras haber sufrido presuntamente una violación, según informa este viernes, 7 de agosto de 2026, El Pueblo de Ceuta.

El Español ha corroborado la información con fuentes sanitarias, que confirman que el centro hospitalario ha atendido varios casos, sin precisar el número exacto de víctimas. Este medio también ha podido saber que entre las personas presuntamente agredidas sexualmente se encuentra al menos un varón.

Ninguna de las víctimas supera los 14 años de edad y todas habían accedido a Ceuta desde Marruecos. Las fuentes consultadas por el medio ceutí han subrayado que la cifra podría ser aún mayor, ya que algunas de las menores no han llegado a interponer denuncia.

Por su parte, El Pueblo de Ceuta ha contactado con fuentes judiciales, que han señalado que varios de estos sucesos han podido ser evitados gracias a la intervención de vecinos.

Las mismas fuentes aseguran tener constancia de “muchos casos” de agresiones sexuales en grado de tentativa. Precisamente, desde las asociaciones que en estos momentos trabajan en Ceuta para ofrecer cobijo y asistencia a las personas más vulnerables se denuncia que numerosas mujeres han acudido a ellas en busca de ayuda tras haber sido agredidas o violadas.

Desde la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek han alertado de que están intentando “proteger a unas chicas después de que hayan sido violadas o agredidas” mientras estas se dirigían a la periferia de la ciudad en busca de “un refugio”.

“Los vecinos hemos hecho un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades para que no se sientan desamparadas”, ha declarado Abdellah Mustafa, presidente de la asociación.

Entre los posibles casos, la Policía Nacional ha abierto una investigación por la presunta violación de una menor que accedió a Ceuta desde Marruecos. La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Ceuta, donde se constató que presentaba lesiones compatibles con una agresión sexual, según informó El Faro de Ceuta tras hablar con policías vinculados a las pesquisas.

De momento se desconocen más detalles, ya que las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes. Asociaciones como Save the Children han alzado la voz y han advertido del elevado riesgo que afrontan las niñas y adolescentes migrantes en Ceuta.

Todas ellas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la trata, la explotación sexual y las agresiones debido a la falta de identificación, alojamiento y acompañamiento adecuados. “Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, ha señalado Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España.

La organización ha exigido que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de forma activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección. Asimismo, ha reiterado que todas deben ser acogidas en espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

Precisamente este viernes la Policía Nacional ha priorizado la atención a las niñas y a los menores de 13 años a la hora de llevar a cabo las labores de identificación.