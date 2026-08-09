Aparecen apuñalados Javier Sánchez, ex secretario general de UAGA y su esposa, en Tauste

La investigación continúa tras el descubrimiento de los cuerpos de Javier Sánchez y Esther Latorre en su residencia de Tauste, Zaragoza, donde se encontraron evidencias de violencia. La noticia, que fue adelantada por **Heraldo de Aragón**, ha conmocionado tanto al municipio como al entorno agrario de Aragón, no solo por la notable figura pública de ambos, sino también por la crudeza del acontecimiento.

Los cuerpos fueron localizados la noche del sábado 8 de agosto, después de que un familiar de Latorre se dirigiera a su vivienda al no tener noticias del matrimonio. De acuerdo con las informaciones divulgadas, los cadáveres presentaban múltiples heridas de arma blanca y el levantamiento de los cuerpos tuvo lugar en la madrugada del domingo, mientras la Guardia Civil trataba de esclarecer las últimas horas de la pareja.

Información sobre el caso

Por el momento, los datos verificados son escasos y la pesquisa avanza con cautela. Diversos medios coinciden en que los cuerpos fueron encontrados dentro de la vivienda en Tauste, con evidencias de violencia. Los investigadores se encuentran trabajando para esclarecer tanto el móvil como la secuencia precisa de los acontecimientos.

Asimismo, se ha indicado que no hubo evidencia inmediata del suceso en el domicilio y que fue un familiar quien descubrió los cadáveres al no recibir respuesta del matrimonio. Las informaciones disponibles hasta ahora no sugieren ninguna detención ni una teoría definitiva, a pesar de que el caso se investiga como una muerte violenta.

Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre

Javier Sánchez ocupó el cargo de secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) durante doce años, de 2002 a 2010, y también fue parte de la ejecutiva de la COAG, una de las organizaciones agrarias más representativas del país. En el sector se le recuerda como una figura comprometida con la defensa del campo aragonés.

Esther Latorre, por su parte, también mantuvo vínculos con la organización agraria y formó parte de Izquierda Unida, al igual que su pareja, según la información que ha circulado este domingo. En UAGA, la reacción ha sido de profundo dolor, con mensajes que lamentan la pérdida de dos personas ampliamente respetadas dentro del ámbito sindical y del entorno rural.

El impacto ha sido especialmente fuerte en Tauste, una localidad donde ambos contaban con un amplio círculo social. Los testimonios recogidos por los medios locales reflejan un clima de incredulidad y desazón, con vecinos y compañeros atentos a la evolución de la investigación.

El contexto en el entorno agrario

La relevancia pública de Sánchez ayuda a entender el alcance social de esta trágica noticia. Durante años, fue una figura clave en el sindicalismo agrario en Aragón, en un periodo caracterizado por movilizaciones, negociaciones de ayudas y conflictos en el campo. Su nombre sigue asociado a una etapa de notable visibilidad de UAGA en la región.

Por otro lado, la respuesta de la organización agraria ha sido inmediata y contundente. Fuentes consultadas por diversos medios han utilizado términos como “shock” y “herida irreparable” en relación con el impacto que ha tenido este crimen aún sin resolver en el ámbito agrario aragonés.

Breve perfil de Javier Sánchez

Ostentó el cargo de secretario general de UAGA entre 2002 y 2010.

entre 2002 y 2010. Formó parte de la ejecutiva de la COAG .

. Estuvo muy presente en el activismo agrario aragonés.

Compartía con Esther Latorre una vinculación política con Izquierda Unida.

Curiosidades sobre Javier Sánchez