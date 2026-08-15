El homenaje a las víctimas del 17A se traslada a la plaza de Sant Jaume por las obras de La Rambla

Barcelona volverá a recordar este lunes 17 de agosto a las víctimas de los atentados yihadistas de 2017, pero lo hará este año en un escenario diferente. El tradicional homenaje que cada aniversario se celebra en La Rambla se trasladará excepcionalmente a la plaza de Sant Jaume, frente a las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, debido a las obras de remodelación que se están ejecutando en el paseo.

El cambio de ubicación viene motivado por los trabajos que afectan al tramo de La Rambla donde se encuentra el Pla de l’Os y el memorial dedicado a las víctimas, el espacio que durante los últimos años ha acogido el acto de recuerdo. La reforma del paseo se encuentra en su tramo final, con actuaciones en el sector comprendido entre el Liceu y la plaza de Cataluña.

El homenaje tendrá lugar a partir de las 10:00 horas del 17 de agosto y estará centrado, como en anteriores ediciones, en el recuerdo de quienes perdieron la vida y de todas las personas afectadas por los atentados. La organización ha confirmado la plaza de Sant Jaume como emplazamiento del acto para esta edición.

Será, por tanto, una imagen distinta a la habitual. Durante los últimos años, familiares, víctimas, representantes institucionales y ciudadanos se habían concentrado en el mismo corazón de La Rambla, junto al mosaico de Joan Miró, lugar en el que terminó el recorrido de la furgoneta utilizada en el atentado del 17 de agosto de 2017.

Nueve años después, el recuerdo permanece

Los atentados del 17 de agosto de 2017 marcaron para siempre la historia reciente de Barcelona. Una furgoneta irrumpió aquella tarde en La Rambla y recorrió varios centenares de metros atropellando a los viandantes. Horas después, otro ataque se produjo en Cambrils.

En total, los atentados dejaron 16 víctimas mortales y centenares de heridos. El ataque convirtió uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de Barcelona en el escenario de una tragedia que conmocionó a España y tuvo una enorme repercusión internacional.

Desde entonces, cada 17 de agosto familiares y representantes de las instituciones regresan a la ciudad para mantener vivo el recuerdo de las víctimas. En 2019 se instaló en La Rambla el memorial permanente, una inscripción acompañada por un dibujo de Barcelona de Frederic Amat y la fecha y hora del atentado, junto al mensaje «Que la paz te cubra, oh ciudad de paz».

Este año, sin embargo, las obras obligan a modificar el escenario. La plaza de Sant Jaume será durante unas horas el lugar elegido para recordar a las víctimas y reivindicar su memoria, con el Ayuntamiento y la Generalitat como telón de fondo.

El traslado será excepcional y está directamente relacionado con la remodelación de La Rambla. La intención es que, una vez finalizados los trabajos y recuperado el espacio del memorial, el homenaje pueda regresar al lugar que se ha convertido en uno de los principales puntos de recuerdo de la tragedia.

Un aniversario marcado por la memoria

El acto llega cuando se cumplen nueve años de aquellos atentados. Una fecha que vuelve a poner en primer plano el recuerdo de las víctimas, sus familias y quienes sobrevivieron a los ataques.

La plaza de Sant Jaume, espacio habitual de grandes acontecimientos institucionales y ciudadanos, acogerá así un homenaje que este año abandona temporalmente La Rambla, pero mantiene intacto su objetivo: recordar a quienes perdieron la vida y evitar que el paso del tiempo borre la huella de aquella tarde de agosto de 2017.