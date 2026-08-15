Obreros descubren en Bélgica un tesoro de oro valorado en 10 millones de dólares

Unos obreros se toparon con un descubrimiento extraordinario durante unos trabajos de reforma en Bélgica: un cofre repleto de monedas y lingotes de oro oculto en el muro de un sótano, cuyo valor asciende a aproximadamente 10,4 millones de dólares, según la información difundida por la BBC Mundo.

Este caso da pie a dos interrogantes: ¿de dónde proviene este botín? Y, más importante aún, ¿quién puede reclamarlo? La policía ya ha trasladado el oro a un lugar resguardado y la Fiscalía de Flandes Oriental ha iniciado una investigación para esclarecer su procedencia, verificar si está asociado con actividades delictivas y determinar si existe un propietario legítimo que pueda hacer reclamaciones sobre él.

Un hallazgo que surgió de una obra rutinaria

Los trabajadores estaban realizando perforaciones para la instalación de nuevas tuberías de alcantarillado en una vivienda de Dendermonde, situada en el este de Flandes, cuando se encontraron con el cofre que se encontraba oculto en las paredes del sótano. La casa es actualmente propiedad de CAW Oost-Vlaanderen, una organización social que ofrece apoyo a personas sin hogar y servicios comunitarios en la zona.

La reacción no se hizo esperar. Los obreros avisaron de inmediato al propietario y a la policía, quienes acordonaron el lugar para evitar la curiosidad de transeúntes y posibles intentos de saqueo. Además, las autoridades hicieron un llamado a que esta propiedad ya había sido inspeccionada a fondo, indicando que el tesoro estaba bajo su custodia oficial.

De acuerdo con medios locales citados en la cobertura, el tesoro incluiría varios miles de monedas y más de 40 lingotes, algunos de los cuales tienen números de serie. Esta numeración y la mezcla de monedas y barras refuerzan la teoría de que la investigación no solo tiene como objetivo encontrar a un propietario, sino también establecer una cronología y una trayectoria del oro antes de su ocultación.

Qué investiga ahora la Fiscalía

La parte más delicada de este asunto ha llegado a los tribunales. Según la legislación belga, el verdadero dueño tiene un plazo de cinco años para reclamar un tesoro escondido, pero las cosas cambian si surge un nexo con delitos o fraude. En ese caso, el hallazgo podría dejar de ser simplemente considerado un “tesoro” para convertirse en una prueba de origen ilícito.

La Fiscalía de Flandes Oriental está precisamente evaluando esta posibilidad. Hanne Ollevier, portavoz del ministerio público, indicó que hasta el momento no se conoce el origen del oro ni quién es su propietario legítimo. También se está investigando si fue obtenido por medios ilegales. Si nadie demuestra la propiedad dentro del plazo establecido, el reparto habitual entre hallador y propietario solo se aplica si no se establece una conexión con delitos.

El contexto añade un interés adicional: la propiedad pertenece a una entidad social, y si finalmente se reconoce su titularidad, CAW Oost-Vlaanderen ha manifestado su intención de destinar los fondos a aumentar las plazas disponibles para personas sin hogar. Sin embargo, si el oro resulta estar vinculado a actividades criminales, el desenlace legal podría ser muy distinto.

El perfil de la casa y del entorno

El inmueble donde fue encontrado el cofre tiene una historia que proporciona contexto a la atención generada por el hallazgo. Se trata de un edificio antiguo en una zona con un pasado industrial y comercial. Varias fuentes locales sugieren que pudo haber pertenecido a una acaudalada familia de la localidad, los Van Assche, relacionados con el sector cervecero, hotelero e inmobiliario.

Esta pista, aunque no esclarece la situación por sí sola, alimenta la hipótesis de que el oro no fue escondido recientemente. Algunos indicios en la narración periodística sugieren que el tesoro podría ser posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se acumuló durante un periodo de notable bonanza familiar antes de ser ocultado en la vivienda. Hasta el momento, esta hipótesis sigue siendo objeto de investigación, y no un hecho confirmado.

Por qué este caso tiene tanto eco

Más allá del valor monetario, el caso resulta fascinante porque combina azar, historia familiar y la posibilidad de un delito. No se trata solo de un hallazgo fortuito; también es una carrera contra el tiempo para desentrañar quién escondió ese oro, por qué lo hizo y si tenía planes de recuperarlo algún día.

La investigación probablemente tomará tiempo. La policía ya ha restringido el acceso al lugar, y las autoridades están en proceso de compaginar propiedad, registros, tasaciones del metal y eventuales conexiones con actividades ilegales. Mientras tanto, el tesoro permanece custodiado, y la cuestión clave continúa en pie: si ese oro tiene dueño, tal vez aún nadie lo sepa.

El hallazgo ocurrió en una localidad de Flandes Oriental con unos 47.000 habitantes, lo que ha intensificado el interés tanto de los vecinos como de los medios.

Parte del botín consta de monedas antiguas y lingotes numerados, una combinación poco común en hallazgos casuales.

Si el oro termina en manos de la organización social que posee la casa, el dinero podría utilizarse para financiar alojamientos para personas sin hogar.

Este caso recuerda que no todo tesoro hallado en una pared culmina en una historia de fortuna inmediata: en Bélgica, la propiedad y la legalidad pesan tanto como el valor del metal.

Entre curiosidades y sospechas, el oro de Dendermonde continúa guardado en una caja fuerte, a la espera de que la historia revele quién lo escondió y con qué finalidad.