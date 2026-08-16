Tragedia en el Bierzo: la riada anegó una bodega y ahogó a dos mujeres

La tarde del 15 de agosto de 2026, en medio de las celebraciones, se tornó en una jornada fatídica en el Bierzo.

Una intensa tormenta descargó sobre la zona de Ponferrada, convirtiendo la calle Iglesia de Manzanedo de Valdueza en un torrente de agua y barro que anegó una bodega donde estaban seis personas.

En cuestión de minutos, el agua arrasó el local, dejó atrapadas a dos mujeres y causó lesiones a dos menores, en un suceso que pone de manifiesto cómo los temporales veraniegos pueden amenazar directamente a pequeñas localidades rurales.

Por Manzanedo de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada (León), pasa el río Oza.

El Oza baja desde los Montes Aquilianos, atraviesa el Valle del Oza o Valle del Silencio, pasando por localidades como Peñalba de Santiago, San Clemente de Valdueza y Manzanedo de Valdueza, y termina desembocando en el río Sil, en las proximidades de Ponferrada.

Es un río de montaña, de aguas frías y bastante limpias, muy ligado al paisaje de la Tebaida Berciana.

El caos comenzó en un contexto de alertas meteorológicas por tormentas intensas en gran parte de Castilla y León, donde se registró el desbordamiento del río y un deslizamiento de tierra que afectó tanto a Manzanedo de Valdueza como a la vecina Bouzas.

Mientras en Bouzas varios vehículos eran arrastrados por la riada sin que hubiera víctimas, en Manzanedo el agua y el barro colapsaron la calle principal y convergieron en la bodega, convirtiendo un lugar habitual en uno de máximo peligro en cuestión de momentos.

Qué ocurrió dentro de la bodega

Las primeras llamadas al 1-1-2 se recibieron poco antes de las 19.40 horas, cuando varios vecinos advirtieron sobre la riada y el deslizamiento de tierra que sorprendieron a la comunidad. Dentro de la bodega había seis personas: cuatro adultos y dos menores. De repente, el agua, junto con barro y piedras, irrumpió, bloqueando las salidas y dejando atrapadas a dos mujeres de entre 60 y 80 años. Los dos menores sufrieron lesiones leves y pudieron ser evacuados y atendidos por los servicios sanitarios, mientras que el resto de presentes logró salir gracias a la intervención de los equipos de emergencia.

La respuesta de las autoridades involucró a:

Bomberos de Ponferrada

Policía Nacional

Policía Local de Ponferrada

Personal médico de Sacyl (ambulancias de soporte vital básico y avanzado)

Helicóptero de rescate de la Agencia de Protección Civil

El Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde), para ofrecer apoyo a las víctimas y sus familias

Las labores en la zona se extendieron por varias horas, en medio de la inestabilidad meteorológica y las dificultades para maniobrar entre el lodo, el agua acumulada y las calles estrechas. Una vez que se identificó la bodega completamente inundada, los equipos confirmaron el fallecimiento de las dos mujeres y descartaron la existencia de más desaparecidos en el área.

El impacto de la riada en datos

El balance inicial del incidente se puede sintetizar en la siguiente tabla:

Elemento Detalle Lugar principal Manzanedo de Valdueza (t.m. Ponferrada, León) Espacio afectado Bodega en la calle Iglesia Fecha y hora aproximada 15 de agosto de 2026, alrededor de las 19:38 Víctimas mortales 2 mujeres, de 60 y 80 años Heridos 2 menores, con lesiones leves Personas dentro 6 personas en el momento de la inundación Fenómeno principal Riada y deslizamiento de tierra tras tormenta intensa

Una tragedia anunciada por los mapas del tiempo

Este evento se produjo en un día en que la Agencia Estatal de Meteorología mantenía avisos por lluvias y tormentas en la provincia de León, con advertencias de nivel naranja en algunas áreas debido a un riesgo significativo. Una DANA (depresión aislada en niveles altos) situada al suroeste de la península propició chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en áreas montañosas como las que rodean el valle del Oza.

En particular, en el Bierzo:

La violenta tromba de agua ocasionó el desbordamiento parcial del río Oza.

El deslizamiento de tierra canalizó agua y barro por la zona urbana de Manzanedo.

La configuración del pueblo, con calles en pendiente que desembocan en bajos y bodegas, aumentó la vulnerabilidad de estos espacios cerrados.

La conjunción de lluvia extrema en un corto periodo, la orografía de valle y las edificaciones antiguas sin sistemas de drenaje adecuados crea escenarios donde un simple sótano se convierte en un punto de acumulación de agua y barro. La bodega involucrada se enmarca dentro de ese patrón: un establecimiento tradicional, al nivel de la calle, situado justo en la trayectoria del torrente.

Perfil de las víctimas y dimensión social del suceso

Las informaciones obtenidas sugieren que las dos mujeres fallecidas eran residentes o visitantes asiduos de la zona, con edades comprendidas entre 60 y 80 años, que se hallaban en la bodega junto a sus familiares, incluidos los dos menores heridos. Este lugar era un punto de encuentro social, intrínsecamente relacionado con la vida cotidiana del pueblo, añadiendo así un fuerte componente emocional: lo que era un lugar de encuentro se convierte de repente en un escenario de dolor.

Sin haberse revelado de manera precisa su identidad, se han destacado ciertos rasgos:

Mujeres de edad avanzada, con un fuerte arraigo en la comarca berciana.

Relación familiar con los menores presentes en el local.

Estar en un espacio que se consideraba seguro y familiar, no asociado al peligro extremo.

El impacto social se hace sentir en la respuesta de los vecinos y autoridades locales, quienes han enfatizado lo difícil que resulta perder a dos mujeres mayores ampliamente conocidas en una población pequeña, donde es habitual que todos se conozcan y las bodegas sean parte fundamental de la vida comunitaria. La intervención de Gripde responde a la necesidad de apoyo psicológico tanto para los supervivientes directos como para el entorno social más cercano.

Anécdotas y detalles que ayudan a entender la escena

Alrededor de este suceso han surgido detalles reveladores:

Varias personas se hallaban en la bodega en un ambiente festivo, con actividades sociales en el pueblo cuando se desató la tromba.

Los menores heridos presentaron lesiones leves, pero vivieron en primera persona el colapso del local y la inundación, lo que añade un nivel traumático que será atendido con apoyo psicológico adecuado.

En Bouzas, la misma tormenta arrastró vehículos por la riada, una imagen que ilustra la fuerza del agua, aunque allí no se registraron fallecidos.

Las primeras informaciones mencionaban desaparecidos y un escenario más confuso, pero actualizaciones confirmaron que no había personas sin localizar en la zona.

Último bloque: curiosidades sobre el entorno y el riesgo

La zona de Manzanedo de Valdueza y el valle del Oza ofrecen ciertas claves para comprender cómo una riada puede concentrarse en una única calle y bodega:

Es un área donde los pueblos conservan bodegas en planta baja o semisótano, a menudo relacionadas con la tradición vitivinícola o el almacenamiento de productos locales.

Durante episodios de tormenta intensa, las calles en pendiente pueden funcionar como auténticos canales de drenaje hacia esos espacios subterráneos.

Las riadas de verano asociadas a DANA son cada vez más objeto de estudio en relación con cambios en los patrones de precipitación: lluvias muy concentradas en poco tiempo, con un impacto directo en cuencas pequeñas.

Algunas curiosidades que rodean el escenario del suceso:

El río Oza, figura silenciosa en esta historia, suele mantener caudales modestos, pero en episodios de tormenta puede ver multiplicado su volumen en minutos.

La calle Iglesia de Manzanedo, donde se concentró el torrente, es una vía angosta con trazado tradicional que, en otras circunstancias, evoca calma rural más que riesgos hidrológicos.

Las bodegas de la zona, diseñadas originalmente para conservar vino o alimentos a temperaturas estables, se han convertido en puntos críticos para los servicios de emergencia cuando se emiten alertas por lluvias extremas.

La confluencia de tradición arquitectónica, orografía y un temporal intenso ha dejado una imagen imborrable: una bodega inundada, dos vidas truncadas y un pueblo que ahora observa sus bajos y calles con una renovada comprensión del poder del agua.