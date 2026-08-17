Un vuelco en plena lucha contra el fuego acaba con la vida de Javier García en Riglos

El devastador incendio de Las Peñas de Riglos ha dejado su primer fallecido en el operativo: Javier García, un militar de la UME de 39 años, muere al precipitarse el vehículo en el que se trasladaba por un terraplén, junto a otros tres compañeros, quienes también resultaron heridos mientras luchaban contra las llamas en la Hoya de Huesca.

Este trágico suceso tiene lugar en un marco de caos, en un incendio que ya ha devastado miles de hectáreas y provocado la evacuación de numerosas poblaciones. Las cifras oficiales más recientes indican que el fuego ha arrasado más de 16.000 hectáreas, afectando a más de un millar de vecinos, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.

El accidente: una autobomba se despeña en Atarés

El accidente se produce a primera hora de la tarde del domingo, en las cercanías de Atarés, uno de los pueblos evacuados debido a la proximidad del fuego. El equipo de la UME circulaba por una pista forestal cuando la autobomba perdió el control y cayó por un barranco.

De los cuatro militares que ocupaban el camión:

Javier García , de 39 años, fallece de manera instantánea a pesar de los esfuerzos realizados para reanimarlo en el lugar.

, de 39 años, fallece de manera instantánea a pesar de los esfuerzos realizados para reanimarlo en el lugar. Un compañero resulta herido grave y es trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde su estado se reporta estable y fuera de peligro.

y es trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde su estado se reporta estable y fuera de peligro. Otros dos militares sufren lesiones leves y reciben atención en el Hospital de Jaca.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, así como el Ministerio de Defensa, han expresado su pesar y brindado apoyo a la familia y compañeros a través de las redes sociales. Destacan que el militar falleció en acto de servicio mientras llevaba a cabo tareas de extinción. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo en una zona tan crítica, marcada por la presión del fuego y el elevado volumen de trabajo.

Un incendio que arrasa la Hoya de Huesca

Mientras se indagan las causas del accidente, el incendio de Las Peñas de Riglos continúa activo, extendiéndose por un perímetro muy amplio. Las cifras más recientes revelan:

Entre 16.000 y 17.500 hectáreas perjudicadas en varios municipios de la Hoya de Huesca.

perjudicadas en varios municipios de la Hoya de Huesca. 19 poblaciones evacuadas , junto con más de 1.040 vecinos fuera de sus hogares.

, junto con más de fuera de sus hogares. Carreteras clave, como la A‑132, están cortadas, así como varios tramos de vías secundarias.

El dispositivo de lucha contra el fuego es considerado “histórico” por su magnitud:

Más de 600 a 1.000 efectivos operando, que incluyen brigadas forestales, bomberos, UME, Guardia Civil y personal de apoyo.

operando, que incluyen brigadas forestales, bomberos, UME, Guardia Civil y personal de apoyo. Entre 30 y 40 aeronaves que trabajan de forma casi ininterrumpida en los sectores más críticos del incendio.

que trabajan de forma casi ininterrumpida en los sectores más críticos del incendio. Dos batallones de la UME han sido desplazados desde Torrejón de Ardoz y Bétera, incluyendo secciones específicas para un ataque directo al fuego y para brindar soporte logístico.

Los líderes de extinción han descrito un operativo que combina ataques directos en los frentes más amenazantes con maniobras de protección de infraestructuras sensibles, como el entorno de San Juan de la Peña, además de resguardos para las localidades evacuadas. Aunque las previsiones de lluvia y una “mejora sustancial” de las condiciones meteorológicas ofrecen algo de esperanza, la vasta superficie quemada y las condiciones del viento mantienen el riesgo elevado.

Perfil de Javier García: un militar de la UME profundamente arraigado a La Almunia

El fallecido es Javier García, un militar de 39 años perteneciente a la Unidad Militar de Emergencias, especializado en intervenciones vinculadas a incendios forestales y situaciones de emergencia civil. Su perfil indica que es un profesional experimentado, habituado a desplegarse fuera de Aragón y a integrarse en grandes operativos de incendios y catástrofes.

Se han podido destacar ciertos aspectos:

Origen : natural de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde mantiene lazos familiares y vínculos personales.

: natural de (Zaragoza), donde mantiene lazos familiares y vínculos personales. Destino profesional : parte de uno de los batallones de la UME movilizados para el incendio de Riglos, con base logística en Zaragoza.

: parte de uno de los batallones de la UME movilizados para el incendio de Riglos, con base logística en Zaragoza. Especialización: su labor se concentra en el manejo de autobombas y el apoyo a ataques terrestres en incendios de interfaz urbano-forestal, según su rol en la operación del domingo.

Fuentes cercanas al entorno militar lo describen como una persona muy comprometida con su unidad, participando activamente en maniobras de entrenamiento en montaña y en apoyos a grandes incendios en otras comunidades durante campañas anteriores. La pérdida es percibida dentro de la UME como un duro golpe moral en un momento de intensa actividad operativa.