Ceuta endurece su postura: insiste en el retorno de todos los menores a Marruecos

La entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio ha desbordado los sistemas de protección de la ciudad, que pasó de tener 29 plazas ordinarias a atender a unos 1.350 menores, una presión 47 veces superior a su capacidad inicial. El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), ha reiterado que su prioridad es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente, incluidos los menores extranjeros no acompañados, para recuperar la normalidad y evitar que la emergencia se convierta en un problema estructural.

El respaldo de Bruselas al retorno

La Comisión Europea ha avalado públicamente la devolución a Marruecos de todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, argumentando que el derecho de la UE contempla esta posibilidad. Markus Lammert, portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, celebró que el Gobierno español se haya comprometido a que nadie será trasladado a la Península y recordó que la directiva de Retorno aprobada en junio regula las devoluciones de menores en situación irregular.

El plan del Gobierno central: 500 niñas a la Península

En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, trabaja en un traslado urgente de unos 500 menores no acompañados desde Ceuta hacia la Península, ante la saturación del sistema de protección local. La ministra ha asegurado que ha mantenido informado a Vivas desde el primer momento y que en la reunión del 8 de agosto le trasladó personalmente todas las vías posibles para la acogida de los niños y niñas.

La respuesta de Ceuta: “No hay propuesta oficial”

Vivas ha negado haber recibido ninguna petición oficial para activar el traslado y ha insistido en que la única solución viable es el reagrupamiento familiar en Marruecos o, si no hay familia, que los servicios sociales marroquíes asuman la tutela de los menores. El presidente ceutí advirtió de que la ciudad no puede convertirse en “plataforma” para facilitar el paso irregular a la Península y defendió que la ley se cumplirá, aunque sin especificar si se opondrá al plan del Gobierno.

El debate legal: ¿retorno o deportación?

El Ministerio de Infancia ha calificado de “barbaridad” hablar de deportar a los menores y ha recordado que el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería solo permite la reunificación familiar si se dan las condiciones adecuadas. Fuentes del departamento señalaron que tanto el presidente del Gobierno, Feijóo, como Vivas saben que es ilegal devolver a menores sin garantizar su interés superior, escucharles y verificar si tienen una familia a la que regresar.

Las claves del retorno individualizado

Expertos en derecho de extranjería explican que la normativa permite la repatriación de menores, pero nunca de forma automática ni colectiva: cada caso debe estudiarse de manera individualizada, localizando a la familia y garantizando que el menor será recibido en un entorno seguro. Si no se encuentra a la familia, no existe un lugar seguro al que volver o se determina que la devolución no beneficia al menor, el retorno no puede llevarse a cabo.

El efecto llamada y la presión política

El Gobierno de Ceuta y el PP temen que el traslado de 500 menores a la Península genere un “efecto llamada” y han mostrado su rechazo frontal a la medida. Mientras, el Gobierno central defiende que su plan busca atender de forma urgente a niñas en situación de absoluta vulnerabilidad y distensionar los sistemas de acogida de la ciudad, recordando que Ceuta tiene la obligación legal de proteger y asumir la tutela de estos menores