El caso Lindsay Clancy: triple infanticidio, psicosis posparto y guerra cultural en Estados Unidos

El 24 de enero de 2023, una tarde que parecía normal en Duxbury se tornó en uno de los crímenes más debatidos en Estados Unidos. La historia de Lindsay Clancy, enfermera y madre de tres pequeños, acusada de triple infanticidio, ha sido objeto de atención, como explica BBC Mundo en su cobertura del suceso. Se ha convertido en un ejemplo extremo de cómo un delito puede dividir a una nación en torno a la psicosis posparto y la responsabilidad jurídica de las madresmundo.

A medida que el juicio avanza hacia su final en pleno verano de 2026, el jurado se enfrenta a una cuestión delicada: hasta qué punto una enfermedad mental puede eliminar la capacidad de entender un acto, especialmente si dicho acto implica el asesinato de tres niños. Simultáneamente, el caso se ha vuelto un campo de batalla donde se enfrentan relatos sobre homicidios, discursos feministas, críticas al sistema de salud y acusaciones en redes sociales sobre la verdadera culpabilidad.

Cómo ocurrió el crimen y qué se evalúa realmente

De acuerdo con la reconstrucción aceptada por ambas partes, Lindsay Clancy, a sus 32 años, estranguló a sus tres hijos —Cora (5 años), Dawson (3 años) y el bebé Callan (8 meses)— en el salón de su hogar en Duxbury, Massachusetts, tras enviar a su esposo Patrick Clancy a realizar unas compras. Después de cometer el crimen, se lanzó por una ventana en un intento de suicidio, dejando una escena que su propio marido describió en una llamada al 911 como un “horror”, al encontrar a los niños heridos y a su esposa en el exterior de la vivienda.

La cuestión central no es si hubo homicidios: Lindsay Clancy ha confesado haber matado a sus hijos, y la defensa no cuestiona los hechos como tales. El debate se centra en si, en el momento del crimen, sufría una psicosis posparto lo suficientemente severa como para anular su capacidad de comprender lo que hacía o controlar su comportamiento. La legislación de Massachusetts establece que, para declarar a alguien penalmente no responsable, el acusado debe ser incapaz de distinguir entre el bien y el mal o de adaptar su conducta a la ley.

La acusación sostiene que Clancy actuó de manera “deliberada” y “metódica”. Resalta que:

Planificó enviar a su marido a realizar recados específicos.

Aprovechó esa ocasión para acabar con la vida de los niños.

Intentó luego suicidarse, lo que para los fiscales indica que era consciente de sus acciones y deseaba evitar las consecuencias.

En contraste, la defensa argumenta que Clancy sufría un deterioro progresivo: ansiedad intensa, depresión posparto, episodios psicóticos intermitentes, múltiples tratamientos con medicamentos psiquiátricos y una serie de consultas médicas antes del crimen. Su afirmación es que vivía un cuadro de psicosis posparto que culminó en un episodio agudo el día de los asesinatos, donde supuestamente escuchó una “voz masculina” que le ordenaba matar a sus hijos y luego quitarse la vida.

La lucha entre expertos: ¿psicosis aguda o suicidio amplificado?

Durante el juicio, el debate sobre la psicosis posparto ha dado lugar a un choque entre expertos. Por un lado, los psiquiatras y psicólogos propuestos por la defensa describen una serie clásica de síntomas psicóticos:

Disociación, una sensación de desconexión con la realidad.

Creencias de que otros podían escuchar sus pensamientos.

Alucinaciones auditivas que le instaban a matar a sus hijos y a sí misma.

El psiquiatra forense Phillip Resnick ha afirmado que, el día de los hechos, Clancy estaba “francamente psicótica” y que su pensamiento estaba dominado por una creencia delirante de que sus hijos estarían “mejor en el cielo” que viviendo sin ella. Según esta interpretación, el triple infanticidio se enmarcaría en un “suicidio psicótico ampliado”: una madre que busca llevar a sus hijos con ella para “protegerlos” dentro de un estado de delirio.

En el otro extremo, la acusación aporta psicólogos y psiquiatras que restan peso a dicho diagnóstico. El psicólogo forense Kirk Heilbrun ha declarado que, aunque Clancy padecía depresión severa y presentaba una probabilidad de suicidio, “la mayoría de la evidencia” sugiere que los asesinatos encajan mejor en un intento de suicidio premeditado que en una psicosis aguda con una desconexión total de la realidad. En su opinión, la secuencia de los hechos —el envío del marido, el asesinato de los niños y el posterior salto por la ventana— muestra una capacidad de organización, anticipación y acción.

Una frase que ha circulado ampliamente en los medios y redes es: “Lindsay Clancy didn’t have acute psychosis when she killed her 3 children, psychologist says”. Esta evaluación, expresada por un experto, ha sido utilizada por el fiscal para reforzar que la acusada era consciente de la naturaleza de sus actos y sabía que eran ilegales, aun estando deprimida o presentando síntomas psicóticos intermitentes.

La tensión entre narrativas deja al jurado con dos elementos a valorar:

Narrativa de la psicosis – Madre enferma, síntomas desatendidos o mal tratados. – Episodio psicótico repentino que lleva a los homicidios y al intento de suicidio. – Responsabilidad penal atenuada por enfermedad mental severa.

Narrativa del crimen premeditado – Madre con problemas de salud mental, pero capaz de tomar decisiones. – Organización previa del crimen y plena conciencia de su seriedad. – Responsabilidad completa por el triple asesinato y posibilidad de cadena perpetua.

El retrato de Lindsay Clancy y su vida antes del crimen

Antes del triple infanticidio, Lindsay Clancy proyectaba la imagen de una madre en un entorno familiar típico de clase media alta en Nueva Inglaterra. Enfermera de partos y maternidad, casada y madre de tres pequeños en un suburbio tranquilo cercano a Boston. Tanto compañeros como familiares la describen como una madre cuidadosa, organizada y muy comprometida con la crianza.

Sin embargo, los registros médicos y los testimonios presentados en el juicio revelan una fractura importante:

Episodios de ansiedad y depresión posteriores a los embarazos.

Cambios frecuentes en su medicación, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos psicotrópicos.

Quejas sobre insomnio, desconexión emocional, pensamientos intrusivos y un intenso temor a lastimar a sus hijos, inicialmente interpretados como ansiedad posparto.

En los meses previos al crimen, varios testigos narran un aumento de síntomas: ideas paranoides, miedo a estar sola con los niños y una sensación de que “algo no iba bien”, a pesar de haber estado en contacto con servicios de salud. La defensa sostiene que el sistema falló, asegurando que el cuadro de psicosis posparto no fue diagnosticado ni tratado adecuadamente.

A la par, la acusación destaca que, a pesar de estas dificultades, Clancy mantenía rutinas, se comunicaba de manera coherente y tomaba decisiones cotidianas. En este sentido, expertos de la acusación enfatizan que una persona puede planificar y proceder a actuar incluso teniendo síntomas psicóticos, por lo que la presencia de una enfermedad mental no equivale siempre a la ausencia de responsabilidad penal.

La movilización social y la guerra cultural sobre la psicosis posparto

El caso Clancy trasciende los límites de la sala judicial. Desde los inicios, se ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios, transformándolo en un nuevo campo de batalla de la guerra cultural en Estados Unidos. Por una parte, cientos de mujeres —muchas de ellas madres— se han movilizado en apoyo a Clancy, convirtiéndola en un símbolo de un sistema que abandona a las mujeres tras el parto. Denuncian la sobreprescripción de medicamentos, diagnósticos tardíos y una cultura que aplaude la maternidad, pero ignora el bienestar mental que la acompaña.

Una parte de este movimiento, más visible en círculos progresistas, aboga por centrar la atención en:

La escasez de recursos públicos para la salud mental perinatal.

La presión social que recae sobre las madres para “gestionar” la crianza en solitario.

Que la mayoría de los casos de homicidios de niños perpetrados por sus padres están vinculados a dinámicas de violencia y problemas de salud mental no tratados.

Por otro lado, voces conservadoras, grupos de víctimas y gran parte de la opinión pública advierten sobre la necesidad de evitar, lo que ellos ven, como una “romantización” o “exculpación” de un triple infanticidio. Critican el uso de un lenguaje que presenta a Clancy como “víctima del sistema” y alertan que un jurado que muestre demasiada comprensión puede enviar el mensaje de que la maternidad y los problemas de salud mental serían excusas aceptables para los crímenes más atroces.

En medio de esa polarización, la psicosis posparto ha pasado de ser un término clínico a convertirse en una arma retórica: unos la utilizan para señalar fallos estructurales y demandar cambios; otros consideran que su uso indebido puede diluir la frontera de la responsabilidad penal. La consecuencia es un entorno donde cada declaración médica se interpreta en clave ideológica y donde el caso Clancy se ve como un precedente para futuros juicios relacionados con homicidios cometidos por padres con trastornos mentales.

¿Por qué parte de internet culpa al exmarido?

Uno de los aspectos sorprendentes del debate público es la avalancha de mensajes en redes que atribuyen, en diferentes grados, la culpa a Patrick Clancy, el padre de los niños. A pesar de no existir evidencias de su implicación en los homicidios ni de que hubiera tenido conocimiento de lo que iba a suceder —de hecho, se encontraba ausente durante el suceso—, ciertas narrativas en internet lo acusan de ser:

“Culpable” por dejar a su esposa sola con los niños, a pesar de conocer su vulnerabilidad mental.

“Responsable” por haber presionado a Lindsay para continuar con la vida familiar a pesar de sus síntomas.

para continuar con la vida familiar a pesar de sus síntomas. “Encarnación” de una supuesta negligencia masculina hacia la salud mental de las mujeres.

En muchos de esos comentarios, tal culpabilización no se basa en datos del caso sino en vivencias individuales y discursos sobre la desigual carga de cuidados. El mismo Patrick Clancy ha solicitado públicamente que no se utilice su historia para fomentar el odio, rechazando que su esposa sea tildada de “monstruo” y afirmando que la familia enfrentaba un problema de salud mental complejo, no una simple narrativa de maldad.

No obstante, esta postura no ha inhibido las interpretaciones. La figura del exmarido se ha convertido en un lienzo donde proyectar debates sobre roles de género y corresponsabilidad, mientras el jurado debe basar su decisión en pruebas concretas y no en historias virales.

Un GoFundMe millonario y la solidaridad hacia la acusada

Uno de los elementos más controvertidos en el caso es la campaña de financiación colectiva para ayudar a Lindsay Clancy y a sus padres. La plataforma GoFundMe ha recaudado más de un millón de dólares en donaciones, cifra que refleja tanto el impacto mediático como la empatía de miles de personas hacia la situación de la acusada.

Aunque inicialmente el objetivo era aliviar la carga financiera de sus padres, quienes se han hecho cargo de su cuidado tras su intento de suicidio y las lesiones graves que sufrió, la campaña rápidamente se llenó de mensajes de apoyo dirigido a Lindsay. Muchas donantes —especialmente mujeres— describen su situación como una tragedia provocada por una crisis de salud mental posparto, utilizando frases que recogen:

“Pudo ser cualquiera de nosotras”.

“El sistema de salud falló antes que ella”.

“La psicosis posparto mata en silencio”.

Este torrente de solidaridad ha encontrado resistencia en otros sectores, que desconfían de que una acusada por triple infanticidio reciba tantos recursos económicos y apoyo emocional, mientras las familias de las víctimas —en este caso, los propios niños— quedan relegadas a un segundo plano. El debate no solo es jurídico o médico: también se cuestiona qué vidas merecen compasión pública y cómo se reparte simbólicamente el papel de víctima y agresor en un caso tan extremo.

El jurado ante la “psicosis” y la responsabilidad: un veredicto con repercusiones nacionales

Mientras la defensa ya ha presentado a varios especialistas en salud mental, y la acusación ha comenzado su contrainterrogatorio con sus propios expertos, el jurado se prepara para un veredicto que tendrá consecuencias más allá de Massachusetts. La pregunta central que deberán responder es:

¿La supuesta psicosis posparto privó a Lindsay Clancy de la capacidad de comprender lo que hacía o de controlar su conducta?

de la capacidad de comprender lo que hacía o de controlar su conducta? ¿O, a pesar de la enfermedad, actuó de manera consciente y deliberada en unos homicidios que responden a un patrón de asesinato premeditado?

El resultado determinará si Clancy pasará el resto de su vida en prisión o en un hospital de salud mental, además de influir en cómo los tribunales de otros estados abordarán casos similares, donde la salud mental perinatal y los crímenes contra menores se entrelazan.