Tres hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con quemaduras

El chupinazo de Noáin acaba en tragedia: 47 heridos tras estallar varios cohetes entre la multitud

La Guardia Civil investiga cómo las chispas prendieron el resto de la pirotecnia en el balcón del Ayuntamiento y provocaron explosiones entre el público

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El comienzo de las fiestas patronales de Noáin, en Navarra, quedó marcado este miércoles por un accidente pirotécnico que dejó 47 personas heridas. El incidente se produjo alrededor de las 12.00 horas, durante el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.

Según la información difundida por Diario de Navarra, las chispas de los primeros cohetes habrían alcanzado las mechas de los artefactos que iban a ser lanzados posteriormente. La reacción provocó que varios cohetes se encendieran de forma simultánea y que tres de ellos salieran despedidos hacia abajo, hasta explotar en medio de la multitud reunida en la plaza de los Fueros.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, explicó a Efe que el trabajador encargado de lanzar la pirotecnia sostenía todos los cohetes en la mano cuando, tras dispararse el primero, el lanzamiento del segundo habría prendido el resto.

“Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez”, relató el edil, que describió el balcón como un espacio completamente lleno en el momento del accidente.

La detonación sembró el desconcierto entre las personas que se encontraban tanto en la plaza como en el balcón consistorial. Testigos presenciales describieron una escena dominada por el humo, el ruido y la angustia. Junto a varios representantes municipales se encontraban también miembros de la asociación de jubilados y niños.

Tres traslados hospitalarios

Tres hombres, de 41, 53 y 54 años, fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra para ser atendidos de quemaduras y permanecen en proceso de valoración. El resto de los heridos presentan lesiones de carácter leve y acudieron por sus propios medios al centro de salud, según informó el 112 Navarra.

El Ayuntamiento habilitó el salón de plenos como hospital de campaña para prestar asistencia inicial a los afectados. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado, otra de soporte vital básico y un equipo médico.

También intervinieron agentes de la Policía Local, la Policía Foral y la Guardia Civil. La investigación ha quedado en manos del Instituto Armado, que trata de esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar cómo se produjo la ignición simultánea de los cohetes.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se puso en contacto con el alcalde de Noáin para conocer lo ocurrido y ofrecer la colaboración del Ejecutivo autonómico. A través de un mensaje publicado en X, trasladó su apoyo a la localidad y deseó a los heridos una pronta recuperación.

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