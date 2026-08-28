Estalla Ceuta: vecinos rompen el cordón policial e incendian chabolas de migrantes en la playa del Trampolín

La crisis migratoria continúa provocando enfrentamientos en Ceuta. Cerca de un centenar de vecinos se concentró este jueves frente a varios camiones de Cruz Roja para impedir que repartieran alimentos entre las personas migrantes instaladas en distintos puntos del litoral de la ciudad autónoma.

La protesta obligó a detener hasta cuatro vehículos, que tuvieron que ser escoltados por agentes de la Policía, según informó El Faro de Ceuta. Los manifestantes, algunos con banderas de España y de Ceuta, corearon consignas contra la organización humanitaria y reclamaron el traslado de los migrantes fuera de la ciudad.

La situación se agravó horas después en la playa de Benítez. Varios participantes entraron en la zona de asentamientos, derribaron algunas tiendas de campaña y prendieron fuego a parte de las estructuras. Durante los incidentes se escucharon gritos como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» e «invasores, expulsión».

La intervención policial permitió dispersar a los grupos y restablecer la circulación, aunque los disturbios provocaron retenciones entre Benítez y Benzú. Los altercados se suman a los registrados el miércoles en la playa del Trampolín, donde también fueron atacados asentamientos ocupados por migrantes.

🔴 A esta mujer hay que ponerle un monumento en Ceuta por la claridad y el sentido común con que se expresa y como le calla la boca a la tertuliana progre, que ve todo muy cómoda desde el l plató y la distancia SÓLO RETUITEA ESTÁ JOYA

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Rechazo vecinal a los asentamientos

Los concentrados denunciaron que la permanencia de personas migrantes en las playas está alterando la vida cotidiana y aumentando, a su juicio, la sensación de inseguridad. También exigieron que se cumpla el traslado anunciado por las autoridades y que se apliquen los procedimientos previstos en la legislación.

La movilización se produce casi un mes después de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos, un episodio que ha desencadenado una creciente tensión política y social en Ceuta. Desde entonces, los vecinos han protagonizado varias protestas contra la respuesta de las administraciones.

Torres pide frenar la violencia

El ministro de Política Territorial y responsable de la coordinación del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, condenó los ataques y pidió evitar cualquier forma de violencia. Torres subrayó que los voluntarios de Cruz Roja, muchos de ellos vecinos de la ciudad, no pueden sentirse amenazados por realizar tareas de asistencia humanitaria.

Tras la reunión del Comité de Situación en Ceuta, el ministro aseguró que el objetivo del Ejecutivo es lograr el retorno de todas las personas que entraron en la ciudad a finales de julio. Según explicó, el proceso deberá desarrollarse dentro de la legislación española, el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.