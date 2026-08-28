La invasión de Ceuta destapa un dato aterrador: Uno de cada diez presos en España es marroquí

Uno de cada diez internos en las cárceles españolas nació en Marruecos, una cifra que no solo se mantiene, sino que sigue creciendo y que ya resulta cinco veces superior a su porcentaje en la población del país, según revela ‘El Debate’ en un reciente análisis de la estadística penitenciaria.

En números concretos, la población marroquí dentro de las prisiones se establece como el principal colectivo extranjero, evidenciando un aumento constante mientras el Ministerio del Interior se abstiene de proporcionar una visión completa sobre el origen de los delincuentes más peligrosos.

La clave radica en el contraste: los marroquíes constituyen aproximadamente el 1,9 % de la población en España, pero alcanzan un cerca del 10 % de los internos en prisión. Este desajuste vertical, que se mantiene en diversas fuentes oficiales, indica una sobrerrepresentación clara y plantea preguntas incómodas sobre el nexo entre inmigración, fallos en la integración y criminalidad, sobre todo en robos, asaltos, homicidios y delitos sexuales.

Un peso penitenciario en aumento

Los datos más recientes proporcionados por Instituciones Penitenciarias muestran que la población reclusa de origen marroquí asciende a casi 6.100 internos, tras un crecimiento de más del 13 % en solo un año. Esto se traduce en:

Aproximadamente 30 % de todos los presos extranjeros en España

en España Cerca de un 10–12 % del total de la población penitenciaria

Un peso que multiplica por cinco o seis su representación en la población general

Este aumento va de la mano con un récord histórico de internos extranjeros en España: ya son más de 20.000 reclusos nacidos en otros países, lo que representa que uno de cada tres reclusos es extranjero. Dentro de este grupo, Marruecos sigue ocupando la primera posición, superando a países como Colombia, Argelia o Rumanía.

Robos, asaltos, homicidios e inmigración ilegal

El peso marroquí en el ámbito penitenciario se agrupa en tres grandes categorías delictivas, recurrentemente mencionadas por fuentes policiales y judiciales:

Robos y asaltos – Gran presencia en delitos contra el patrimonio: robos con fuerza, asaltos violentos y hurtos, principalmente en grandes áreas urbanas y costas. – La Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra han registrado a lo largo de los años porcentajes significativos de detenidos marroquíes en operativos contra bandas dedicadas a robos en viviendas, comercios y contra turistas, especialmente en Bilbao, Barcelona y su metrópoli.

Delitos violentos y homicidios – El origen marroquí se refleja también en agresiones graves, peleas con arma blanca y asesinatos relacionados con conflictos entre clanes, ajustes de cuentas por narcotráfico y disputas en entornos marginales. – Las estadísticas de País Vasco y Cataluña apuntan, de forma reiterada, a ciudadanos marroquíes entre los detenidos por homicidios, aunque sin desgloses sistemáticos que permitan un análisis a fondo.

Inmigración ilegal y delito – Parte de estos internos proceden de llegadas irregulares a través de costas andaluzas, canarias o la frontera de Ceuta y Melilla, con perfiles que en poco tiempo pasan de una economía informal al delito habitual. – En los registros penitenciarios, muchos de estos reclusos tienen múltiples causas por entrada ilegal, falsificación de documentos, robos reiterados y participación en redes de tráfico de personas o pequeño narcotráfico.

Todo este escenario refuerza la idea de un círculo vicioso: entrada ilegal, precariedad, escaso arraigo, pequeña criminalidad y, en última instancia, prisión. No obstante, el Ministerio del Interior no presenta una serie pública y contínua que desglosa por nacionalidad, lo que impide seguir ese recorrido con claridad.

Opacidad del Ministerio del Interior y estadísticas autonómicas

El artículo de El Debate resalta que el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha dejado de publicar de manera sistemática la relación de delincuentes, violadores y asesinos, salvo por algunos informes parciales y respuestas puntuales a través del Portal de Transparencia. La crítica se centra en:

Ausencia de series históricas accesibles sobre la nacionalidad de detenidos según el tipo de delito.

Restricciones crecientes en los datos sobre delitos sexuales y violencia grave, a pesar de la clara sobrerrepresentación de marroquíes en estos ámbitos.

Falta de un cuadro estadístico unificado que integre Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, lo que dificulta un análisis riguroso del fenómeno.

A nivel autonómico, las fuerzas de seguridad del País Vasco y Cataluña ofrecen más detalles sobre actividad delictiva, robos, asaltos y violencia urbana, aunque sin desglose exhaustivo continuo por nacionalidad. Aun así, los estudios que combinan estos datos con registros penitenciarios sugieren un patrón: notable presencia marroquí en:

Delincuencia de proximidad y multirreincidencia

Robos violentos, ocupaciones conflictivas y agresiones en lugares turísticos

Redes asociadas al pequeño tráfico de drogas y a robos organizados

El perfil predominante en yihadismo: joven, hombre, marroquí

Al abordar el tema de los presos marroquíes en España, la atención no se limita a la criminalidad común. La vertiente del yihadismo refuerza esta sobrerrepresentación. Los informes recientes sobre terrorismo islamista en el país evidencian que:

Cuatro de cada diez individuos detenidos por células yihadistas desde 2015 han nacido en Marruecos .

. En las cárceles españolas, más de la mitad de los reclusos por delitos de terrorismo islamista son de origen marroquí ; si se suman los hispano-marroquíes, ese porcentaje supera el 70 % de los internos por yihadismo.

; si se suman los hispano-marroquíes, ese porcentaje supera el 70 % de los internos por yihadismo. El perfil habitual es hombre joven, entre 20 y 29 años, con procesos de radicalización rápida, frecuentemente vinculados a contextos de marginalidad urbana y relaciones familiares o de barrio.

En los últimos años, España ha registrado cifras récord de operaciones contra el terrorismo islamista, con decenas de detenciones cada año y un mapa que sitúa a Cataluña como el núcleo de la actividad yihadista, seguido de Madrid, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla. La cooperación con los servicios de seguridad de Marruecos ha sido esencial para desmantelar células mixtas y prevenir atentados, pero a la vez confirma la relevancia del componente marroquí en la amenaza yihadista.

Dentro de las prisiones, los módulos de especial seguimiento reflejan esta realidad: predominancia de internos de origen marroquí, vigilancia intensificada sobre la radicalización y programas específicos destinados a mitigar la influencia de líderes islamistas entre la población reclusa más joven.