¡Alta tensión en Ceuta!: atacan con botellas de aguarrás a manifestantes y miembros de JUPOL

La protesta celebrada este viernes en Ceuta se vio interrumpida por el lanzamiento de varias botellas que contenían presuntamente aguarrás contra los manifestantes. El ataque tuvo lugar cuando la marcha atravesaba Villajovita, frente a la Colonia Weil, en dirección al centro de la ciudad.

Los participantes sostienen que los envases fueron arrojados directamente contra ellos y calificaron lo ocurrido de “intolerable” e “inaceptable”. Tras el incidente, reclamaron que se esclarezcan los hechos y que se localice a los responsables.

Horas antes, Dani Esteve publicó en su cuenta de Instagram una advertencia sobre la supuesta compra de botellas de aguarrás en un supermercado ceutí. Esteve alertó entonces de que el producto, por sus características tóxicas e inflamables, podía utilizarse contra los ciudadanos o las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los testimonios difundidos tras el lanzamiento, entre quienes habrían adquirido el producto se encontraban jóvenes de origen marroquí. Algunos testigos afirmaron que varias personas participaron en el ataque y que, después de arrojar las botellas, al menos una salió huyendo del lugar.

Varios manifestantes intentaron seguir a los presuntos autores, pero no consiguieron alcanzarlos. La intervención policial evitó que la situación derivara en enfrentamientos y permitió controlar los momentos de mayor tensión.

Los asistentes insistieron en que la concentración se desarrollaba pacíficamente y denunciaron que el lanzamiento pretendía impedir su derecho a protestar y expresar su malestar por la situación de Ceuta.

🚩 Durante el transcurso de la manifestación pacífica en Ceuta, concretamente en Villajovita, frente a la Colonia Weil, se ha denunciado el lanzamiento de botellas con aguarrás hacia las personas que pasaban por allí. Según los afectados, el acto fue cometido por cuatro… pic.twitter.com/H8SvM2ZeOo — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 28, 2026

JUPOL denuncia un segundo incidente

El sindicato JUPOL ha denunciado otro episodio ocurrido el día anterior: el lanzamiento de una botella con líquido inflamable contra varios militares. Aunque se trata de un suceso distinto, la organización considera que presenta similitudes con el ataque registrado durante la manifestación.

La portavoz de JUPOL, Laura García, se refirió a ambos episodios durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, en la que aseguró que la situación en Ceuta ha empeorado. Tras regresar a la ciudad, afirmó haberse encontrado con “muchos más asentamientos ilegales” y calificó de “terrible” el estado actual de la localidad.

García señaló especialmente el crecimiento de los asentamientos en la playa del Trampolín y en los alrededores de las duchas instaladas para los inmigrantes. Según explicó, agentes desplegados en la zona le han trasladado que algunas personas que permanecían ocultas en áreas montañosas han comenzado a bajar hacia la ciudad porque consideran que no tendrán consecuencias.

🇪🇸 URGENT #CEUTA : La chaîne espagnole de gauche progressiste LaSexta est prise à partie par des manifestants, puis escortée par la Police. Les espagnols se lèvent en masse contre la politique immigrationniste et les discours relayés par les médias dominants. pic.twitter.com/lEg6hlRukM — Jordan Florentin (@JordanFlrtn) August 28, 2026

“Los policías son un parche”

La representante sindical sostuvo que los agentes nacionales destinados en Ceuta están desempeñando un papel de contención sin contar con instrucciones operativas suficientes ni efectivos adecuados. A su juicio, la Policía actúa “prácticamente como un parche del Ministerio del Interior”.

También criticó que los agentes desalojen los asentamientos para que vuelvan a formarse poco después en los mismos lugares. Esta dinámica, según denunció, está provocando un importante desgaste físico y psicológico entre los policías, sometidos a jornadas prolongadas y a una continua falta de personal.

García rechazó asimismo que las movilizaciones vecinales sean el principal foco de violencia. Frente a esas concentraciones, que describió como pacíficas, situó las agresiones denunciadas contra policías, guardias civiles, agentes locales y militares.

Entre los episodios citados mencionó la emboscada sufrida por varios militares, cuyo vehículo habría quedado gravemente dañado, y el lanzamiento de un artefacto incendiario. “Esto no es una chiquillada”, afirmó la portavoz, que reclamó una respuesta institucional ante la gravedad de los hechos.

Todo el aparato del Estado al servicio de los invasores. Para los ciudadanos que les pagan no son tan diligentes. Qué pena de país. pic.twitter.com/5cmPsv41VR — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 28, 2026

Malestar entre los vecinos

La portavoz de JUPOL aseguró que numerosos vecinos respaldan las denuncias de los agentes y agradecen que se haga pública la situación que atraviesa la ciudad. También alertó del impacto que los asentamientos y la inseguridad tienen en la vida cotidiana: zonas por las que los residentes evitan pasear, playas deterioradas y familias que limitan la salida de sus hijos.

La Policía deberá investigar ahora el lanzamiento de las botellas durante la manifestación y el ataque denunciado contra los militares, además de esclarecer si existe alguna conexión con las compras de aguarrás advertidas previamente.