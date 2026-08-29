Una nueva lluvia de piedras contra militares deja un sargento herido y cuatro marroquís detenidos

Una patrulla militar fue atacada durante la madrugada del viernes al sábado en Ceuta, donde varios individuos lanzaron piedras contra los efectivos. La agresión se saldó con un sargento herido de carácter leve y cuatro personas detenidas, según fuentes de Interior y de Defensa.

El militar sufrió una brecha después de caer al suelo durante el incidente, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Defensa. Los hechos se produjeron en las proximidades de una gasolinera situada junto a la puerta trasera de las Murallas Reales, en la avenida Martínez Catena.

La Policía Nacional arrestó inicialmente a tres de los presuntos agresores. Un cuarto individuo huyó en dirección a la playa del Chorrillo, pero fue localizado poco después y detenido. Según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), este último sería menor de edad y ya habría sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los tres detenidos adultos permanecían prestando declaración este sábado en la Jefatura Superior de Policía. Está previsto que pasen a disposición judicial durante la jornada del domingo.

Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han vuelto a reclamar mayor protección para los militares desplegados en la ciudad autónoma. La Unión de Militares de Tropa (UMT) y ATME sostienen que los efectivos continúan «indefensos» ante este tipo de situaciones y recuerdan que se trata del segundo ataque contra una patrulla en menos de una semana.

Laura García: "Cócteles molotov, emboscadas, pedradas, disturbios. No queremos que estos invasores hagan daño a ningún ceutí. Si no los hubieran acogido los militares, los policías estarían durmiendo en la playa. Están dándose más prisa para los invasores"pic.twitter.com/j7dkgbrlSS — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 27, 2026

Antecedentes recientes

El episodio se produce apenas unos días después de otra agresión contra una patrulla del Grupo de Regulares en la zona de Benzú. En aquella ocasión, un grupo numeroso lanzó piedras contra el vehículo militar y cuatro efectivos resultaron heridos. La operación posterior concluyó con doce detenidos.

Once de ellos aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. El Juzgado de lo Penal de Ceuta sustituyó las penas por la expulsión a Marruecos durante cinco años.

El duodécimo acusado rechazó el acuerdo y negó haber participado en el ataque. El juez decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa el procedimiento y se fija la fecha del juicio.