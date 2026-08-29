La Policía española detecta ya proxenetas que captan niñas ‘invasoras’ marroquíes, para explotarlas en la prostitución

Recientes pesquisas de las fuerzas del orden en Ceuta han revelado una situación alarmante que hasta ahora solo se percibía a través de testimonios aislados: proxenetas marroquíes están captando a jóvenes migrantes recién llegadas para explotarlas sexualmente a cambio de comida y un lugar donde dormir, según un reportaje de MUNDO, que pone bajo la lupa la crisis en esta ciudad autónoma.

En paralelo, la tensión entre los vecinos ha pasado de las calles al plató del programa Cuatro, donde una ceutí estalló en directo contra los tertulianos que cuestionaban la respuesta de los residentes.

La mezcla de explotación sexual de menores en barrios vulnerables, el sentimiento de abandono por parte de las instituciones y una lucha ideológica en televisión, convierte a Ceuta en un escenario complejo, donde sus habitantes viven cotidianamente con miedo y un profundo cansancio.

La investigación policial: pisos, comida y niñas sin opciones

El reportaje de EL MUNDO indica que la Policía ha localizado varios apartamentos y chalés en Ceuta, en manos de ciudadanos marroquíes, utilizados para actividades de explotación sexual con menores inmigrantes que llegaron durante la oleada masiva a finales de julio. Muchas de estas jóvenes cruzan la frontera solas o en grupo, sin redes familiares que las respalden y quedando fuera de cualquier sistema de acogida adecuado.

Los investigadores han retratado un patrón sencillo y atroz: los proxenetas proporcionan comida, un lugar para dormir y una seguridad básica a niñas que están en situación de calle o en asentamientos precarios. Una vez dentro de estos inmuebles, las presionan para que se prostituyan, aprovechando su dependencia tanto económica como emocional. No se trata de grandes redes organizadas, sino de estructuras más flexibles donde se requiere una vivienda, un adulto dispuesto a “dar refugio” y una menor sin opciones.

Estos son algunos aspectos clave del modus operandi que ha detectado la Policía:

Captación en la calle o en asentamientos tras la llegada masiva.

Propuestas de:

– comida

– cama

– un “techo seguro”

Traslado a:

– apartamentos

– chalés

Obligación de mantener relaciones sexuales a cambio de garantizar el alojamiento y la comida.

Pagos en:

– efectivo (entre 20 y 40 euros por servicio, según testimonios previos de menores en medios)

– especie (comida, ropa, protección ante otros agresores).

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ha enviado efectivos a Ceuta para hacerse cargo de la investigación, lo que sugiere que el Ministerio del Interior tiene indicios de una red de trata de personas y corrupción de menores que va más allá de casos individuales. Actualmente, las acciones policiales se centran en:

Identificar todas las viviendas utilizadas para la explotación.

Analizar la gestión de estas propiedades y su conexión con organizaciones criminales.

Cuantificar el número de menores que podrían estar involucradas.

Un cuadro compara la percepción general de “menores descontrolados” con la cruda realidad de la explotación:

Elemento Percepción pública habitual Datos policiales y testimonios recientes Menores migrantes Grupo homogéneo “problemático” Alta vulnerabilidad, muchas menores sin familia Casas de acogida informal “Solidaridad de vecinos” Pisos y chalés destinados a la prostitución Intercambio principal Ayuda y techo Sexo a cambio de comida y protección Papel de las mafias Poco visible Captación directa tras cruzar la frontera

Violencia sexual, miedo en las calles y respuesta institucional

La explotación sexual no surge de la nada. En las últimas semanas, se han acumulado reportes de agresiones sexuales en Ceuta, con migrantes y varias menores implicadas en procesos judiciales. Esta nube de violencia sexual suscita el temor de las propias menores, que han manifestado en diversos reportajes que temen ser violadas al transitar solas por ciertas zonas de la ciudad.

El Gobierno ha anunciado planes para trasladar a cientos de menores, especialmente a niñas, desde asentamientos precarios a la península. No obstante, estos movimientos son lentos y las organizaciones que están en el terreno han denunciado:

Menores sin registro ni tutela definida.

Dificultades para diferenciar a víctimas de explotación de otros perfiles.

El riesgo de que las redes trasladen a las niñas a otros lugares antes de que lleguen las ayudas oficiales.

A su vez, han emergido testimonios de jóvenes que se ven obligadas a prostituirse para alimentarse o para no dormir en la calle, con tarifas bajas y hombres adultos como clientes frecuentes. Lo que la Policía está argumentando ahora como redes con proxenetas marroquíes en viviendas particulares se alinea con un trasfondo de abusos que ha persistido en los márgenes de Ceuta y en barrios como El Príncipe.

La televisión irrumpe: clamor vecinal contra tertulianos

A medida que avanza la investigación, Ceuta ha cobrado protagonismo en los medios. En el programa de Cuatro “En boca de todos”, una vecina identificada como Noelia, madre de dos menores, ha protagonizado un momento que se ha viralizado: “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle si tienes cojones”. Esta aseveración fue dirigida a una colaboradora del programa que sostenía posturas más garantistas en torno a la devolución de inmigrantes y cuestionaba la conexión entre delincuencia y migración.

El contexto de esta escena proporciona una visión de la tensión social:

Noelia sostiene que sus hijos, de 11 y 12 años, no pueden salir solos de casa por miedo a posibles agresiones.

sostiene que sus hijos, de 11 y 12 años, no pueden salir solos de casa por miedo a posibles agresiones. Denuncia que los menores migrantes cuentan con mayor libertad de movimiento mientras sus propios hijos viven recluidos por seguridad.

Acusa a tertulianos “desde Madrid, sentaditos y pintaditos” de opinar sin conocer la realidad cotidiana de Ceuta.

En otros espacios y plataformas de opinión, los tertulianos de Cuatro han sido criticados como “Brunete Pedrete” por estigmatizar la ira de los ceutíes y tratarlos como xenófobos sin considerar matices. Así, la vecina se erige como símbolo de una parte de la población que siente que:

soporta la presión migratoria y la inseguridad de manera directa;

recibe lecciones desde lejos;

observa cómo aumentan los casos de explotación sexual de menores mientras el debate se centra en la lucha ideológica.

Perfil de la vecina de Ceuta y curiosidades del caso

Analizando la figura de Noelia, tal como aparece en el programa y en los clips que se han vuelto virales, se pueden identificar algunos rasgos:

Mujer ceutí, madre de dos hijos preadolescentes.

Reside en un barrio afectado por el incremento de migrantes.

Explica que organiza su vida familiar desde el miedo: niños en casa, menos tiempo en la calle, vigilancia constante.

Utiliza un lenguaje directo, sin rodeos, que resuena con numerosos vecinos presentes en la escena, quienes aplauden sus intervenciones.

Algunas curiosidades que giran en torno al caso y al clima social en Ceuta son:

La frase “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle si tienes cojones” se ha transformado en un lema compartido en redes, utilizada por cuentas que denuncian la situación y critican a los tertulianos “progres”.

Los fragmentos del enfrentamiento se reenvían en canales de opinión política y en programas de YouTube para ejemplificar la desconexión entre los discursos metropolitanos y la realidad de la frontera.

El contraste es notable: mientras la Policía trabaja para identificar los pisos donde los proxenetas marroquíes explotan a menores migrantes a cambio de comida, el debate mediático gira en torno a si la respuesta de madres como Noelia es xenófoba o simplemente un grito de desesperación.

es xenófoba o simplemente un grito de desesperación. En apenas unas semanas, Ceuta ha acumulado imágenes muy diversas pero interconectadas: niñas que dicen que tienen miedo a ser violadas en la calle, testimonios de jóvenes que se prostituyen para comer y vecinos que claman en televisión para que quienes opinen sobre su realidad “traigan a sus hijos” y vivan allí.

En este cruce de miedo, explotación y un clamor expresado en la pantalla, Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo que refleja hasta dónde llega el sistema de protección cuando la frontera estalla y las menores quedan a merced de aquellos que les ofrecen un simple plato de comida.