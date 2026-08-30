La Policía identifica a ‘No Name Kitchen’ como la ONG que repartió cócteles molotov entre los invasores de Ceuta

Varios miembros de la organización No Name Kitchen han sido identificados en el marco de una investigación abierta en Ceuta por el reparto entre migrantes de unos artefactos caseros capaces de generar una deflagración y liberar gases al ser lanzados.

Los dispositivos están elaborados con botellas de plástico, aguafuerte y papel de aluminio.

Las identificaciones se producen después de detectarse compras masivas de aguarrás y papel de aluminio en supermercados, productos que se introducen en botellas de plástico para provocar una deflagración y liberar gases.

La Policía Nacional ha confirmado que estos artefactos estaban siendo repartidos entre ilegales y que ya han sido utilizados: este viernes fueron lanzados contra los ceutíes patriotas que se manifestaban en la ciudad autónoma.

La investigación se inició después de que se detectara la adquisición de grandes cantidades de estos productos en distintos supermercados.

El Gobierno de España , es el único Gobierno en el mundo capaz de sacar al Ejército a la calle sin armas .

El Ministerio de Defensa es todo un chiste. pic.twitter.com/d3BHQaEcPg — El último Templario2 (@plario214541) August 29, 2026

Un mes después de la entrada masiva de ilegales, la violencia ha escalado en Ceuta hasta el punto de registrarse ya emboscadas contra los militares.

Este sábado, cuatro marroquíes fueron detenidos -uno de ellos menor de edad- durante un nuevo ataque en la madrugada en el que un militar resultó herido leve. Los ilegales lanzaron piedras al grupo de militares e hirieron a un sargento. La agresión no fue a más gracias a que, en ese instante, pasaba una patrulla de la Guardia Civil, que detuvo a tres inmigrantes.

El cuarto fue arrestado posteriormente.

El jueves, doce marroquíes fueron también detenidos tras atacar a pedradas un vehículo del Ejército, provocando heridas a cuatro militares.

Las asociaciones y el Partido Popular han exigido que se les reconozca como agentes de la autoridad para poder protegerse de las agresiones.

Una activista del programa "Malas Lenguas" agrede a una ceutí. Insultan a los caballas, manipulan al servicio del Gobierno y, además, también usan la violencia contra los ciudadanos que protestan para criminalizarlos y victimizarse. RTVE es vomitiva.pic.twitter.com/lBqpDZ9E9B — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 29, 2026

Tensión en las calles

Cientos de vecinos volvieron a concentrarse para expresar su rechazo a la permanencia de miles de migrantes y reclamar su devolución a Marruecos.

Los manifestantes también exigieron el desalojo del asentamiento instalado en la playa del Trampolín, cerca del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuyas instalaciones continúan saturadas.

Aunque inicialmente se había comunicado que no habría nuevas movilizaciones durante el fin de semana, este sábado por la tarde se celebró otra concentración.

Además, existe la posibilidad de que se convoque una nueva protesta este domingo.

La sucesión de manifestaciones y el presunto uso de estos dispositivos han incrementado la preocupación entre los residentes. Mientras avanza la investigación para determinar quién los fabricó, quién los distribuyó y con qué finalidad, las autoridades mantienen reforzada la vigilancia en las zonas donde se concentran los migrantes para prevenir nuevos enfrentamientos.

TAMBIÉN MÓVILES

El trabajo de las ONG en Ceuta no se está limitando a la asistencia médica a los miles de inmigrantes ilegales que aún siguen en la Ciudad Autónoma un mes después de la entrada masiva, o el reparto de comida.

Tampoco a distribuir botes de spary pimiemnta o explosivos caseros entre los invasores.

Hay camión instalado en la playa del Trampolín, donde distribuyen teléfonos móviles y cargadores entre los ilegales.

La ONG que ha instalado este puesto es Mission Lifeline, una entidad alemana, con sede en Dresde, que lleva varios días realizando diferentes labores en Ceuta.

Comenzaron repartiendo comida, pero en los últimos días han ido más allá y han desplegado este puesto para ayudar a los inmigrantes con sus comunicaciones telemáticas, colaborando de esta manera en potenciar el efecto llamada.

La ONG Mission Lifeline ha colaborado en el tráfico de inmigrantes ilegales en el Mediterráneo operando el barco Ocean Viking, amén de otras embarcaciones propias, trasladando a gente desde el mar hacia diferentes costas europeas durante los últimos años. Mientras, en España, los fondos para ayudar a estas entidades siguen aumentando.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba este viernes una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.