El robo del tesoro de Villena estalla en los tribunales: demandan al alcalde socialista por dejarlo desprotegido

Los ecos de los golpes contra la cristalera del Museo de Villena todavía resuenan en la localidad. Sin embargo, la atención se ha desplazado del robo hacia el despacho del alcalde Fulgencio Cerdán.

De acuerdo con la información publicada por El Debate en relación al expolio del tesoro de Villena, la ausencia de protección de esta colección milenaria ha culminado en una demanda judicial que señala al regidor socialista y al Ayuntamiento como los principales responsables de haber dejado una joya única al alcance de un robo, casi anunciado.

En cuestión de cuatro minutos, un grupo de tres encapuchados desvalijó las vitrinas que albergaban uno de los conjuntos de orfebrería de la Edad del Bronce más valiosos de Europa. La ciudad no sólo enfrenta ahora la pérdida material, sino también el riesgo de un daño irreversible: la fundición de metales trabajados hace 3.000 años, cuyo valor resulta incalculable en el mercado negro.

Sonrojante para el ayuntamiento es que la partida destinada a la seguridad y vigilancia del museo pasó de 10.000 euros a únicamente 3.000 euros para 2026, una reducción del 70% que ha provocado duras críticas al Gobierno municipal del PSOE encabezado por Cerdán.

El contraste de sólo 3.000 euros para seguridad que destina el Ayuntamiento de Villena del PSOE resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta el valor de las piezas.

El Tesoro está compuesto por 66 objetos que suman 9,7 kilos de oro, además de elementos de plata, ámbar y hierro procedente de un meteorito.

La denuncia: del museo al juzgado

La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción ha interpuesto una denuncia contra Fulgencio José Cerdán y otros representantes del Ayuntamiento por un supuesto delito contra el patrimonio histórico en comisión por omisión, es decir, por no haber asegurado la protección adecuada del Tesoro de Villena.

La acusación plantea varios puntos clave:

El Ayuntamiento tenía la custodia directa de la colección y era consciente de su relevancia tanto económica como histórica.

de la colección y era consciente de su relevancia tanto económica como histórica. Las medidas de seguridad del museo resultaban insuficientes para salvaguardar una colección valorada en aproximadamente cinco millones de euros, considerada insustituible desde una perspectiva patrimonial.

La sustracción ocurrió en un breve lapso de tiempo, corroborando la idea de un golpe muy profesional en contraste con un sistema de defensa deficiente: la alarma se activó a las 5:20, y a las 5:24 los ladrones ya habían huido del lugar.

La denuncia se centra no en cómo ingresaron los delincuentes, sino en por qué el Ayuntamiento permitió que un elemento crucial de la arqueología europea estuviese expuesto en un entorno vulnerable, donde un impacto podía provocar su destrucción y la respuesta policial resultó incapaz de prevenir la desaparición del botín.

Mientras tanto, el propio alcalde ha manifestado públicamente que el museo cumplía con las inspecciones y los requisitos establecidos para este tipo de centros. Este punto será, sin duda, crucial en la investigación judicial. El choque entre esa afirmación y la acusación de desprotección sitúa al municipio en un debate técnico: ¿qué significa realmente proteger un tesoro único?

Qué se ha perdido y por qué preocupa tanto

El Tesoro de Villena fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler y se considera uno de los ajuares áureos más relevantes de la Edad del Bronce en Europa occidental. El conjunto completo incluía:

66 piezas de metales diversos, principalmente oro, aunque también plata, hierro de origen meteorítico y ámbar.

de metales diversos, principalmente oro, aunque también plata, hierro de origen meteorítico y ámbar. 11 cuencos y 28 brazaletes de oro , además de botellas, coronas y adornos rituales.

y , además de botellas, coronas y adornos rituales. Cerca de 9,7 kilos de oro, valorados cerca de cinco millones de euros, aunque su relevancia histórica es considerada incalculable.

El robo ha dejado solo unos pocos restos: tres vasijas de plata, un brazalete solitario, parte de los adornos de un bastón ceremonial y una de las cuatro coronas que cayó al suelo durante la huida. Lo demás, es decir, la gran mayoría del oro trabajado hace tres mil años, ha desaparecido.

La inquietud de los expertos en patrimonio no radica en el valor de mercado, sino en el probable destino del botín. Historiadores como José Fernando Domene advierten que este tipo de piezas, tan reconocibles y documentadas, no pueden circular fácilmente en el circuito clandestino de coleccionistas. Esto puede llevar a los ladrones a una opción brutalmente simple: convertir un tesoro único en oro fundido para poder venderlo como lingotes anónimos.

Según las palabras de especialistas consultados, el escenario más plausible combina dos posibilidades:

Fundición rápida del oro para eludir rastreos y controles, destruyendo irremediablemente la información arqueológica que contienen las piezas. Venta selectiva a un reducido grupo de coleccionistas privados con amplios recursos económicos y escaso interés por la legalidad, donde el tesoro quedaría fuera del ámbito público y científico.

Perfil de Fulgencio Cerdán y la cadena de decisiones

El caso ha puesto a Fulgencio Cerdán, alcalde socialista de Villena, en el foco de una cadena de responsabilidades que redes sociales y parte de la prensa han analizado con atención, trazando el recorrido político y administrativo del museo desde su reactivación hasta el momento del robo.

Algunos elementos relevantes del contexto político y de gestión son los siguientes:

Cerdán se ha posicionado como la cara visible de la defensa del tesoro como símbolo de identidad local y recurso cultural. Tras el expolio, ha manifestado estar absolutamente desolado, subrayando que el museo cumplía con los lineamientos exigidos.

Durante su mandato, se completó la obra del MUVI , que abrió al público en 2024, consolidándose como vitrina del tesoro y aumentando su atractivo turístico y mediático.

, que abrió al público en 2024, consolidándose como vitrina del tesoro y aumentando su atractivo turístico y mediático. La cadena de mando relacionada con cultura, patrimonio y museos municipales pasa por concejalías socialistas y una dirección específica del museo, lo que amplía el abanico de cargos implicados en la denuncia.

La discusión que ahora surge en el ámbito patrimonial trasciende Villena: ¿hasta qué punto puede un alcalde asumir responsabilidad penal por una política de seguridad que, en teoría, supera inspecciones pero resulta incapaz ante un grupo organizado que actúa en apenas cuatro minutos?

Dónde deben estar los tesoros: museo local, gran institución o búnker

La cuestión que se plantea es clara y complicada: ¿dónde deberían resguardarse las obras de arte y las grandes piezas arqueológicas de este tipo? El robo del Tesoro de Villena reaviva un debate conocido en el entorno de los museos:

Museos locales

– Ventaja: acercan el patrimonio a la comunidad que lo generó y lo descubrió, potenciando identidad y educación.

– Riesgo: menor inversión en seguridad avanzada, edificios más vulnerables y tiempos de respuesta policial más prolongados.

Grandes museos nacionales o regionales

– Ventaja: sistemas de seguridad más robustos, personal especializado y protocolos específicos para piezas únicas.

– Riesgo: distanciamiento del territorio, percepción de expolio institucional y pérdida de control local sobre la narrativa.

Custodia combinada

– Exhibición de réplicas de alta calidad en museos locales.

– Conservación del original en depósitos especializados con control de acceso científico.

En este marco, el caso de Villena actúa como un claro ejemplo de lo que sucede cuando una pieza de esta magnitud se almacena en un museo de tamaño medio con medidas estándar, mientras que el crimen organizado eleva su nivel de sofisticación y rapidez. El robo en cuatro minutos y la huida por la A-31 en varios vehículos, según las primeras investigaciones, evidencian una operación diseñada para sacar provecho de esa inercia.

El debate sobre el lugar adecuado para los grandes tesoros arqueológicos no se resolverá con esta causa penal. No obstante, el ataque al Tesoro de Villena ya se ha convertido en un argumento sólido para quienes defienden que las piezas de máximo valor deberían permanecer protegidas entre cajas fuertes, sensores y controles reforzados, aun si eso implica verlas menos y sentir su presencia más distante.

Villena, el tesoro y algunas curiosidades que hoy duelen más

La historia del Tesoro de Villena ayuda a comprender el impacto del robo en la ciudad:

Fue descubierto en una vasija enterrada en 1963, en un lugar cercano al municipio, y se interpretó como un depósito ritual o de prestigio de una élite de la Edad del Bronce.

en 1963, en un lugar cercano al municipio, y se interpretó como un depósito ritual o de prestigio de una élite de la Edad del Bronce. El hierro del conjunto probablemente provenía de un meteorito , un hecho extremadamente raro para la época que otorgaba un valor casi simbólico al hallazgo.

, un hecho extremadamente raro para la época que otorgaba un valor casi simbólico al hallazgo. Durante décadas, el tesoro fue conocido casi exclusivamente en círculos especializados, hasta que la reciente musealización lo transformó en un atractivo turístico y en un símbolo mediático para Villena.

Los visitantes solían maravillarse ante el brillo intacto de los cuencos de oro y la cantidad de brazaletes, que evidenciaban el poder económico de quienes los encargaron hace tres mil años.

Hoy, gran parte de esa historia podría quedar reducida a fotografías, antiguos análisis y vitrinas vacías. El destino final de las piezas, ya sea como lingotes anónimos o en el salón blindado de un coleccionista desconocido, se convierte, desde este momento, en una de esas preguntas que acompañarán a Villena cada vez que alguien recuerde que, durante un tiempo, tuvo en su museo uno de los grandes tesoros de Europa.