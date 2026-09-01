La Policía de Nueva York acribilla a balazos a la ‘mujer de los cuchillos de Times Square’

Times Square, un lunes por la tarde, lleno de turistas y de luces brillantes.

En un abrir y cerrar de ojos, el emblemático cruce de Nueva York se transforma en un escenario de caos: una mujer apuñala a dos personas y es luego abatida a tiros por los agentes en un suceso que ha conmovido a la ciudad y reaviva la discusión sobre la salud mental y el uso de la fuerza policial.

Este ataque, catalogado por las autoridades como “aleatorio” y “no provocado”, deja tras de sí un trágico saldo: una mujer de 32 años sin vida, un hombre de 68 años gravemente herido y la agresora, que muere poco después en el hospital tras recibir varios disparos de los agentes que intentaron controlarla mediante una combinación de órdenes verbales, táser y, finalmente, fuego real.

Cronología de un ataque en 30 segundos

Los acontecimientos se desarrollan en cuestión de minutos, con dos agresiones en menos de medio minuto y un desenlace fatídico frente a la misma comisaría de Times Square.

Según los datos oficiales:

4:24–4:26 pm (hora local) – Una mujer de 49 años, identificada como Pamela Cisneros, originaria de Queens, se encuentra en la intersección de la Séptima Avenida con la calle 41. – Saca dos cuchillos de una bolsa, descrita por testigos como una bolsa de compras roja, y se aproxima a un hombre de 68 años que acaba de salir del metro y está a la espera de cruzar con su esposa. – Le hiere con uno de los cuchillos en el abdomen, en un ataque que los investigadores consideran completamente aleatorio.

20 segundos después – Cisneros avanza hacia la calle 42 y se abalanza sobre una mujer de 32 años, también en el abdomen. – La víctima es llevada al Bellevue Hospital, donde los médicos certifican su fallecimiento poco tiempo después.

Huida hacia el destacamento policial – La atacante sigue caminando hacia el norte, en dirección a la subestación de la NYPD en Times Square, que se ubica entre las calles 42 y 43, uno de los lugares más controlados de la ciudad. – Testigos alertan a los policías sobre una mujer que está “blandiendo cuchillos” y que ha apuñalado a dos personas.

Confrontación con los agentes – Los policías localizan a Cisneros en la Séptima Avenida y, durante unos cuatro minutos, intentan que deje caer las armas. – La comisaria Jessica Tisch explica que los agentes le ordenan repetidamente que suelte los cuchillos. Ella responde: “No voy a soltar nada, preferiría mataros a los dos”. – A pesar de los esfuerzos, los agentes utilizan primero un táser, que no logra inmovilizarla: la mujer avanza hacia ellos, agitando los cuchillos.

Disparos y cierre del perímetro – Dos agentes disparan sus armas reglamentarias y la mujer cae al suelo. Es esposada y los policías le proporcionan primeros auxilios antes de llevarla al hospital. – El hombre herido se encuentra inicialmente en estado crítico y luego pasa a condición “estable”, según la policía.

Tabla rápida de víctimas y agresora:

Persona Edad Situación clínica Lugar del ataque Mujer apuñalada 32 Fallecida en el hospital Cerca de West 42nd Street Hombre apuñalado 68 Estable tras estado crítico Cerca de West 41st Street Pamela Cisneros 49 Fallecida tras tiroteo Entre 42nd y 43rd, Times Sq

Perfil de la atacante: enfermedad mental, sin antecedentes penales

La figura de Pamela Cisneros se convierte en el eje de la investigación y del debate público en Nueva York. Las autoridades la describen como una mujer con “historial documentado de salud mental” en 2018 y 2019, según registros de la propia NYPD.

Algunos datos clave sobre su perfil:

Edad: 49 años

Domicilio: barrio de Queens , Nueva York

, Nueva York Antecedentes:

– Sin historial de arrestos previos con la policía de Nueva York.

– Dos contactos anteriores con la fuerza policial por episodios relacionados con su salud mental.

La investigación actual se centra en varios aspectos relevantes:

Determinar qué tipo de trastorno o crisis podría estar atravesando Cisneros y si se encontraba bajo tratamiento.

Analizar si existieron señales previas —ya sea en el entorno familiar o sanitario— que advirtieran de un posible riesgo de violencia.

Estudiar la forma en que accedió a los cuchillos y si hubo alguna planificación detrás, aunque por el momento las autoridades insisten en la falta de un motivo claro y el carácter “no terrorista” del ataque.

Este episodio reabre en Nueva York una discusión habitual: cómo se maneja la intersección entre problemas graves de salud mental, la masificación de espacios públicos y la respuesta de la policía armada, especialmente en lugares tan emblemáticos como Times Square, donde la presencia de agentes es constante, pero la respuesta ante acciones violentas repentinas sigue siendo una carrera contrarreloj.

La respuesta policial y las cámaras: táser, disparos y transparencia

El caso se examina no solo desde la perspectiva del delito, sino también como una intervención policial de gran impacto.

Aspectos clave de la actuación:

Escalada de medios

– Órdenes verbales durante aproximadamente cuatro minutos.

– Uso de táser en al menos dos ocasiones, sin lograr desactivar la amenaza.

– Disparos letales tras la rápida aproximación de la mujer armada con cuchillos.

Registro audiovisual

– La comisaria Tisch confirma que tanto el apuñalamiento como el tiroteo están grabados:

– Cámaras Argus de la policía capturan las agresiones.

– Las cámaras corporales de los agentes registran la intervención y los disparos.

– Testigos difunden vídeos en redes sociales donde se observa a la mujer acercándose a los agentes con dos cuchillos, el impacto de los disparos y la rápida respuesta médica posterior.

Investigación interna

– La NYPD ha abierto una investigación interna estándar para revisar la proporcionalidad de la fuerza utilizada y el cumplimiento de los protocolos en caso de personas “emocionalmente alteradas”.

– El alcalde Zohran Mamdani ha asegurado que se hará público el material grabado una vez finalice el análisis inicial, en un intento de promover la transparencia tras otros episodios polémicos de uso de la fuerza.

Times Square, violencia y turismo: un punto caliente vigilado

Times Square no es solo un emblema turístico; es también un termómetro de la seguridad urbana. El ataque tiene lugar junto a One Times Square, el icónico edificio del famoso ball drop que marca el fin de año, en una de las áreas más vigiladas y concurridas de la ciudad.

Ciertos elementos que ayudan a comprender el impacto del caso:

Se trata del segundo homicidio del año en la zona de Times Square, tras un apuñalamiento mortal ocurrido en mayo.

en la zona de Times Square, tras un apuñalamiento mortal ocurrido en mayo. El perímetro entre las calles 42 y 47 de la Séptima Avenida se cierra al tráfico, desplegando vallas policiales y decenas de agentes mientras se recopilan pruebas y se analizan las grabaciones.

Aunque las autoridades insisten en que no hay un componente terrorista y que es una agresión aislada, el efecto psicológico en comerciantes y turistas es palpable: un espacio pensado para el entretenimiento se ve nuevamente relacionado con escenas de violencia.

Este delicado equilibrio entre vigilancia intensiva y la vulnerabilidad ante ataques inesperados alimenta la discusión sobre si los recursos destinados a la zona se utilizan más para disuadir amenazas organizadas grandes que para evitar explosiones individuales de violencia vinculadas a problemas de salud mental.