En Ceuta se han quedado los ‘peores’: la Policía descubre un centenar de invasores condenados en España con prohibición de regresar

La crisis migratoria en Ceuta ha revelado un dato que agrava aún más la situación: entre los recién llegados se encuentran personas que habían sido condenadas en España y expulsadas a Marruecos con una prohibición de regreso.

En las últimas semanas, los cuerpos de seguridad han logrado identificar al menos diez individuos relacionados con delitos de terrorismo, así como otros casos de expulsiones judiciales que se han sustituido por penas de prisión.

Según un informe publicado por OKDIARIO, se plantea un dilema complicado: el control de la frontera y la capacidad efectiva para filtrar a quienes cruzan.

Este artículo menciona que entre quienes llegaron a la ciudad habría alrededor de un centenar de condenados en España a los que se les prohíbe volver. Información adicional corroborada en días recientes asegura que la Policía y la Guardia Civil han localizado a varios individuos que ya habían sido expulsados por delitos serios, algunos de ellos vinculados al terrorismo.

Cuántos migrantes hay realmente en Ceuta

La cifra precisa continúa siendo objeto de discusión y varía según la fuente. En los informes analizados se mencionan más de 1.500 entradas irregulares en los días más críticos de la crisis, alrededor de 5.000 personas aún a la espera de repatriación según estimaciones policiales, y hasta 72.000 llegadas citadas por uno de los medios consultados, un dato que no concuerda con el resto de la información disponible y que se debe considerar con cautela.

Dato citado Fuente Lectura periodística Más de 1.500 entradas irregulares Cobertura sobre la crisis de julio Pico de presión migratoria Alrededor de 5.000 pendientes de repatriación Estimaciones policiales citadas por prensa Volumen todavía no repatriado Más de 100 expulsados por cometer delitos Declaración de Interior Primer balance de seguridad

Lo que parece bastante claro es que Ceuta no solo enfrenta un aumento de llegadas, sino que también lidia con un problema añadido de reincidencia y la falta de control documental. Desde Interior se menciona que se han llevado a cabo más de un centenar de expulsiones por delitos dentro de la ciudad, aunque otras fuentes elevan esta cifra a más de 200 en el recuento posterior.

Lo que se conoce sobre los expulsados

En diversos procedimientos recientes, el Juzgado de Ceuta ha optado por sustituir penas de cárcel de dos años por la expulsión del país durante cinco años. Este fue el caso de once de los doce detenidos por el ataque a una patrulla militar en Benzú, quienes aceptaron su condena por un atentado contra agentes de la autoridad.

Además, se han documentado expulsiones de ciudadanos marroquíes arrestados tras agredir a guardias civiles o por incumplir órdenes previas que les prohibían la entrada. Un caso notable es el de un joven con antecedentes por adoctrinamiento terrorista, que fue hallado durante un control rutinario y devuelto inmediatamente a Marruecos.

Un filtro policial bastante complicado

Una de las inquietudes que más preocupa al Ministerio del Interior es que parte de estas personas no llegó por los procedimientos habituales de identificación, sino en medio de una entrada masiva que desbordó a los agentes en diversos puntos de la ciudad. En este marco, la tarea de seleccionar perfiles de riesgo se convierte en un reto, ya que hay que verificar antecedentes, órdenes de expulsión y prohibiciones de entrada en un tiempo muy limitado.

La propia evolución de los casos judiciales refleja cómo funciona esta dinámica: en situaciones donde el delito conlleva una pena de entre uno y cinco años, el juez puede cambiarla por la expulsión y establecer una prohibición de regreso durante cinco años. Esto explica por qué varios individuos condenados en España han terminado nuevamente en Ceuta, a pesar de que legalmente no debían haber regresado.

Perfil de los casos que más han llamado la atención

Jóvenes marroquíes de aproximadamente 20 años, con antecedentes y órdenes de expulsión.

de aproximadamente 20 años, con antecedentes y órdenes de expulsión. Personas condenadas por delitos de atentado contra agentes , cuya pena fue reemplazada por una expulsión.

, cuya pena fue reemplazada por una expulsión. Un detenido con antecedentes por adoctrinamiento terrorista , ubicado en un control de la Guardia Civil.

, ubicado en un control de la Guardia Civil. Diversos acusados de agresiones durante la entrada masiva, especialmente en zonas como Benzú o el puerto.

La controversia sobre medios y despliegue

Otro de los comentarios que ha circulado en los últimos días señala el despliegue de antidisturbios en Ceuta. Algunas voces han argumentado que Interior movilizó menos efectivos que los utilizados para eventos deportivos de gran envergadura, como un partido de la Champions. Esta comparación pone de manifiesto que la respuesta policial fue tardía o insuficiente ante la magnitud de personas que cruzaron la frontera.

De forma paralela, la interpretación política de la crisis ya está presente en el debate social. Desde el Ministerio del Interior se sostiene que el dispositivo habilitado ha permitido llevar a cabo expulsiones rápidas en aquellos casos con condena, aunque la presión sobre la ciudad persiste y las continuas detecciones evidencian que el problema no se acabó con el primer gran salto.