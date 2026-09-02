Un marroquí viola a una mujer en Valencia, agrede a un policía y la jueza lo deja en libertad

Un juzgado de guardia de Valencia ha dejado en libertad provisional este lunes al hombre arrestado la madrugada del domingo por una presunta violación con penetración en la playa de la Malvarrosa y por agredir a un agente de la Policía Local durante su detención. La magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia adoptó la medida de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, después de que no fuera posible localizar a la víctima para que compareciera en el juzgado y formulara denuncia.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) explican que, en los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas adultas, la denuncia de la perjudicada es un requisito procesal indispensable para perseguir penalmente esos hechos, conforme al artículo 191 del Código Penal. Por ello, al no constar por el momento esa denuncia, la jueza ha decretado la libertad provisional del arrestado, sin que ello suponga el archivo de la investigación ni un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia.

Diligencias abiertas y búsqueda de la víctima

El órgano judicial ha incoado diligencias previas por un presunto delito de agresión sexual y ha oficiado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que intenten localizar a la joven, con el fin de que pueda prestar declaración y manifestar si desea denunciar los hechos. Hasta que eso ocurra, la causa queda en esa fase de instrucción preliminar, a la espera de que la víctima sea identificada y pueda ser citada a declarar.

Los hechos según las fuentes policiales

La detención se produjo sobre las 6:45 horas del domingo en las proximidades de la discoteca Akuarela, en la Malvarrosa, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de Valencia sorprendió a un varón de 27 años, de nacionalidad marroquí y en situación irregular en España, presuntamente agrediendo sexualmente con penetración a una joven de 22 años.

Según relatan fuentes municipales y policiales, el sospechoso habría atacado a la víctima poco después de que esta saliera del agua, tapándole la boca para impedir que gritara.

Al ser interpelado, el detenido emprendió la huida y, cuando los agentes lograron alcanzarlo, opuso resistencia y propinó varios puñetazos a uno de los policías, que tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante el forcejeo. Los agentes activaron el protocolo por agresiones sexuales y dieron aviso a la Policía Nacional; una agente de la 7.ª Comisaría de Proximidad se entrevistó con la víctima, que se encontraba «muy nerviosa» y corroboró los hechos, siendo trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

Situación administrativa del arrestado

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que el arrestado se encontraba en situación irregular en España en el momento de los hechos. Además del presunto delito de agresión sexual con penetración, se le atribuye otro de atentado contra agente de la autoridad por los golpes propinados al policía durante la detención.