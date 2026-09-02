Se llama Carles Vilajosana, padre de dos hijos y ha sido asesinado de una puñalada por un grupo de magrebíes en Manresa.

Carles Vilajosana tenía 45 años, era padre de dos gemelos y vecino de Santpedor.

Murió de madrugada, con una sola puñalada en el corazón, durante la última noche de la Fiesta Mayor de Manresa.

Antes incluso de que los Mossos d’Esquadra hubieran podido reconstruir lo ocurrido, su muerte ya era munición política en X.

Ese desfase —entre lo que se sabe y lo que ya se ha dado por sentado— es, hoy por hoy, tan noticia como el propio crimen.

La Policia guarda silencio sobre el origen o la nacionalidad de los asesinos pero la atribución «magrebíes/marroquíes» viene de los tuits de Sílvia Orriols e Ignacio Garriga, publicados horas después del crimen.

Lo que ha ocurrido, sin adornos

Sobre las cinco de la madrugada del martes 1 de septiembre, durante el correfoc que cerraba la Fiesta Mayor de Manresa, Carles Vilajosana —que había acudido a la fiesta acompañado de sus dos hijos— se vio envuelto en un enfrentamiento en la calle Sant Jaume que terminó con una puñalada que le alcanzó el corazón. Las primeras patrullas de los Mossos que llegaron al lugar lo encontraron gravemente herido e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban al Sistema de Emergencias Médicas, que ya no pudo hacer nada por salvarle la vida.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Central se hizo cargo del caso y, horas después, detuvo a dos menores de entre 15 y 16 años; uno de ellos está investigado como presunto autor material de la cuchillada. Los investigadores han identificado a otros dos presuntos implicados, que por el momento no constan como detenidos. Algunas fuentes extraoficiales apuntan a que Vilajosana, que tenía conocimientos de artes marciales, podría haber intervenido en una trifulca entre varios jóvenes; es una hipótesis que, como el resto de circunstancias del caso, sigue sin confirmación oficial. El Ayuntamiento de Manresa decretó un día de duelo y convocó un minuto de silencio en la plaza mayor.

Lo que todavía no se sabe

Conviene ser precisos en esto porque es, precisamente, lo que se ha pasado por alto en las últimas veinticuatro horas: las fuentes oficiales no han informado de la nacionalidad de los detenidos, ni de su origen, ni de sus circunstancias familiares, y mucho menos de si se trata de menores extranjeros no acompañados. La supuesta procedencia marroquí de los atacantes, que ha circulado profusamente en redes sociales y en algunos medios, es —como ha precisado Crónica Global tras consultar a testigos y fuentes policiales— «un extremo no confirmado por fuentes oficiales». Dicho de otro modo: hoy por hoy, todo lo que se afirma sobre el origen de los agresores es una atribución política, no un hecho establecido por la investigación.

La respuesta política, antes que la investigación

Eso no ha impedido que, apenas unas horas después del crimen, representantes de la ultraderecha catalana convirtieran a Vilajosana en argumento de campaña. Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, escribió en X: «Carles Vilajosana, 45 anys, pare de dos bessons. Un grup de menors marroquins (d’aquests que a l’Illa li agrada tant d’acollir a Catalunya) l’ha perseguit pels carrers de Manresa i l’ha assassinat a punyalades. Fins quan ho permetrem? Cal agafar el timó!». Ignacio Garriga, presidente de Vox Cataluña y vicepresidente nacional del partido, fue todavía más allá: «La invasión migratoria mata. Carles Vilajosana, vecino de Manresa, ha sido asesinado a puñaladas esta madrugada por unos marroquíes. Tenía 45 años y era padre de gemelos. Si de VOX depende, no quedará ni uno en nuestras calles. ¡Basta de jugar con las vidas de los españoles!».

Ambos mensajes se publicaron antes de que existiera ninguna confirmación oficial sobre el origen de los menores detenidos. Por la tarde del miércoles, unas 700 personas se concentraron frente al Ayuntamiento de Manresa para solidarizarse con Yolanda, hermana de la víctima, y condenar el crimen; según testimonios recogidos por Crónica Global, la concentración —convocada sin la participación formal de los partidos, aunque con representantes de Aliança Catalana entre los asistentes— terminó copada por el discurso antiinmigración y con llamadas a la dimisión del alcalde, Marc Aloy.

Munición electoral en un momento muy concreto

El aprovechamiento político no es casual ni aislado: se produce cuando Aliança Catalana disputa a ERC la segunda posición en el Parlament, con un Barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió que le otorga entre 23 y 25 escaños a costa, sobre todo, de Junts, mientras Vox parece haber tocado techo por encima de los diez diputados. Ciudades medianas como Manresa, Vic o Terrassa, con tensiones de integración migratoria reales, son terreno fértil para ese discurso, amplificado además por cuentas afines en X, TikTok e Instagram que llamaron explícitamente a acudir a la concentración del miércoles.

Por qué la prisa importa

Hay un debate legítimo detrás de este crimen, y sería un error no reconocerlo: el de la delincuencia juvenil, el de la gestión de los menores extranjeros no acompañados y el de si las instituciones catalanas tienen los recursos y el marco legal adecuados para responder a la integración —o a su fracaso— en barrios y ciudades concretas. Ese debate merece hacerse con datos, no con un cadáver todavía caliente. Lo que ha ocurrido en Manresa en las últimas veinticuatro horas es otra cosa: una familia que aún no ha podido enterrar a su padre, hermano e hijo, viendo cómo su nombre y su fotografía se convierten en materia prima de una pelea electoral entre partidos que ni siquiera esperaron a que los Mossos confirmaran quién lo mató ni por qué. Afirmar el origen de los atacantes como un hecho consumado, cuando la propia investigación todavía no lo ha establecido, no es informar: es instrumentalizar un duelo ajeno. Y suscribir, además, que cualquier ciudadano que vote una política migratoria distinta a la de quien lo denuncia es «cómplice» de un asesinato concreto no es una tesis periodística, es una acusación sin pruebas contra millones de personas por un crimen que cometieron, como mucho, cuatro individuos identificados por su nombre y apellido, no por su origen ni por el voto de nadie.