La Policía de Marlaska, que se ‘caga’ ante los invasores de Ceuta, carga con brutalidad contra los españoles en Madrid

Más de 200.000 personas llenaron este miércoles la plaza de Cibeles en la mayor concentración de apoyo a Ceuta celebrada en Madrid, donde hubo también multitudes ante el Congreso e incluso en la Puerta del Sol.

Horas después, las imágenes que circulaban no eran las de la manifestación pacífica, sino las de las Unidades de Intervención Policial desalojando con disparos de salvas y botes de humo el eje Alcalá-Gran Vía.

El contraste con las semanas de inacción y pasividad en la frontera de Ceuta no ha pasado desapercibido para nadie.

Lo que ocurrió, según los hechos confirmados

La concentración institucional, convocada a las 20:00 horas por la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día de Ceuta, transcurrió sin incidentes durante buena parte de la tarde, con la asistencia de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pese al veto previo de la Delegación del Gobierno a la solicitud presentada por el Ayuntamiento.

La tensión llegó ya entrada la noche, cuando grupos de manifestantes intentaron prolongar la protesta cortando arterias clave y desplazándose hacia la Gran Vía y las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

Fue entonces cuando las Unidades de Intervención Policial recurrieron a disparos de salvas, botes de humo y material antidisturbios para desalojar con enorme brutalidad a quienes permanecían en la vía pública, en una operación de embolsamiento que provocó carreras, lanzamiento puntual de objetos y el repliegue forzado de los concentrados.

Según el balance oficial facilitado por la Delegación del Gobierno en Madrid, la jornada se saldó con cuatro personas detenidas —dos de ellas menores de edad— y supuestamente cuatro agentes heridos.

Sobre los policías, cuesta imaginar que heridas sufrieron como no fuera pillarse el dedo con la cremallera del pantalón o tropezar en la acera, por su histérico afán de ‘cazar’ ciudadanos en fuga.

Es un dato que conviene incluir con la misma claridad que las críticas posteriores: no hubo, según esa misma fuente, una plaza completamente tranquila hasta que la policía decidió intervenir sin motivo, sino un intento de varios grupos de prolongar la protesta más allá del punto y la hora autorizados.

Sin romper nada, sin atacar a nadie y sin más alboroto.

«Desmedida y peligrosa»: las críticas de los asistentes

Dicho esto, el reproche de fondo que ha recorrido las redes y los medios digitales desde esa misma noche no es menor.

Testigos presenciales han calificado la actuación policial de «desmedida y peligrosa», y varios participantes han denunciado, a través de vídeos difundidos en redes sociales, disparos disuasorios a muy corta distancia en zonas donde todavía transitaban familias y viandantes ajenos a los altercados, en pleno centro de una capital abarrotada.

El malestar entre buena parte de los congregados apuntó directamente a las directrices emanadas del Ministerio del Interior: numerosos asistentes expresaron su indignación ante lo que consideran un «doble rasero» del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que reprochan desplegar un dispositivo contundente frente a ciudadanos españoles en Madrid mientras, durante semanas, se ha mostrado incapaz —o remiso— de emplear una respuesta comparable para contener las entradas masivas registradas en la frontera de Ceuta a finales de julio.

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El contraste que alimenta la indignación

Ese contraste no es una percepción sin fundamento: esta misma crónica de la crisis de Ceuta ha documentado que, pese a los avisos de Vivas cursados días antes del 30 de julio, el refuerzo de Ejército y Policía Nacional en el Tarajal llegó después de la avalancha y no antes, y que el mando único que la Ciudad Autónoma llevaba semanas reclamando tardó casi un mes en activarse.

Frente a esa lentitud institucional en la frontera sur, la rapidez y la dureza con que las UIP han despejado esta noche el centro de Madrid —ante una protesta convocada, en teoría, precisamente para exigir más firmeza del Estado en Ceuta— resulta, cuando menos, difícil de explicar sin apelar a un doble estándar: contundencia inmediata para dispersar a quienes protestan en la capital, meses de vacilación para actuar en la frontera que la propia protesta reclamaba proteger.

Conviene, aun así, no perder de vista los matices: los propios datos oficiales indican que la intervención no se produjo contra la concentración pacífica en sí, sino tras el intento de una parte de los manifestantes de prolongar la protesta cortando calles y acercándose al Congreso, con agentes que terminaron heridos en el forcejeo. Eso no invalida la pregunta de fondo que plantean los testimonios recogidos sobre el terreno —por qué un Ministerio del Interior que tardó semanas en desplegar refuerzos suficientes en Ceuta reacciona con esa celeridad ante ciudadanos que protestan por la propia gestión de esa crisis—, pero sí obliga a formularla con la misma precisión que exige cualquier acusación grave: la de un uso de la fuerza que, aun cuando respondiera a una alteración real del dispositivo autorizado, ha dejado imágenes y testimonios que merecen una explicación pública que, de momento, el Ministerio no ha dado.