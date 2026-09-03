El ‘MENA’ detenido por violar a varios niños en un centro de Ceuta es en realidad un ‘invasor’ adulto

Cero sorpresa.

Lamentablemente.

Y es que la historia se repite con frecuencia en las declaraciones: un chico que se presenta como menor, conviviendo con niños de tan solo 10 y 11 años, y que resulta ser el señalado como el presunto autor de varias agresiones sexuales en un centro de acogida improvisado en Ceuta.

De acuerdo a información adelantada por OKDIARIO, la Policía investiga si el menor detenido por violar a cuatro niños en un centro de acogida es en realidad un adulto.

El detenido, de nacionalidad marroquí y registrado con 17 años, habría aprovechado el caos generado por la avalancha migratoria del 30 de julio para ingresar en la ciudad autónoma y hacerse pasar por mena, es decir, menor extranjero no acompañado. Este estatus le permitió compartir espacio con niños muy pequeños en el centro habilitado en el complejo Piniers, situado en la barriada del Príncipe, donde tuvieron lugar los hechos.

El caso: cuatro víctimas y un patrón dentro del centro

La investigación se inició cuando un trabajador del centro sorprendió al presunto agresor en una situación comprometida con uno de los menores, y decidió informar de inmediato a la Policía Nacional. Con base en ese primer aviso, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) abrió una investigación y comenzó a recabar testimonios de los niños.

Inicialmente, los agentes identificaron a tres víctimas, todos ellos menores de entre 10 y 11 años, que habrían sufrido abusos sexuales dentro de las instalaciones del centro de acogida. Más tarde, localizaron a un cuarto niño que relató experiencias similares, lo que refuerza la sospecha de un patrón de comportamiento dirigido hacia los más vulnerables.

En este contexto, los investigadores manejan varios indicadores:

El presunto agresor compartía habitaciones y espacios comunes con niños pequeños.

Se habría ganado la confianza del grupo, facilitando su acceso a las posibles víctimas.

Los abusos ocurrieron en un entorno cerrado, con escasa supervisión.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a un centro de internamiento para menores, en un régimen similar al estipulado para infractores juveniles. Sin embargo, el giro clave se produjo después: los agentes, tras observar su aspecto y comportamiento, comenzaron a poner en duda que efectivamente tuviera 17 años.

La edad en cuestión: de ‘mena’ a posible adulto

El núcleo del asunto va más allá de la gravedad de las agresiones sexuales; se centra en la posible suplantación de identidad por edad. La Policía ha pedido a la Fiscalía de Ceuta un examen físico detallado, que incluya pruebas médicas específicas, para averiguar si el detenido es realmente un menor o si, por el contrario, se trata de un adulto que se registró como tal para aprovecharse del sistema de protección.

Los investigadores subrayan que su apariencia «no concuerda en absoluto» con la de un adolescente de 17 años. Esta percepción se apoya en varios aspectos:

Rasgos físicos maduros: complexión, facciones, presencia de barba y otros signos de desarrollo.

Manera de interactuar con su entorno: una actitud más propia de un adulto que de un menor bajo tutela.

Coherencia temporal de su historia: posibles contradicciones respecto a fechas, vida anterior y contexto familiar.

Asimismo, se mantiene la hipótesis de que el sospechoso habría utilizado de manera deliberada la etiqueta de mena para acercarse a niños sin familiares, recién llegados y en un estado de máxima vulnerabilidad. Esto implicaría que habría explotado el sistema de protección, no solo para asegurar alojamiento y manutención, sino específicamente para situarse entre potenciales víctimas.

Este caso se entiende mejor al considerar el entorno en el que se desarrolla. La ciudad recibió el 30 de julio una entrada masiva de inmigrantes, que obligó a reabrir de forma urgente instalaciones como el centro Piniers, que anteriormente había sido cerrado debido a problemas de convivencia. El objetivo era acoger de forma provisional a los menores que llegaron en esa avalancha, pero el dispositivo fue montado sobre una infraestructura ya tensionada.

La Fiscalía de Ceuta confirma que, desde esa entrada masiva, ha crecido notablemente el número de agresiones sexuales en la ciudad autónoma. La presión sobre los recursos sociales, la mezcla de menores con jóvenes de edad incierta y la falta de un cribado exhaustivo en algunos casos ha generado una situación compleja en términos de seguridad.