Narcolancha embiste a patrullera en cabo Cope: tres guardias civiles heridos en una intensa persecución

La tarde en Cabo Cope, frente a la costa de Águilas (Murcia), se transformó en un vibrante escenario de persecución marítima que culminó con tres guardias civiles heridos y una narcolancha interceptada. Varios testigos describieron la operación como rápida y llena de tensión, lo que pone de manifiesto, una vez más, el día a día entre los cuerpos de seguridad y las redes de narcotráfico que operan en el Mediterráneo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la patrullera intentaba detener una embarcación rápida, utilizada supuestamente para el apoyo logístico de las narcolanchas, cuando esta optó por huir embistiéndoles de frente. Este impacto contra el casco de la nave oficial dejó a los tres agentes heridos, uno de ellos requirió cinco puntos de sutura, aunque su estado no es grave, según las primeras evaluaciones médicas.

A bordo de la patrullera se encontraban efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, quienes habían localizado la lancha como parte de un operativo más amplio de combate al narcotráfico en la región. La embarcación rápida, dotada de dos motores y cargada con 20 garrafas de gasolina, se enmarca en el perfil de las lanchas de apoyo que abastecen con combustible a barcos más grandes que transportan droga desde África hacia la costa española. Este detalle, más que secundario, resalta un eslabón crucial en la cadena: el suministro que permite la operatividad de las lanchas abastecedoras y las embarcaciones que distribuyen o descargan sustancias ilícitas.

El choque tuvo lugar cuando, según la versión de la AUGC, los tripulantes de la lancha intentaban evadir su captura. En ese sentido, la narcolancha realizó una maniobra arriesgada para superar a la patrullera, que terminó embestida. Uno de los agentes padeció una herida en la cara que requirió atención y sutura; los otros dos presentan lesiones menores, a la espera de evolución. A pesar del impacto, los guardias civiles lograron llevar a cabo la intervención y detener a los dos patrones de la lancha, quienes ya están a disposición de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias por delitos vinculados al narcotráfico y, probable, atentado contra agentes de la autoridad.

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha confirmado que la localización de la narcolancha era parte de un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre en la costa murciana, con especial atención en la zona de Cabo Cope y sus alrededores. Dicho operativo se relaciona con otras acciones recientes, como la detención el lunes de otra embarcación a doce millas al sureste de Monte Cenizas, frente a Cartagena, donde se arrestó a dos patrones, elevando así la presión sobre estas rutas de narcolanchas.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, afirmó en la red social X que ha mantenido conversaciones directas con el capitán del Servicio Marítimo y los agentes heridos, a quienes expresó su reconocimiento por su actuación. Este gesto institucional también se ha interpretado como respuesta a las críticas de algunas asociaciones profesionales, que argumentan que el riesgo aumenta mientras que los recursos y personal no siempre son acordes al nivel de amenaza que representan las organizaciones de narcotráfico. Desde la AUGC se reclama de manera constante un refuerzo de embarcaciones, personal y protección jurídica adecuada para afrontar un enfrentamiento que, cada vez más, se torna no solo logístico, sino abiertamente violento.

Perfiles bajo investigación: los patrones de la narcolancha

Por el momento, sobre los dos detenidos que patroneaban la narcolancha apenas se han hecho públicos algunos datos: no se conocen sus edades ni antecedentes específicos. Se sabe que eran responsables de la lancha rápida interceptada, que llevaron a cabo la maniobra de escape y que ahora enfrentan una investigación centrada en tres aspectos:

Vínculos con redes de narcotráfico operando en la costa murciana y el Campo de Cartagena. Función concreta de la embarcación: si su cometido era apoyo logístico, transporte de drogas o simplemente abastecimiento de combustible. Nivel de planificación de la maniobra de embestida: si fue una reacción impulsiva o parte de un patrón de actuación habitual en estas rutas.

El uso de este tipo de lanchas con garrafas de gasolina sugiere que los patrones tienen un buen conocimiento de los movimientos de las narcolanchas y de los puntos de recarga más discretos a lo largo de la costa. No se trata de perfiles improvisados: suelen manejar embarcaciones rápidas, dotadas de potentes motores y navegando en la noche o en franjas horarias de menor vigilancia, apoyados en su conocimiento del terreno y las calas menos concurridas.

Los investigadores ahora cruzan la información de este incidente con otras actuaciones recientes en la región, especialmente las relacionadas con embarcaciones rápidas interceptadas cerca de Cartagena y Águilas, para establecer si estos dos patrones forman parte de estructuras ya conocidas o de nuevas células que intentan abrirse paso en el tráfico de drogas. Con la embarcación incautada, el combustible, la maniobra de embestida y las comunicaciones previas, el caso se perfila para una causa penal que no solo examinará el choque, sino también el entramado que lo rodea.