El caso Nizan, la investigación que conmociona al Montsià: una llamada, una casa bajo sospecha y unos restos que cambian el rumbo del caso

Santa Bàrbara intenta todavía asimilar una investigación que ha transformado por completo la tranquilidad de este municipio del Montsià. En apenas unos días, el nombre de un bebé que apenas tenía 18 meses ha pasado de estar relacionado con su desaparición a formar parte de una investigación judicial por un presunto homicidio. En el centro de todas las pesquisas se encuentra una vivienda familiar situada en el municipio, una llamada realizada por un familiar, unos padres detenidos en València y unos restos humanos localizados finalmente en el interior del domicilio.

La historia que ahora investiga la Justicia comenzó lejos de los titulares y de las cámaras. Fue el abuelo paterno del menor quien habría alertado a las autoridades después de recibir una comunicación de su nuera en la que le informaba del supuesto fallecimiento del bebé. Según el relato conocido, la mujer habría explicado que el niño había muerto y que sus restos habían sido introducidos en una caja de cartón para después ser enterrados dentro de la vivienda familiar. Aquella información desencadenó unas pesquisas que inicialmente tenían como principal objetivo localizar al menor y comprobar qué había ocurrido realmente.

Una llamada que cambió toda la investigación

La declaración del abuelo se convirtió así en la primera pieza de un rompecabezas que todavía no está completamente resuelto. El hombre habría puesto inmediatamente los hechos en conocimiento de las autoridades, dando comienzo a una investigación policial que acabaría trasladándose hasta Santa Bàrbara. La gravedad de la información obligaba a comprobar cada uno de los extremos de aquel relato: si el bebé había fallecido, cuándo había ocurrido, dónde estaban sus restos y cuál había sido la causa de la muerte.

Desde el principio existió además una circunstancia que llamó la atención. Según las informaciones conocidas, el propio abuelo habría asegurado que nunca había conocido personalmente al bebé, pese a haber tenido contacto con otros hijos de la pareja. Es un dato que forma parte del contexto familiar y que deberá ser valorado por los investigadores junto al resto de testimonios, pero que por sí solo no permite extraer conclusiones sobre lo sucedido.

El menor ha sido identificado en diferentes informaciones como Nizan. Su nacimiento sí consta documentalmente. Nació el 14 de enero de 2025 y fue el primer bebé nacido aquel año en Santa Bàrbara. El Ayuntamiento llegó a realizar una comunicación pública de bienvenida con motivo de su nacimiento, convirtiendo aquel momento en una noticia positiva para la localidad.

Aquella imagen pública del nacimiento contrasta ahora con una investigación que intenta reconstruir los últimos meses de vida del menor. La existencia de documentación sobre su nacimiento permite a los investigadores disponer de un punto de partida para reconstruir su historia, pero las preguntas fundamentales se concentran ahora en qué ocurrió después y en qué momento dejó de estar bajo el control y la protección normal de su entorno familiar.

La vivienda que se convirtió en el epicentro del caso

La vivienda familiar de Santa Bàrbara se convirtió desde el primer momento en uno de los principales escenarios de la investigación. Los investigadores tenían que comprobar si la versión aportada por el entorno familiar era cierta y si existían en el inmueble indicios que permitieran localizar al bebé. El domicilio fue sometido a diferentes actuaciones policiales y judiciales destinadas a buscar evidencias.

Durante las primeras diligencias no aparecieron los restos humanos que se buscaban. Aquello mantuvo abierta una de las grandes incógnitas del caso y obligó a los investigadores a ampliar y profundizar las actuaciones. La ausencia inicial de restos no significaba que la denuncia fuera falsa, pero tampoco permitía confirmar la versión recibida por el abuelo.

El escenario cambió durante una segunda intervención. Los Mossos d’Esquadra localizaron restos óseos en el interior de la vivienda que son compatibles con un bebé de aproximadamente 18 meses. El hallazgo supuso un giro decisivo en las diligencias, aunque el análisis forense continúa siendo fundamental para establecer científicamente la identidad de los restos y aportar información sobre las circunstancias del fallecimiento.

El descubrimiento permitió avanzar en una investigación que hasta ese momento había estado marcada por la incertidumbre. Sin embargo, localizar unos restos no significa que automáticamente hayan quedado resueltas todas las preguntas. Ahora los especialistas deberán estudiar el material encontrado y cruzar sus conclusiones con las pruebas obtenidas en la vivienda, las declaraciones de los investigados y el resto de las diligencias judiciales.

Los 28 perros que revelaron otra realidad dentro de la casa

Mientras los investigadores trabajaban en el domicilio apareció una segunda realidad que terminó adquiriendo un enorme peso en el caso. La vivienda albergaba un número muy elevado de animales y presentaba unas condiciones higiénicas descritas como extremadamente deficientes. La protectora Associació Engrescats d’Amposta intervino para hacerse cargo de los perros y finalmente fueron rescatados 28 animales.

Los animales se encontraban rodeados de suciedad, excrementos y basura, con problemas de alimentación y un fuerte olor en el interior del inmueble. También fueron localizados animales muertos. Los primeros trabajos permitieron sacar de la vivienda a 27 perros, mientras que posteriormente se localizó otro animal escondido en una zona del domicilio, elevando la cifra definitiva de perros rescatados a 28.

Las condiciones encontradas generaron una fuerte conmoción entre los vecinos y las personas que participaron en el operativo. El estado de la casa pasó a convertirse en una de las piezas del contexto de la investigación, especialmente después de que los padres fueran arrestados y de que las autoridades judiciales ampliaran el foco sobre las condiciones en las que se encontraba el entorno familiar.

La investigación también contempla posibles responsabilidades relacionadas con el bienestar de los animales. El País ha informado de que los progenitores están siendo investigados, además de por homicidio, por abandono de menores y maltrato animal.

Pero existe una diferencia fundamental entre el contexto y la prueba de un delito concreto. El estado de la vivienda y las condiciones de los animales pueden ser relevantes para conocer cómo funcionaba el entorno familiar, pero no permiten por sí mismos establecer cómo murió el bebé ni quién pudo ser responsable de su fallecimiento.

El olor, los vecinos y las señales que ahora se miran de otra manera

La situación del domicilio tampoco habría pasado completamente inadvertida para el entorno. Vecinos de la zona han hablado de olores procedentes de la vivienda y de unas condiciones que llamaban la atención. La presencia de numerosos animales, los excrementos y la acumulación de residuos explican buena parte de esas circunstancias, pero ahora esos testimonios han adquirido una relevancia adicional por el desarrollo de la investigación.

Algunos testimonios publicados por medios de comunicación han planteado también dudas sobre cuánto tiempo llevaba el menor sin ser visto públicamente. Esas declaraciones, sin embargo, deben diferenciarse de las conclusiones oficiales de la investigación. Un vecino puede aportar información útil, pero corresponde a los investigadores determinar si ese testimonio coincide con la realidad y puede ser contrastado mediante otras pruebas.

Precisamente esa distinción resulta fundamental para entender el caso. En una investigación de estas características, una percepción, un comentario vecinal o una sospecha pueden servir para abrir una línea de investigación, pero no pueden convertirse automáticamente en una conclusión. La causa deberá construirse a partir de pruebas objetivas.

Una familia que ya estaba en el radar de los servicios sociales

Uno de los elementos que más preguntas ha generado es la situación previa de la familia. El alcalde de Santa Bàrbara confirmó que los servicios sociales del Consell Comarcal del Montsià tenían abierto un expediente relacionado con la familia. Los progenitores y varios de sus hijos residían en el municipio desde 2019.

Este dato abre inevitablemente una cuestión sobre el seguimiento que se había realizado, aunque no permite afirmar que existiera conocimiento previo de un supuesto delito. Tener un expediente abierto con los servicios sociales no constituye una prueba de criminalidad. Precisamente por eso será necesario conocer qué circunstancias habían motivado la intervención, qué información se manejaba y qué actuaciones se habían realizado.

La situación de los otros menores también ha cobrado especial importancia. Las últimas informaciones sitúan en cuatro el número total de hijos de la pareja, incluido Nizan, y señalan que los otros tres menores quedan afectados por la decisión judicial que suspende la patria potestad de sus padres.

La protección de estos niños se ha convertido en una prioridad mientras continúa el procedimiento. La medida adoptada por el juez refleja la gravedad de las circunstancias investigadas y busca garantizar la seguridad de los menores mientras se determina qué ocurrió realmente en el seno de la familia.

La detención en València marca el segundo gran giro

El miércoles 2 de septiembre llegó otro de los grandes giros de la investigación. La Policía Nacional detuvo a los padres del menor en la Estació del Nord de València. Ambos estaban siendo buscados en el marco de una investigación relacionada con el presunto homicidio del bebé.

Las detenciones cambiaron la dimensión judicial del caso. La investigación ya no se limitaba a esclarecer una desaparición, sino que adquiría una naturaleza penal mucho más grave. Los padres fueron trasladados posteriormente a disposición judicial para que se decidiera su situación dentro del procedimiento.

El juez de Amposta acordó finalmente prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos. Además, decretó la suspensión de la patria potestad sobre sus otros tres hijos. La causa continúa abierta y las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.

La situación procesal de los padres debe interpretarse con especial cautela. Estar en prisión provisional significa que un juez ha considerado necesaria esta medida cautelar dentro de una investigación, pero no equivale a una condena. Los dos continúan amparados por la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

El hallazgo de los restos cambia las preguntas

La localización de los restos humanos en la vivienda constituye el elemento que más ha cambiado la investigación. Hasta ese momento, el caso estaba dominado por una pregunta básica: ¿dónde estaba el bebé? Ahora el foco comienza a desplazarse hacia cuestiones mucho más concretas: quién era exactamente el menor localizado, cuándo murió, cómo murió y qué ocurrió en el periodo anterior a su fallecimiento.

Los análisis forenses serán fundamentales. Los especialistas deberán estudiar los restos y tratar de determinar la identidad del menor, además de obtener cualquier información que permita establecer una cronología. También será importante cruzar los resultados con las evidencias recogidas en la vivienda.

La investigación tendrá que reconstruir asimismo la secuencia de acontecimientos. Será necesario determinar cuándo fue visto por última vez el bebé, qué ocurrió posteriormente, quién tuvo contacto con él, cuándo se produjo presuntamente el fallecimiento y qué hicieron después las personas que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos.

Muchas de estas respuestas permanecen actualmente bajo secreto judicial. El juzgado de Amposta mantiene las actuaciones reservadas precisamente para evitar que la difusión de determinados elementos pueda perjudicar las diligencias.

La otra gran incógnita: La Mina

Mientras Santa Bàrbara se encontraba en el centro de la investigación, otro suceso ocurrido en Catalunya provocó una enorme conmoción. El 2 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de otro bebé en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El cadáver se encontraba en una bolsa de basura negra situada en el rellano de una escalera de un edificio de la calle Llevant. El hallazgo se produjo después de que una trabajadora de la limpieza detectara sangre.

La coincidencia temporal entre ambos casos provocó inmediatamente preguntas sobre una posible relación. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que los dos sucesos estén conectados. Tampoco está acreditado públicamente que el bebé encontrado en La Mina sea Nizan.

La prudencia resulta especialmente importante en este punto. Son dos investigaciones diferentes, desarrolladas en lugares distintos y con elementos propios. La investigación de Santa Bàrbara está centrada en la desaparición y presunta muerte del menor y en la responsabilidad que pudiera derivarse para sus progenitores. La de La Mina busca determinar quién era el bebé encontrado, quién depositó su cuerpo en aquel lugar y cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

Hasta que los análisis forenses y las diligencias policiales no establezcan una conexión, cualquier afirmación en ese sentido sería una especulación.

La pregunta que queda detrás de todo el caso

Más allá de los registros, las detenciones y el hallazgo de los restos, existe una pregunta que atraviesa toda la investigación: ¿qué ocurrió realmente con Nizan?

La respuesta todavía no está completa. La investigación dispone ahora de elementos que no existían al comienzo, pero todavía debe encajar todas las piezas. El relato recibido por el abuelo, la vivienda, los animales, la situación familiar, el expediente de servicios sociales, los movimientos de los padres, las declaraciones de los investigados y los resultados de las pruebas forenses forman parte de una misma investigación que deberá ser reconstruida con precisión.

El objetivo será determinar qué hechos pueden acreditarse y cuáles forman parte únicamente de testimonios o hipótesis. Esa diferencia es esencial en cualquier investigación criminal y todavía más en un caso que afecta a un menor.

Qué queda por investigar

La causa tiene todavía numerosos interrogantes abiertos. Los investigadores deberán determinar la identidad definitiva de los restos localizados, establecer la causa del fallecimiento y reconstruir el momento aproximado en que pudo producirse. También deberán analizar las circunstancias en las que se encontraba la vivienda y determinar si existen evidencias biológicas o materiales que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Será igualmente necesario conocer qué sabían los padres, qué información recibió el abuelo y por qué se produjo la comunicación sobre el supuesto fallecimiento. Las declaraciones de los investigados serán contrastadas con el resto de las pruebas disponibles y con los resultados de los análisis.

Otro de los interrogantes afecta al papel de los servicios sociales. La existencia de un expediente previo convierte en relevante conocer qué circunstancias habían motivado la intervención y cuál había sido el seguimiento realizado. Pero será necesario disponer de documentación y datos objetivos antes de afirmar que existió una actuación insuficiente o que alguien pudo haber anticipado lo ocurrido.

Un municipio conmocionado

Santa Bàrbara vive mientras tanto una situación de enorme impacto emocional. El Ayuntamiento declaró dos días de luto y celebró un minuto de silencio después de conocerse el hallazgo de los restos y la situación procesal de los padres. El alcalde Josep Lluís Gimeno trasladó públicamente la conmoción existente en el municipio.

La dimensión de la tragedia resulta todavía más difícil de asumir en una localidad donde el nacimiento del bebé había sido conocido públicamente. Nizan había sido presentado como el primer bebé nacido en Santa Bàrbara en 2025 y había recibido la bienvenida institucional del municipio. Ahora, su nombre se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha conmocionado a toda la localidad.

La investigación ha dejado también al descubierto una realidad familiar que, según las informaciones conocidas, ya presentaba elementos de preocupación relacionados con las condiciones de la vivienda y la situación de los animales. Pero serán las diligencias judiciales las que tendrán que determinar si esos elementos guardan relación directa con la muerte del menor o si forman parte de un contexto diferente.

Una investigación que acaba de entrar en su fase decisiva

El caso de Santa Bàrbara está lejos de haber terminado. El hallazgo de los restos supone un avance fundamental, pero no es el final de la investigación. Ahora comienza una fase todavía más compleja: convertir los indicios en pruebas, reconstruir la cronología y determinar responsabilidades.

La prisión provisional de los padres representa otro paso importante dentro del procedimiento, pero tampoco constituye el desenlace judicial. El juez deberá valorar las pruebas que vayan incorporándose a la causa y serán los tribunales los que determinen, llegado el momento, si existe responsabilidad penal y en qué términos.

Mientras tanto, el secreto de sumario mantiene buena parte de la información fuera del conocimiento público. Es precisamente en este punto donde resulta necesario extremar la prudencia. Una investigación criminal no se resuelve con rumores ni con reconstrucciones precipitadas, sino con pruebas.

Lo que sí se conoce es que una denuncia familiar puso en marcha la investigación, que los Mossos centraron sus pesquisas en la vivienda de Santa Bàrbara, que allí fueron rescatados 28 perros en condiciones muy deficientes, que los padres fueron detenidos en València, que ambos han ingresado en prisión provisional sin fianza y que posteriormente se localizaron restos humanos en el domicilio.

Todo lo demás tendrá que ser demostrado.

Porque la verdadera dimensión del caso no se encuentra únicamente en el misterio que rodea al bebé, sino en la necesidad de reconstruir paso a paso qué ocurrió, cuándo ocurrió y por qué nadie pudo explicar antes dónde estaba el menor.

Santa Bàrbara espera ahora respuestas. La Policía busca pruebas. Los forenses deberán aportar certezas. Y el juzgado de Amposta tendrá que determinar qué ocurrió realmente.

Hasta entonces, el caso Nizan continúa abierto.