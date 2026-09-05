Detenidos los padres de una menor de 14 años embarazada tras un presunto matrimonio forzado con un adulto

La Ertzaintza investiga un presunto caso de matrimonio forzado y agresión sexual a una menor de edad en Gernika (Bizkaia), después de localizar a una adolescente de 14 años embarazada de cinco meses que habría sido casada con un hombre de 27 años.

Los agentes detuvieron tanto al adulto como a los padres de la menor, de 36 y 37 años, ante las sospechas de que estos últimos pudieron consentir y facilitar la unión. La investigación trata ahora de determinar hasta qué punto intervinieron en el establecimiento de la relación y si permitieron que el control sobre la adolescente pasara del entorno familiar al hombre adulto.

Según el Departamento vasco de Seguridad, la menor y el detenido convivían en la vivienda de los progenitores y habrían formalizado su unión mediante un rito matrimonial tradicional de la comunidad rumana. La Policía vasca analiza si esta situación pudo constituir un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio.

A los padres se les atribuye inicialmente este posible delito y también se estudia su eventual responsabilidad como cooperadores necesarios en una presunta agresión sexual contra una menor. Los investigadores valoran, además, si incurrieron en responsabilidad por omisión, al considerar que, pese a su condición de responsables de la protección de su hija, no habrían impedido la relación ni los hechos investigados.

El hombre de 27 años, investigado por trata y agresión sexual

El adulto detenido se enfrenta igualmente a una investigación por un presunto delito de trata con finalidad matrimonial y por otro de agresión sexual a menor de edad. Sobre él pesa, además, una orden judicial de detención y presentación vinculada a otro procedimiento.

El caso incluye también a un segundo varón, de 17 años, al que los investigadores atribuyen la posible paternidad del bebé que espera la adolescente. La Ertzaintza estudia su posible implicación en un delito de agresión sexual a menor, aunque por el momento no ha sido localizado.

La menor queda bajo protección de la Diputación

Los tres arrestados fueron puestos el viernes a disposición judicial. El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Gernika decretó su libertad provisional, aunque impuso medidas cautelares al hombre de 27 años.

En concreto, se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido abandonar España y deberá comparecer semanalmente ante el juzgado. Los tres investigados tendrán que presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos durante la instrucción.

La menor, por su parte, ha quedado bajo la tutela y protección de los servicios forales de la Diputación de Bizkaia, con el objetivo de garantizar su seguridad mientras avanzan las diligencias.