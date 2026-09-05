El Gobierno Sánchez multa con 100 € a los que protestaron contra el marido de Begoña ante La Mareta tras la invasión de Ceuta

La imagen se puede resumir con claridad: es verano en Lanzarote, la residencia oficial está blindada, la tensión migratoria en Ceuta aumenta y, frente a La Mareta, se suceden protestas que derivan en sanciones económicas para quienes se atreven a alzar la voz.

De acuerdo con la información de OKDIARIO en su artículo Invadir Ceuta sale gratis; manifestarse contra Sánchez cuesta 100 euros, la Delegación del Gobierno en Canarias ha puesto en marcha expedientes sancionadores contra activistas de HazteOir por concentrarse cerca de la residencia donde el presidente pasa sus vacaciones.

La controversia entre la protesta política, la gestión de la seguridad y la presión migratoria sobre Ceuta se centra en un aspecto muy específico: 100 euros por cada concentración no comunicada. Estas movilizaciones surgen como respuesta al incremento de llegadas irregulares a la ciudad autónoma y al sentimiento de inacción del Gobierno.

No obstante, el desenlace es que se inician expedientes administrativos por violar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que sigue generando debate.

Las multas: qué se sanciona exactamente

La Delegación del Gobierno en Canarias ha notificado al menos dos expedientes a los participantes de las concentraciones del 6 y 8 de agosto frente a La Mareta, en Costa Teguise, coincidiendo con la presencia de Pedro Sánchez y su familia. Las resoluciones, firmadas por el director insular de Lanzarote, Pedro Marcial Viera Espinosa, consideran los hechos como una infracción leve de la Ley Orgánica 4/2015, dado que se celebraron reuniones en «lugares de tránsito público» sin la comunicación previa requerida.

Los puntos principales a considerar en las sanciones son los siguientes:

Importe de la multa propuesta: 100 euros por cada concentración.

por cada concentración. Tipificación: infracción leve por reunión no comunicada en vía pública.

Margen legal: la Ley permite sanciones de 100 a 600 euros para este tipo de conductas.

para este tipo de conductas. Plazo para presentar alegaciones: quince días hábiles desde la notificación, con posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado que permite una reducción del 50% del importe.

Este procedimiento abreviado permite reducir la sanción a 50 euros si la persona sancionada decide no presentar alegaciones y acepta restringir cualquier recurso a la vía contencioso-administrativa. Si no se presentan alegaciones ni se paga la multa, el acuerdo inicial se convierte en propuesta de resolución, con un importe final de 100 euros. El plazo máximo para concluir el expediente es de un año desde su apertura.

En paralelo, la organización hace hincapié en que la Delegación del Gobierno recoge en los informes las consignas en contra de Sánchez que se cantan en las concentraciones, lo que intensifica su denuncia sobre una presunta mordaza para resguardar al presidente de las críticas. La Delegación, en cambio, defiende que se actúa de forma “normal” y de acuerdo con los protocolos establecidos cuando se presenta una concentración que no cumple con algún aspecto formal.

Ceuta, fronteras y el relato de la “barra libre”

Mientras se gestionan las multas, Ceuta se encuentra en medio de un nuevo episodio de presión migratoria. El editorial de OKDIARIO contrasta la reacción del aparato administrativo del Estado frente a las protestas en Lanzarote con la respuesta a las entradas irregulares en la frontera ceutí, planteando que invadir Ceuta sale gratis mientras que protestar contra el presidente tiene un coste.

Durante las movilizaciones, HazteOir asocia directamente ambas situaciones:

Denuncia las fronteras abiertas y las vacaciones protegidas, tal y como se puede leer en los carteles y figuras de cartón de Pedro Sánchez y Begoña Gómez que se colocan en varios puntos de Costa Teguise.

y que se colocan en varios puntos de Costa Teguise. Reitera que la Delegación concentra sus esfuerzos en sancionar concentraciones pacíficas en frente de La Mareta, mientras Ceuta “sigue invadida”.

Este planteamiento busca centrar la atención en la prioridad política: se critica que el Gobierno actúe más rápidamente para activar expedientes contra los activistas que para abordar con firmeza el aumento de llegadas irregulares. Más allá del tono del editorial, el dato verificable es que las sanciones se justifican únicamente por la falta de comunicación previa de las concentraciones, sin basarse en el contenido de sus consignas ni en comportamientos violentos.

Perfil y estrategia de HazteOir en La Mareta

La persona clave en el centro de las sanciones es una empleada de HazteOir, identificada en las noticias como miembro de la organización y presente en varias de las protestas frente a La Mareta. Esta plataforma, de tendencia ultraconservadora, ha cultivado un historial de acciones mediáticas que combinan simbolismo y confrontación directa con las autoridades.

En Lanzarote, su estrategia más reciente se puede resumir así:

Concentraciones continuas – Mínimo tres o cuatro convocatorias en agosto frente a la residencia oficial. – Asistencia de variable: desde medio centenar de personas hasta alrededor de 150 participantes.

Acciones simbólicas – Instalación de figuras de cartón de Sánchez y Gómez con mensajes sobre inseguridad en las fronteras y la protección de vacaciones. – Pegatinas y material gráfico en espacios naturales protegidos, lo que ya ha dado lugar a otro expediente sancionador, ahora del área de Medio Ambiente del Cabildo.

Narrativa de persecución – Denuncia pública de las multas de 100 euros como un intento de intimidación y uso de las instituciones “como mordaza”. – Promoción de las protestas en redes sociales y medios afines para resaltar que criticar al presidente tiene un coste personal.

Tabla rápida: qué se le reprocha y qué se le sanciona

Elemento Hecho principal Tipo de respuesta institucional Concentraciones 6 y 8 agosto Protestas contra Pedro Sánchez en La Mareta Multas de 100 € por no comunicar reunión Mensajes sobre Ceuta Críticas a la gestión migratoria y presión en fronteras Sin sanción específica, encuadre político Pegatinas en espacio protegido Material contra Sánchez en Los Ajaches Expediente ambiental, posible multa 150‑600 €

La Ley Mordaza como escenario de fondo

Las sanciones se respaldan en la Ley Orgánica 4/2015, la cual regula la seguridad ciudadana y permite imponer multas por reuniones no comunicadas en la vía pública que oscilan entre 100 y 600 euros. Esta norma, que ha sido denunciada por diferentes colectivos como un instrumento para desincentivar la protesta, también contempla sanciones mucho más severas en caso de desobediencia, resistencia u obstrucción a la autoridad.

En lo que respecta a La Mareta, no se reporta ningún desorden ni acto violento. El elemento crucial radica, de hecho, en cuestiones formales:

No se indican incidentes de seguridad graves en los reportes.

La Delegación respalda su actuación en la falta de comunicación previa como fundamento legal para las sanciones.

Por tanto, el debate político se centra en si la aplicación estricta de esta obligación en un contexto de protesta política intensifica la tensión o, por el contrario, preserva el orden.

A su vez, las multas reafirman la idea de continuidad en la aplicación de la Ley 4/2015, una norma aprobada bajo el Gobierno del PP y cuestionada por la izquierda, que el actual Ejecutivo había prometido modificar a fondo, pero que sigue siendo completamente aplicable en la actualidad.

Curiosidades y detalles llamativos de las protestas

Aparte de la tensión política y legal, las manifestaciones frente a La Mareta han dejado una serie de escenas que permiten apreciar su efecto:

Las figuras de cartón de Pedro Sánchez en bañador y traje, y de Begoña Gómez con birrete y pareo, colocadas en la playa de Las Cucharas, se han convertido en una imagen habitual del verano político en Lanzarote.

en bañador y traje, y de con birrete y pareo, colocadas en la playa de Las Cucharas, se han convertido en una imagen habitual del verano político en Lanzarote. Los lemas Fronteras abiertas. Vacaciones blindadas y Las fronteras de España, inseguras. Sus vacaciones protegidas conectan la imagen turística de la isla con la problemática fronteriza de Ceuta de una sola frase.

La combinación de protestas en playas, accesos al paseo marítimo e incluso en las cercanías del aeropuerto busca salir del formato habitual de manifestación e integrarse en la vida cotidiana de residentes y turistas.

Mientras la Delegación del Gobierno gestiona multas de 100 euros, el Cabildo de Lanzarote enfrenta su propio expediente contra la asociación por alterar la señalización en espacios naturales, recordando que el conflicto no se limita a lo político, sino también al medioambiental.

En conjunto, las movilizaciones frente a La Mareta evidencian cómo, en pleno verano y con Ceuta bajo presión, la lucha entre la protesta y el poder se lleva a cabo también en la arena de los 100 euros, donde cada sanción se transforma en munición política para quienes desean que el coste de manifestarse se convierta en parte del relato.