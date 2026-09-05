La hermana del hombre asesinado en Manresa planta cara y llevará el caso al Parlament: «Llegaremos hasta donde haga falta»

La familia de Carles V., el jardinero y padre de dos hijos asesinado durante la madrugada del lunes en las fiestas de Manresa, no está dispuesta a pasar página. En pleno duelo, su hermana, Yolanda V., ha lanzado un mensaje contundente: llevará el caso «hasta donde haga falta» y pretende trasladar la situación al Parlament de Cataluña.

«Llevaré el caso al Parlament, llegaremos lejos, iremos hasta donde haga falta», afirmó durante el funeral de su hermano, celebrado este viernes ante una sala abarrotada. La familiar de la víctima aseguró además que la causa había sido «asignada a alguien muy importante del Parlament».

No es solamente una reclamación de justicia por la muerte de un familiar. Sus palabras abren también un debate sobre la situación de determinados menores reincidentes, la respuesta de las instituciones ante la delincuencia juvenil y la eficacia de las medidas de vigilancia y protección aplicadas antes de que se produzca un crimen como el que ha conmocionado a Manresa.

Porque, según la información publicada sobre el caso, los dos menores detenidos ya estaban en libertad vigilada por hechos delictivos anteriores cuando se produjo el asesinato. Ahora ambos han ingresado provisionalmente en el centro de menores de Can Llupià, en régimen cerrado.

Una familia rota durante las fiestas de Manresa

Carles era jardinero, padre de dos hijos y vecino de Castellnou de Bages. Había acudido a las fiestas de Manresa, como tantas otras personas durante una noche que debía terminar como una celebración más.

Había estado disfrutando del Correfoc acompañado de sus hijos. Posteriormente, su expareja recogió a los niños y Carles decidió continuar la noche.

Fue alrededor de las 3:30 horas de la madrugada cuando, según la reconstrucción difundida a partir de testimonios de personas presentes, se encontró con un grupo de menores que se estaba peleando.

Carles habría intentado intervenir para calmar la situación.

Lo que sucedió después terminó convirtiendo una noche de fiesta en una tragedia.

Según las informaciones publicadas, los menores se habrían fijado en él y comenzaron a perseguirlo. Algunas fuentes citadas por Telecinco apuntan a que la persecución se prolongó durante cerca de un kilómetro hasta que Carles fue alcanzado y recibió una puñalada mortal en el pecho.

El hombre quedó tendido en la calle gravemente herido. Los servicios de emergencia acudieron tras recibir el aviso, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La investigación quedó en manos de los Mossos d’Esquadra.

Dos detenidos y un dato que dispara las preguntas

Los investigadores detuvieron a dos menores de edad.

Uno de ellos tiene 15 años y, según la información publicada, pertenece a una familia catalana. Este menor había sido señalado previamente por otro episodio violento: habría atacado a un camarero con un destornillador apenas un mes antes.

El segundo detenido tiene 16 años y es de origen magrebí. Según la información citada por El Caso, sería este menor quien presuntamente habría propinado la puñalada mortal a Carles.

Ambos tenían antecedentes relacionados con hechos delictivos anteriores y, según adelantó El País, se encontraban en situación de libertad vigilada cuando se produjo el crimen.

Es precisamente este punto el que amenaza con convertirse en uno de los principales focos del debate político.

La pregunta resulta inevitable: ¿qué falló para que dos menores que ya estaban bajo medidas judiciales acabaran presuntamente implicados en un asesinato?

Será la investigación judicial la que determine las responsabilidades correspondientes y reconstruya con precisión qué ocurrió. Pero la familia ya ha decidido que no quiere limitar su batalla a los tribunales.

«Llevaré el caso al Parlament»

La hermana de Carles quiere respuestas.

Yolanda V. aprovechó la ceremonia de despedida para anunciar públicamente que piensa llevar el asunto hasta las instituciones catalanas.

Su mensaje fue directo: «Llevaré el caso al Parlament, llegaremos lejos, iremos hasta donde haga falta».

En una sala abarrotada, la hermana de la víctima dejó claro que la familia no pretende que la muerte de Carles quede reducida a una noticia más de sucesos.

El objetivo es que el crimen abra un debate político sobre la seguridad y, especialmente, sobre la delincuencia protagonizada por menores reincidentes.

El anuncio introduce además una nueva dimensión en un caso que ya había generado una fuerte conmoción social en Manresa.

El funeral reúne a autoridades y vecinos

La despedida de Carles reunió a numerosos familiares, amigos y vecinos.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y el alcalde de Castellnou de Bages, David Canyadó, municipio en el que residía la víctima.

La escena fue la de una localidad golpeada por una muerte inesperada y especialmente violenta.

Se depositaron alrededor de una quincena de coronas de flores en memoria de Carles. Entre ellas había también dos procedentes de las mezquitas de Manresa, un gesto que refleja la conmoción que el crimen ha provocado en distintos sectores de la ciudad.

El asesinato ha trascendido así la esfera estrictamente familiar y se ha convertido en uno de los principales sucesos de los últimos días en la Cataluña central.

La gran pregunta: ¿por qué estaban en libertad vigilada?

El dato de la libertad vigilada de los dos menores detenidos coloca ahora el foco sobre el sistema de justicia juvenil.

No se trata únicamente de determinar quién propinó la puñalada mortal. También habrá que esclarecer cuál era exactamente la situación judicial de los dos jóvenes, qué medidas tenían impuestas, qué controles se realizaban sobre ellos y si se cumplieron todas las condiciones establecidas por la Justicia.

Según la información publicada por El País y recogida por El Debate, ambos estaban en libertad vigilada por hechos delictivos anteriores. Tras el asesinato, un juez decretó su ingreso provisional en Can Llupià, en régimen cerrado.

La cuestión adquiere una enorme relevancia porque pone encima de la mesa un debate recurrente: qué hacer cuando un menor reincide y las medidas adoptadas anteriormente no consiguen impedir nuevos delitos.

La familia de Carles quiere que esta cuestión se discuta también en el Parlament.

De una pelea a una persecución mortal

La reconstrucción conocida hasta ahora dibuja una secuencia especialmente dramática.

Carles no habría sido inicialmente el objetivo del grupo. Se habría acercado al encontrarse con una pelea entre menores durante la madrugada de las fiestas.

Después habría comenzado la persecución.

Según las informaciones citadas por El Debate, el acoso habría continuado durante aproximadamente un kilómetro. Finalmente, el hombre fue apuñalado en el pecho.

El caso queda ahora en manos de la Justicia, que tendrá que determinar qué ocurrió exactamente, cuál fue la participación concreta de cada detenido y qué responsabilidades penales corresponden dentro del marco de la jurisdicción de menores.

Pero para la familia hay otra responsabilidad que también debe esclarecerse: la institucional.

Porque si se confirma que los dos detenidos estaban sometidos a medidas de libertad vigilada, la pregunta sobre el funcionamiento de esas medidas ya no puede evitarse.

Manresa pide respuestas

La muerte de Carles ha dejado una sensación de inseguridad y preocupación entre muchos vecinos.

Las fiestas mayores deberían ser un espacio de celebración, encuentro y convivencia. Sin embargo, aquella madrugada terminó con un padre de dos hijos muerto después de intervenir, según la reconstrucción difundida, en una pelea.

Su hermana ha decidido convertir el dolor en una reivindicación.

No quiere únicamente que los responsables respondan ante la Justicia. Quiere que las instituciones expliquen qué ocurrió antes de aquella noche y por qué unos jóvenes que ya estaban bajo control judicial pudieron encontrarse nuevamente en una situación de violencia.

Yolanda V. ya ha anunciado cuál será su siguiente escenario: el Parlament.

Una batalla que acaba de comenzar

La familia todavía está atravesando el duelo. Pero la decisión de Yolanda V. anticipa que el caso tendrá recorrido político.

El asesinato de Carles puede convertirse en un nuevo examen para las instituciones catalanas en materia de seguridad, prevención y justicia juvenil.

Mientras los dos menores permanecen en régimen cerrado a la espera de que avance la investigación, la familia reclama que se llegue hasta el final.

No quiere explicaciones genéricas.

Quiere saber qué pasó.

Quiere saber por qué ocurrió.

Y, sobre todo, quiere saber si la muerte de Carles podía haberse evitado.

«Llegaremos lejos, iremos hasta donde haga falta».

Es la promesa que su hermana hizo durante el funeral.

Ahora tendrá que ser la Justicia la que determine las responsabilidades penales y las instituciones las que respondan a las preguntas que la familia pretende llevar hasta el Parlament.