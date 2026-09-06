Encapuchados asaltan la casa de la influencer Rocío Osorno con ella y su familia dentro

Rocío Osorno vivió una pesadilla en su propia casa la noche del viernes 4 de septiembre de 2026. La influencer y diseñadora sevillana estaba en la planta superior de su vivienda del Aljarafe, concentrada en grabar material para sus redes sociales, cuando algo llamó su atención: una ventana que, según explicó, «siempre está cerrada», apareció abierta.

Ese detalle, aparentemente pequeño, activó todas sus alarmas. Osorno comprendió al instante que alguien más podía estar dentro del inmueble. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la habitación y alertó a gritos a quienes se encontraban en la casa.

La reacción inmediata: aviso al 112 y llegada de la Guardia Civil

En el domicilio también estaba Coco Robatto, expareja de la creadora de contenido, que había llegado aproximadamente una hora antes del incidente. Su presencia fue clave para reaccionar con rapidez: ambos llamaron de inmediato al 112.

Las patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta la vivienda en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando los agentes hicieron su aparición, los intrusos ya habían abandonado el lugar. Según relató Osorno, los ladrones escaparon por la misma ventana que le había hecho sospechar de la intrusión.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron a varios medios que ese asalto podría ser el cuarto registrado esa misma noche en distintos puntos del Aljarafe, lo que apunta a que podría tratarse de los mismos autores.

Lo que captaron las cámaras: dos encapuchados con linternas frontales

Parte de lo ocurrido quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el vestidor. En las imágenes, que la propia Osorno compartió después en sus historias de Instagram, se ven a dos personas con el rostro parcialmente oculto bajo capuchas y equipadas con linternas frontales.

Los delincuentes recorren la estancia con rapidez, abren cajones de joyería y registran estantes en busca de objetos de valor. En el vídeo también se aprecia la silueta de la diseñadora corriendo por el pasillo para ponerse a salvo, justo cuando los asaltantes inician su huida.

Impacto emocional e investigación en curso.

Más allá de los posibles objetos sustraídos, lo que más ha marcado a Osorno es haber sufrido el asalto con toda su familia dentro de casa. «Estoy en shock», admitió la diseñadora al compartir su testimonio con sus seguidores, describiendo el episodio como un momento de auténtico terror.

La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del robo. Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con este caso.